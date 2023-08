Tigo Energy offre des services avancés de gestion et de surveillance de flotte solaire en Australie

CONCORD, Australie--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (Nasdaq : TYGO) (« Tigo » ou la « société »), fournisseur majeur de solutions solaires et de stockage d'énergies intelligentes, a annoncé aujourd'hui qu'un client de longue date SCE Energy Solutions a déployé son gestionnaire de flotte, une extension de la plateforme Tigo Energy Intelligence (EI), dotée d’un puissant tableau de bord interactif qui fournit des données complètes et exploitables sur les performances du système, de la flotte jusqu’au niveau du module. En effet, SCE Energy Solutions (SCE) utilise EI Fleet Manager de Tigo pour découvrir et opérationnaliser des informations complexes sur la flotte en expansion de systèmes solaires dont elle a la charge, afin d'offrir à ses clients les normes les plus élevées possibles en matière de performance, de fiabilité, de stabilité financière et de sécurité.

Avec plus de 3,44 millions d’installations photovoltaïques déployées, les installateurs à l'origine du secteur porteur de l'énergie solaire en Australie, ont besoin de solutions avancées pour déployer, surveiller et gérer des portefeuilles en expansion constante de systèmes solaires clients. En tant que client de Tigo Energy depuis plus d'une décennie, SCE utilise désormais EI Fleet Manager pour surveiller les performances du système et gérer les opérations et la maintenance (O&M) sur plus de 20 000 modules solaires déployés dans sa flotte de systèmes clients, en opérationnalisant les données de performance du système jusqu'au composant individuel et en utilisant pleinement des regroupements personnalisables de systèmes selon des attributs communs tels que le type d'équipement, l'emplacement, la taille ou le statut.

« Tigo Fleet Manager a changé la donne pour nous car il offre une visibilité inédite sur l’ensemble de nos clients, nous permettant de respecter nos engagements en matière de performance du système et d’offrir de nouveaux services qualitatifs », a déclaré Jon De Martin, PDG de SCE Energy Solutions. « Alors que notre portefeuille solaire continue de croître, il aurait été presque impossible de consolider les innombrables points de données sur lesquels nous comptons pour offrir les meilleurs services à notre clientèle. Au-delà du contrôle des performances, nous disposons désormais d'une visibilité si fine sur le matériel que nous avons déployé, que cela nos opérations et notre maintenance ont connu une refonte totale. Tigo EI Fleet Manager, combiné à la plateforme TS4 MLPE, nous permet d’offrir de meilleures performances au fur et à mesure que nous évoluons vers des systèmes solaires de plus en plus grands. »

De Bortoli Wines client de la SCE, est la sixième plus grande entreprise vinicole d'Australie et la deuxième plus grande entreprise vinicole familiale. Ayant pour objectif de réduire l'énergie de 10 % par an, le vigneron a fait appel à SCE pour mettre à jour et étendre sa capacité de génération solaire optimisée à 1,15 MW. Le nouveau système comprend plus de 2 200 modules solaires, dont les modules existants, offrant ainsi à De Bortoli Wines un système qui assure désormais une protection aux premiers intervenants grâce à une coupure rapide de l'alimentation, une optimisation Tigo pour protéger les performances du système contre les problèmes d'encrassement des modules courants dans les opérations viticoles, ainsi qu'une surveillance au niveau des modules pour obtenir un aperçu détaillé des performances du système. Grâce au gestionnaire de flotte de Tigo, SCE exploite de nouvelles visualisations de données sophistiquées qui sont conçues pour mettre en évidence ce qui est réalisable, réduire la fatigue liée aux alertes et présenter aux installateurs une interface intuitive qui suit les données opérationnelles, de production et de consommation essentielles pour tous les modules sur le site De Bortoli.

« Nous sommes un établissement vinicole axé sur la durabilité et doté d’un plan complet pour réduire notre impact sur l’environnement, et les fortes augmentations des coûts de l’énergie ces derniers temps n’ont fait que confirmer davantage la décision d’agrandir agressivement notre infrastructure de production d’énergie solaire. », affirme Tarek Heiland, ingénieur en chef chez De Bortoli Wines. « SCE a été un excellent partenaire tout au long du processus de mise à niveau et d’expansion, et nous sommes ravis d’avoir la dernière technologie Tigo en matière de sécurité et de performance. Ce système solaire couvre maintenant entre 30 et 35 % de notre consommation totale d’énergie en pleine production, et nous ne pourrions être plus satisfaits de cet investissement. »

De la visibilité sur les installations en attente et en cours à des indicateurs complets sur l'état des systèmes et de la production, EI Fleet Manager offre un diagnostic du système et une surveillance accrue de plus d'une douzaine d’indicateurs essentiels de santé et de performances pour les systèmes solaires déployés. Avec ce niveau de visibilité, le gestionnaire de flotte de Tigo facilite l'identification et le déploiement rapide de mesures d'atténuation sur des appareils de différents fabricants, du niveau du système jusqu'au module. EI Fleet Manager prend en charge toutes les tailles de systèmes, y compris les déploiements solaires résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que les cas d'utilisation, des grandes flottes multi-systèmes aux systèmes individuels, pour atteindre leurs objectifs en matière de sécurité et de rentabilité. SCE a déployé le gestionnaire de flotte de Tigo sur l'ensemble de son portefeuille de systèmes clients, notamment chez De Bortoli Wines, Planet Fitness, le siège de Komatsu en Australie, et plein d'autres encore.

« Nous sommes satisfaits du fait que les grandes entreprises d’installations solaires comme SCE exploitent tout le potentiel des données énergétiques avec EI Fleet Manager dans l’optique d’améliorer leur expérience client, fournir de nouveaux services qualitatifs et rationaliser les opérations internes », a déclaré Zvi Alon, PDG de Tigo Energy. « Alors que le volume et la fidélité des données générées par les systèmes solaires s'intensifient, la sophistication, la rapidité et la facilité avec lesquelles ces données peuvent être transformées en informations exploitables doivent également évoluer. C'est exactement ce que font les outils de notre flotte, et les installateurs qui les utilisent à plein régime, en font bénéficier leurs clients et leurs opérations. Nous sommes impatients de poursuivre notre aventure avec SCE, qui développe ses activités et continue à placer la barre toujours plus haut en matière de performance, de fiabilité et de sécurité de l'énergie solaire en Australie ».

Pour plus d'informations sur Tigo EI Fleet Manager et sur la façon dont les installateurs solaires tels que SCE Energy Solutions utilisent la plateforme pour gérer des portefeuilles croissants d'installations de clients, veuillez lire l'étude de cas ici. Pour plus d’informations sur SCE qui emploie Tigo Flex MLPE TS4-A-O, veuillez lire l’étude de cas ici. Pour en savoir plus sur Tigo EI Fleet Manager, veuillez prendre rendez-vous pour une démonstration avec un gestionnaire de compte Tigo.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) est une entreprise leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui renforcent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle. Tigo associe sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et son optimiseur solaire à des capacités logicielles intelligentes dans le cloud pour assurer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits MLPE de Tigo maximisent les performances, permettent un contrôle de l’énergie en temps réel et assurent un arrêt rapide moyennant un code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batteries pour le marché résidentiel solaire plus stockage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.