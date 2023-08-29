Tigo Energy在澳洲推出先進太陽能機群管理及監控服務

澳洲，康科德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧型太陽能及能源儲能解決方案的領先提供商Tigo Energy, Inc.（那斯達克代號：TYGO，以下簡稱「Tigo」或「該公司」）今天宣布該公司長期配合的客戶SCE Energy Solutions（以下簡稱「SCE」）已部署「Tigo Fleet Manager」。Tigo Fleet Manager這款擴展Tigo Energy Intelligence (EI) 平台而得的產品以其功能強大的互動式儀表板為號召，可提供從機群到模組的大量可操作系統性能資料。SCE將利用Tigo EI Fleet Manager，從其轄下數量不斷增加的太陽能系統機群中取得精闢分析並加以運用，盡力為客戶提供最高性能、可靠性、財務穩定性和安全標準。

澳洲的的太陽能產業蓬勃發展，現已部署了超過344萬個太陽光電裝置。這些裝置的安裝者需要先進解決方案來部署、監測並管理客戶不斷擴張的太陽能系統。與Tigo Energy合作時間超過十年的忠實客戶SCE現已採用EI Fleet Manager，透過細分系統性能資料到單個組件層級，並根據設備類型、地點、尺寸或狀態等常見屬性為資料進行客製化分組，充分運用這些資料，為其客戶系統部署的兩萬多個太陽能模組機群監測系統性能，並管理其運作及維護 (O&M)。

「Tigo Fleet Manager為我們大幅扭轉了局勢，因為它使我們能夠無比清楚地觀察客戶的機群，履行我們承諾交付的系統性能，提供有價值的新服務。」SCE的執行長Jon De Martin說，「我們的太陽能產品組合不斷增加，若不是Tigo，幾乎無法整合我們那不計其數的資料點以提供最佳客戶服務。現在，除了性能監控之外，我們對已部署硬體的觀察還達到了極其細膩的地步，這徹底改變了我們的運作及維護。結合TS4 MLPE平台的Tigo EI Fleet Manager可讓我們在擴增太陽能系統之際，仍有辦法交出優越的成果。」

SCE的客戶De Bortoli酒莊是澳洲全境的第六大釀酒廠，也是澳洲的第二大家族釀酒廠。這座釀酒廠設定了每年節約10%能源的目標，委託SCE將其太陽能發電容量更新擴大至1.15兆瓦。新系統內含超過2200個太陽能模組（包括既有模組）。De Bortoli酒莊現在的系統現在可以藉由快速關斷保護應急反應人員，Tigo優化則能夠保護系統性能免受釀酒廠運作中常見的模組髒污問題影響，模組級監控還能夠深入了解系統性能。SCE透過Tigo EI Fleet Manager洞悉複雜的新資料，提升可操作度、減少警報疲勞，並為安裝人員提供直觀的介面，用於追踪全De Bortoli場址上所有模組的關鍵運作、生產和損耗資料。

「我們是一家以永續發展為導向的釀酒廠，制定有全盤計劃來減少環境衝擊。最近能源成本大幅增加，進一步證實積極擴大太陽能發電設備是個明智的決擇，」De Bortoli酒莊的首席工程師Tarek Heiland說，「在整個更新擴大過程中，SCE表現出傑出合作夥伴的擔當。我們很高興能仰賴Tigo的最新技術來捍衛我們的安全和表現。這個太陽能系統目前在最大供電狀態時可支應我們總能源用量的30-35%，我們非常滿意這筆投資的成效。」

從顯示有待處理和正在進行的安裝、到全面的系統和生產狀態指示器，EI Fleet Manager可為已部署的太陽能系統提供系統診斷，並深入監控十多個關鍵運作狀況和性能指標。憑藉這種程度的可見性，Tigo EI Fleet Manager可以輕而易舉地跨不同供應商的設備（從系統到模組）精確定位并快速部署緩解措施。Tigo EI Fleet Manager支援各類規模的系統（包括民用、商業和工業太陽能部署）和用例（從大型多系統機群到單個系統），以滿足其安全和財務目標。SCE已在該公司的所有客戶系統中部署Tigo IE Fleet Manager，包括De Bortoli酒莊、Planet Fitness、小松製作所澳洲總部等。

「我們深感榮幸，有SCE這樣的太陽能安裝公司龍頭選擇EI Fleet Manager，充分發揮能源資料的力量、改善太陽能客戶體驗、提供有價值的新服務，並簡化內部運作，」Tigo Energy執行長Zvi Alon說，「隨著太陽系統產生的資料量和可信度不斷提高，將資料轉化為可操作資訊的精細度、速度和簡易性也必須提高。這正是我們的機群工具可效勞的地方。安裝人員若善用這些工具，可為客戶及本身運作帶來效益。我們期待與SCE繼續合作，幫助他們發展業務，並繼續提高澳洲太陽能性能、可靠性和安全性的標準。」

如欲進一步認識Tigo EI Fleet Manager以及瞭解像SCE Energy Solutions這樣的太陽能系統安裝者如何利用該平台管理客戶與日俱增的安裝系統，請在此詳閱其案例研究。如欲取得SCE如何利用Tigo Flex MLPE TS4-A-O的進一步資訊，請在此詳閱其案例研究。如欲進一步瞭解Tigo EI Fleet Manager，請與Tigo客戶經理預約演示。

關於Tigo Energy

Tigo Energy, Inc.（那斯達克代號：TYGO）成立於2007年，是開發和製造智慧硬體和軟體解決方案的全球領導者。這些解決方案可提升民用、商用和公用事業規模太陽能系統的安全性，增加能源產量並降低營運成本。Tigo將其模組級電力電子 (Flex MLPE) 和太陽能最佳化器技術與雲端智慧軟體功能相結合，用於進階能源監測和控制。Tigo的MLPE產品能夠充分提升效能，實現即時能源監測，並提供需要程式碼的模組級層面的快速關斷功能。該公司還為民用太陽能與儲能市場開發和製造逆變器和電池儲存系統等產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.tigoenergy.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。