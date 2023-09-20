Denodo获得Google Cloud Ready–Cloud SQL称号

加利福尼亚州帕洛阿尔托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数据管理领域的领先企业Denodo今天宣布，该公司已成功获得Google Cloud Ready – Cloud SQL称号。获得这一称号彰显出Denodo在分布式数据的数据集成、管理和交付方面拥有深厚的专业知识，并证明Denodo Platform使Cloud SQL客户能够紧密集成和管理其数据，以用于Google Cloud上的高级分析、数据服务和数据科学项目，同时还克服了业务中断和数据集成方面的挑战。

Denodo Platform for Google Cloud提供企业级云数据管理解决方案，可以实现内部部署、云和多云数据源与所有Google Cloud数据源之间的实时数据集成，例如Google BigQuery、Cloud SQL、Cloud BigTable、云存储、Cloud DataProc等，其中包括SaaS应用程序。

作为Google Cloud Ready – Cloud SQL项目的一部分，Google Cloud工程团队负责运行一系列数据集成测试，并将结果与基准进行比较，与合作伙伴共同填补任何空白，并为共同客户完善相关文档。

Denodo执行副总裁Suresh Chandrasekaran表示：“对于与Google Cloud的合作，我们感到非常激动。我们高兴地宣布，随着我们加强Denodo Platform与Google Cloud之间的集成，Denado Platform已获得Google Cloud Ready – Cloud SQL的称号。我们倾力合作，将两种一流的功能结合在一起，帮助客户加快其数据历程，并更快地获得相关见解。Denodo Platform使Google Cloud客户能够利用数据虚拟化的力量，实时按照逻辑集成、管理和交付企业数据。”

Google Cloud技术合作总监Ritika Suri表示：“Google Cloud Ready - Cloud SQL的称号认可的是满足一系列核心要求的合作伙伴解决方案，以确保合作伙伴产品与Cloud SQL之间以最佳的方式集成。有了Denodo，客户可以节省评估新工具的时间，并专注于使用经过严格验证过程验证的合作伙伴产品构建解决方案，以优化Cloud SQL。”

Denodo Platform for Google Cloud可在Google Cloud Marketplace上获得。Denodo提供30天免费试用Denodo Professional for Google Cloud的机会。

Denodo之前曾获得过适用于BigQuery的Google Cloud - Ready称号，以及适用于AlloyDB for PostgreSQL的Google Cloud Ready - AlloyDB称号，而最近的这项认可进一步展示了该公司致力于集成Google Cloud技术的承诺。

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关于Denodo

Denodo是数据管理领域的领先企业。屡获殊荣的Denodo Platform是领先的数据集成、管理和交付平台。该平台使用逻辑方法实现自助BI、数据科学、混合/多云数据集成和企业数据服务。Denodo已实现了超过400%的投资回报率和数百万美元的收益，该公司在30多个行业的大型企业和中端市场公司的客户在不到6个月的时间内就获得了回报。若要了解更多信息，请访问www.denodo.com或致电+1 877 556 2531（美国）/+44（0）20 7869 8053（英国）/+65 6950 7489（新加坡）。

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