联想集团推出减碳运输服务，促进客户可持续发展

罗利，北卡罗来纳州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为了支持具有碳意识的企业客户开展可持续发展之旅，联想集团今日发布独特的全新“减碳运输服务”，让企业可以选择在空运IT设备时降低碳排放。通过“减碳运输服务”，客户可以购买“可持续航空燃料”(SAF)积分，并将由此产生的减排收益归属于购买IT设备，从而最低减少70%的二氧化碳排放量。

SAF是传统飞机燃料的更清洁替代品，具有减少航空货运二氧化碳排放的潜力，并使组织能够实现范围3排放目标。《温室气体协议》将范围3排放定义为发生在公司范围之外的排放，占企业平均总排放量的70%，包括与产品购买和处置相关的排放。虽然只有不到10%的组织能够准确测量其范围3排放，但联想集团的“减碳运输服务”为客户提供了减少空运排放的切实方法。客户会收到减排确认书，可用于根据自己的范围3目标进行报告，从而确保整个过程的透明度更高。

联想集团全球可持续发展服务执行总监Claudia Contreras表示：“我们通过’减碳运输’等创新，将可持续发展更深入地融入到技术价值链中，让客户能够进行更可持续的IT决策。”“联想不只满足于实现我们自己的净零愿景。净零是通过一系列可持续选择来实现的。我们很高兴成为值得信赖的业务合作伙伴和解决方案提供商，帮助客户实现数字化转型和可持续发展的成功。”

北美地区、欧洲、中东和非洲地区以及亚太地区的企业客户可以选择在其购买的设备中添加“减碳运输服务”。作为其服务导向转型的一部分，联想集团不断创新，提供帮助客户实现可持续发展目标。除了新的“减碳运输服务”外，联想还通过多项以可持续发展为重点的服务，帮助客户实现其气候行动目标，并实施更加循环和负责任的IT实践，其中包括联想二氧化碳抵消服务和资产回收服务。

“减碳排放服务”是联想方案服务业务集团（SSG）的最新产品，汇集了联想在PC、基础设施和智能垂直领域的所有IT解决方案和服务，包括支持、运维、项目和解决方案服务产品。SSG拥有覆盖180个市场的2万多名技术人员组成的网络，通过提供实用创新来增强客户的竞争优势，帮助客户在全球和本地范围内实现业务转型。TruScale客户可以依托“订阅”部署服务，即按需使用服务以减少浪费。

如要深入了解联想集团的可持续发展解决方案，请点击此处https://techtoday.lenovo.com/us/en/sustainability-solutions

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1相比化石燃料飞机的LCA GHG大致减排百分比，并且基于SAF使用的原料，比如废料和残留脂质、低ILUC退化土地上的含油种子树木或轮作油覆盖庄稼。间接二氧化碳减排效益通过购买可持续航空燃料积分获得。

2https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx

3https://www.bloomberg.com/professional/blog/closing-the-scope-3-ghg-emissions-data-gap-2/

4https://www.bcg.com (Boston Consulting Group) 根据 https://www.terrascope.com/blog/overcoming-challenges-in-understanding-and-quantifying-scope-3-emissions-for-large-enterprises

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