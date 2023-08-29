MSCI扩大与Google Cloud的合作伙伴关系，以加快投资行业采用生成式人工智能解决方案

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为全球投资领域提供关键决策支持工具和服务的领先企业MSCI Inc.（NYSE：MSCI）今天宣布扩大与Google Cloud的合作伙伴关系，以加快为投资行业开发生成式人工智能（gen AI）解决方案。这些解决方案由Google Cloud的生成式人工智能平台Vertex AI和气候技术（包括BigQuery Geospatial和Earth Engine）提供支持，可帮助MSCI的客户更好地管理投资组合风险与机遇，并做出明智的投资决策。

该伙伴关系将会侧重于三个关键领域：

风险信号： MSCI会将其专有数据和分析技术与Google Cloud的生成式人工智能解决方案相结合，以概览投资组合以及企业级别的风险，从而显著缩短客户分析和得出可操作见解所需的时间。借助该解决方案，投资组合和风险管理人员能够更轻松地综合且快速地应对投资组合中的大量风险信号，同时还可以改善风险和投资组合管理团队之间的合作，从而建立更具弹性的投资组合。

MSCI会将其专有数据和分析技术与Google Cloud的生成式人工智能解决方案相结合，以概览投资组合以及企业级别的风险，从而显著缩短客户分析和得出可操作见解所需的时间。借助该解决方案，投资组合和风险管理人员能够更轻松地综合且快速地应对投资组合中的大量风险信号，同时还可以改善风险和投资组合管理团队之间的合作，从而建立更具弹性的投资组合。 对话式人工智能： Google Cloud的生成式人工智能还会为MSCI的投资组合和风险管理解决方案提供新的对话式人工智能解决方案。该功能将会使用自然语言处理方法来模拟人类语言，并生成相关的响应，使客户能够快速地得到相关问题的解答，并显示有关其投资组合和MSCI数据、模型和解决方案的信息。

Google Cloud的生成式人工智能还会为MSCI的投资组合和风险管理解决方案提供新的对话式人工智能解决方案。该功能将会使用自然语言处理方法来模拟人类语言，并生成相关的响应，使客户能够快速地得到相关问题的解答，并显示有关其投资组合和MSCI数据、模型和解决方案的信息。 气候生成型人工智能：MSCI和Google Cloud将会共同利用Google的生成式人工智能技术，以帮助投资者衡量和管理投资组合面临的气候风险，并确定低碳投资机会。有了这些先进的人工智能技术，MSCI将会使投资者更容易识别、综合并沟通不同资产类别的广泛气候风险敞口。

“人工智能革命使公司和投资者的期望越来越高，他们希望能够更快地获得更高质量的数据、分析以及可操作的见解。”MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示，“扩大我们与“Google Cloud的合作伙伴关系将有助于MSCI满足这些需求，同时有助于我们持续利用先进的数据技术。这也会帮助我们为致力于投资组合脱碳的投资者提供新的解决方案。”

”投资行业长期以来一直受到人工智能和机器学习的推动，MSCI 多年来一直在使用这些技术。然而，生成式人工智能的进步已经引发了我们行业的一场革命。”MSCI首席技术官Jigar Thakkar补充道，“我们很高兴能与Google Cloud合作，以加快生成式人工智能解决方案的开发。这些解决方案将会为投资者提供更深入的由数据驱动的见解、增强决策能力并加快投资组合的实施。凭借生成式人工智能和LLM的力量，我们正朝着帮助投资者构建具有增强见解的更优质投资组合的承诺迈进。“

“随着投资专业人士寻找更好、更快的方式来监控投资组合、生成新的见解并提高决策速度，生成式人工智能正在推动金融服务的未来发展。Google Cloud首席执行官Thomas Kurian表示，“我们与MSCI合作构建生成式人工智能解决方案，不仅有助于风险和投资组合管理团队更好地合作并挖掘见解，还使MSCI的客户能够构建更具气候适应性的投资组合。”

关于MSCI Inc.

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。凭借50多年的研究、数据和技术专长，我们帮助客户更好地理解和分析风险和收益的关键驱动因素，更有信心地构建更有效的投资组合。我们为客户提供业界领先的研究型解决方案，以便客户深入了解整个投资过程并提高透明度。

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