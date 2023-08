Lenovo renforce la durabilité de sa clientèle grâce à un nouveau service de transport à teneur réduite en carbone

RALEIGH, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Afin d'aider les entreprises sensibles aux émissions de carbone dans leur démarche de développement durable, Lenovo propose un service de transport à teneur réduite en carbone, une offre différente qui offre aux entreprises la possibilité de réduire leur empreinte carbone lorsque les appareils informatiques sont transportés par fret aérien. Grâce à ce service, les clients peuvent acheter des crédits de carburant d'aviation durable (SAF) et affecter la réduction des émissions ainsi obtenue à leur achat de matériel informatique, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 d'au moins 70 %.1.

Substitut plus propre du kérosène conventionnel, le SAF a le potentiel2 de réduire les émissions de CO2 du transport aérien et permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs en matière d'émissions relatives au scope 3. Le Protocole des gaz à effet de serre définit les émissions du scope 3, qui représentent 70 % des émissions totales moyennes d'une entreprise3, comme étant celles générées en dehors de l'entreprise, notamment les émissions liées à l'achat et à l'élimination des produits. Alors que moins de 10 % des entreprises mesurent avec précision leurs émissions faisant partie du scope 34, le service de transport à teneur réduite en carbone de Lenovo offre à ses clients un moyen concret de réduire les émissions liées au fret aérien. Les clients reçoivent une confirmation de la réduction des émissions qui peut être utilisée pour établir des rapports sur leurs propres objectifs du scope 3, garantissant ainsi une transparence accrue tout au long du processus.

« Nous intégrons davantage le développement durable plus dans la chaîne de valeur technologique grâce à des innovations telles que le transport à teneur réduite en carbone, afin que les clients puissent prendre des décisions plus durables dans le domaine des TI », a déclaré Claudia Contreras, directrice exécutive des services mondiaux de développement durable chez Lenovo. « Chez Lenovo, notre engagement ne se limite pas à notre propre vision pour devenir Net Zéro. L'objectif Net Zéro est atteint grâce à un ensemble de choix durables. Nous sommes heureux d'être le partenaire commercial de confiance et le fournisseur de solutions qui permet aux clients de réussir à la fois leur transformation numérique et leur développement durable ».

Les entreprises clientes en Amérique du Nord, dans la région EMEA et la région Asie-Pacifique peuvent ajouter le service de transport à teneur réduite en carbone à leurs achats d'appareils. Dans le cadre de sa transformation orientée services, Lenovo continue d'innover en proposant des solutions qui permettent aux clients d'atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable. Outre son nouveau service de transport à teneur réduite en carbone, Lenovo permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs en matière d'action climatique et de mettre en œuvre des pratiques informatiques plus circulaires et plus responsables grâce à plusieurs services axés sur le développement durable, notamment Lenovo CO2 Offset Service et Asset Recovery Services.

Le service de transport à teneur réduite en carbone est la dernière offre du Solutions and Services Group (SSG) de Lenovo, qui regroupe l'ensemble des solutions et services informatiques de Lenovo dans les secteurs verticaux des PC, de l'infrastructure et de l'informatique intelligente, notamment les offres de soutien, de services gérés, de projets et de solutions. Les clients de Lenovo TruScale peuvent déployer des services sur la base d'un « abonnement », en n'utilisant que le strict nécessaire et en limitant le gaspillage.

En savoir plus sur les solutions de Lenovo en matière de développement durable en cliquant ici : https://techtoday.lenovo.com/us/en/sustainability-solutions

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une puissance mondiale en technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards de dollars et qui figure au 217e rang du classement Fortune Global 500. L'entreprise emploie 77 000 personnes dans le monde pour être au service de millions de clients chaque jour sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse visant à offrir à tous une technologie plus intelligente, Lenovo a bâti son succès en tant que plus grande entreprise de PC au monde grâce à la poursuite de son expansion dans des domaines de croissance qui font progresser les technologies des « nouvelles TI » (client, périphérie, cloud, réseau et intelligence), notamment les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les logiciels, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation de Lenovo dans un monde en évolution, construit un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent pour tous, partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site suivant https://www.lenovo.com, et lisez les dernières actualités sur notre StoryHub.

1 Pourcentage approximatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'ACV par rapport au jet au carburant fossile, sur la base des matières premières utilisées dans les SAF, telles que les déchets et les résidus lipidiques, les arbres producteurs de graines oléagineuses sur des terres dégradées à faible risque d'ILUC (sigle en anglais pour changement d'affectation des sols) ou les cultures de couverture en rotation pour l'huile. La réduction indirecte des émissions de CO2 est obtenue par l'achat de crédits de carburant d'aviation durable.

2 https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx

3 https://www.bloomberg.com/professional/blog/closing-the-scope-3-ghg-emissions-data-gap-2/

4 https://www.bcg.com (Boston Consulting Group) par https://www.terrascope.com/blog/overcoming-challenges-in-understanding-and-quantifying-scope-3-emissions-for-large-enterprises

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.