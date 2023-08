MSCI élargit son partenariat avec Google Cloud afin d'accélérer les solutions d'IA générative dans le secteur de l'investissement

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision de la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat avec Google Cloud afin d'accélérer le développement de solutions d'IA générative (gen AI) dans le secteur de l'investissement. Alimentées par la plateforme d'IA générative Vertex AI de Google Cloud et la technologie climatique, notamment BigQuery Geospatial et Earth Engine, les solutions aideront les clients de MSCI à mieux gérer les risques et les opportunités dans leur portefeuille et à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Le partenariat portera sur trois domaines essentiels :

Les signaux de risque : MSCI combinera ses données et analyses exclusives avec les solutions gen AI de Google Cloud pour fournir une vue d'ensemble des risques au niveau du portefeuille et de l'entreprise, ce qui permettra de réduire considérablement le temps requis par les clients pour analyser et obtenir des informations exploitables. Cette solution aidera les gestionnaires de portefeuille et de risque à synthétiser plus facilement et à agir plus rapidement sur des volumes importants de signaux de risque dans leurs portefeuilles, tout en favorisant une plus grande collaboration entre les équipes de gestion des risques et des portefeuilles pour constituer des portefeuilles plus résilients.

L'IA conversationnelle : l'IA générique de Google Cloud alimentera également la nouvelle solution d'IA conversationnelle de MSCI pour ses solutions de gestion des portefeuilles et des risques. Cette capacité utilisera le traitement du langage naturel pour simuler le langage humain et générer des réponses qui permettront aux clients d'ëtre plus réactifs et d'obtenir des informations sur leurs portefeuilles et sur les données, modèles et solutions de MSCI.

L'IA génératrice au service du climat : MSCI et Google Cloud travailleront en collaboration pour exploiter les technologies d'intelligence artificielle de Google afin d'aider les investisseurs à mesurer et gérer l'exposition de leur portefeuille au risque climatique et à identifier les opportunités d'investissement à faible émission de carbone. Grâce à ces technologies d'IA avancées, MSCI permettra aux investisseurs d'identifier, de synthétiser et de communiquer plus facilement la gamme étendue d'expositions au risque climatique dans les différentes classes d'actifs.

« La révolution de l'IA a entraîné une plus grande attente des entreprises et des investisseurs, qui désirent un accès plus rapide à des données, à des analyses et à des informations exploitables de meilleure qualité », a déclaré Henry Fernandez, président et CEO de MSCI. « L'élargissement de notre partenariat avec Google Cloud aidera MSCI à répondre à ces besoins tout en nous maintenant à la pointe des technologies de données avancées. Cela nous aidera également à fournir de nouvelles solutions aux investisseurs qui œuvrent en faveur de la décarbonation de leurs portefeuilles ».

« Cela fait longtemps que le secteur de l'investissement est alimenté par l'IA et l'apprentissage automatique, techniques utilisées par MSCI depuis des années. Cependant, les progrès de l'IA générative ont entamé une révolution dans notre secteur », a ajouté Jigar Thakkar, CTO de MSCI. « Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Google Cloud qui va accélérer le développement de solutions d'IA générative, visant à offrir aux investisseurs des informations plus approfondies basées sur les données, des capacités de décision améliorées et une mise en œuvre accélérée des portefeuilles. Grâce à la puissance de l'IA générative et des LLM, nous réaffirmons notre engagement d'aider les investisseurs à créer de meilleurs portefeuilles contenant des informations plus exhaustives ».

« L'IA générative fera évoluer les services financiers, car les professionnels de l'investissement recherchent des moyens plus efficaces et plus rapides de surveiller les portefeuilles, de générer les nouvelles informations et d'accélérer la prise de décision », a déclaré Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. « Notre partenariat avec MSCI destiné à créer des solutions d'IA génératives permettra non seulement aux équipes de gestion des risques et des portefeuilles à mieux collaborer et à libérer des informations, mais permettra également aux clients de MSCI de créer des portefeuilles plus résilients face aux conditions climatiques ».

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

