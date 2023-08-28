VIZIO獲得DivX全球專利組合授權，解決了雙方之間的未決ITC訴訟

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位視訊科技的先行者DivX, LLC今天宣布，與首屈一指的電視品牌VIZIO簽署了一項智慧財產權(IP)授權合約。該協議解決了雙方之間的所有專利訴訟事宜，包括美國國際貿易委員會(ITC)對VIZIO的未決調查。

DivX執行長Noel Egnatios評論道：「我們很高興與VIZIO達成協議，並歡迎他們加入我們的被授權方行列。DivX現已成功地將其基本視訊科技專利授權給全球智慧電視市場中的大多數廠商，以及市場領先的串流媒體和其他消費電子產品和科技供應商。」

自2000年以來，DivX已成為創新數位視訊科技研發領域的全球領導者，未來將繼續向世界各地的公司授權其廣泛的專利組合。

關於DivX, LLC

DivX, LLC致力於開發創新技術，力求在任何裝置上提供超凡的數位娛樂體驗。自2000年以來，DivX為全球消費者、裝置製造商和串流媒體服務打造開創性的技術，為優質數位視訊樹立了標準。DivX提供技術授權以實現出色的視訊播放，全球主流消費電子品牌已售出超過17億台採用DivX科技的裝置。DivX消費軟體在全球的下載量已超過10億次，為消費者提供內容播放、轉檔和投影工具。DivX總部位於加州聖地牙哥。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.divx.com。

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