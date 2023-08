Medisca célèbre un partenariat de 5 ans visant à améliorer l'accès aux ressources pour la gestion de la douleur chroniques

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--En 2018, Medisca, l’un des leaders mondiaux dans les préparations pharmaceutiques et de la médecine personnalisée, a conclu un partenariat avec la faculté de médecine de l'Université Laval située au Québec, au Canada. Cet engagement comprenait le financement de la création d'une Chaire de leadership en enseignement sur la douleur chronique, en faisant don de 500 000 dollars à l'initiative. Cinq ans plus tard, Medisca est fière d'être un partenaire fondateur du succès de la collaboration entre la Chaire de leadership en enseignement sur la douleur chronique-Medisca de l’Université Laval, de la Dre Anne Marie Pinard,, MD FRCPC, M.(Ed.) et de la RQRD (Réseau québécois de recherche sur la douleur.)

Le succès de cette initiative pluriannuelle a été marqué par le développement et le lancement, en mars 2021, du portail web « Ma gestion de la douleur » , qui contient plus de 280 ressources validées pour les patients, les soignants et les professionnels de la santé. En novembre 2022, la fondation a également lancé le « Programme Agir pour moi », un programme d'autogestion de 8 semaines destiné aux patients souffrant de douleurs chroniques, et a mis au point plus de 40 formations continues pour les prestataires de soins de santé. Les deux ajouts ont été mis en œuvre conformément au nouveau plan d'action pour la gestion de la douleur chronique du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, qui a été lancé au début de l'année 2023.

« Chaque semaine, des professionnels de la santé de première ligne m'appellent pour me demander des conseils sur la gestion de la douleur. Offrir un portail riche en ressources gratuites et validées par des experts, tant pour les patients que pour les professionnels, est une réalisation dont je suis très fière et qui sera très utile sur le terrain », déclare la Dre Anne Marie Pinard, titulaire de la Chaire de leadership en enseignemenr sur la douleur chronique- Medisca de l'Université Laval. « Medisca a compris la valeur de notre mission et nous sommes extrêmement reconnaissants de leur soutien au financement de cette importante initiative », a ajouté la Dre Pinard.

Depuis plus de 30 ans, Medisca est un leader dans le domaine des préparations magistrales pharmaceutiques, contribuant à l'évolution de la médecine personnalisée et à l'amélioration des soins aux patients. « Notre mission est fondée sur l'attention portée aux personnes et notre contribution aux soins de santé ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans un partenariat avec des institutions, telles que l'Université Laval, qui partagent cette mission commune », a déclaré M. Tony Dos Santos, président et fondateur de Medisca. « Le travail de la Dre Anne Marie Pinard et de son équipe a suscité une prise de conscience accrue du bien-être personnalisé qui changera la façon dont la douleur chronique est prise en charge. Ils ont fait des progrès impressionnants au cours des cinq dernières années pour donner aux patients, aux médecins et aux pharmaciens les moyens d'agir grâce à l'éducation - et nous savons que ce n'est qu'un début pour eux », a ajouté M. Dos Santos.

Medisca est fière d'être un commanditaire fondateur qui a soutenu le développement du portail Web « Ma gestion de la douleur » et se réjouit d'explorer les possibilités de collaboration future avec l'Université Laval et la Dre Pinard.

À propos de Medisca

Medisca est une entreprise internationale implantée en Amérique du Nord, en Australie et en Europe, qui contribue aux soins de santé en s'appuyant sur des partenariats solides qui fournissent des solutions personnalisées avec un engagement inébranlable en faveur de la qualité et de l'innovation. Forte de plus de 30 ans d'expérience et d'une base solide dans le domaine de l'approvisionnement en préparations pharmaceutiques, Medisca est une société interentreprises qui propose des offres complètes en apportant de la valeur, de la cohérence, de la réactivité et de la loyauté. En tant que partenaire du bien-être, Medisca fait preuve d'un dévouement sans faille pour améliorer les conditions de vie d'une multitude de personnes et de besoins. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.medisca.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

