Tigo Energy fornece serviços de gerenciamento e monitoramento de frotas solares na Austrália

CONCORD, Austrália--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) (“Tigo” ou a “Empresa”), um provedor líder de soluções inteligentes de armazenamento solar e energia, anunciou hoje que o cliente de longa data, a SCE Energy Solutions, implantou o Tigo Fleet Manager, uma extensão da plataforma Tigo Energy Intelligence (EI), que apresenta um poderoso painel interativo que proporciona dados de desempenho do sistema abundantes e acionáveis, desde a frota até a nível do módulo. A SCE Energy Solutions (SCE) utiliza o Tigo EI Fleet Manager para descobrir e operacionalizar informações sofisticadas sobre a crescente frota de sistemas solares sob seus cuidados para fornecer os mais altos padrões possíveis de desempenho, confiabilidade, estabilidade financeira e segurança aos seus clientes.

Com mais de 3,44 milhões de instalações fotovoltaicas implantadas, os instaladores por trás do crescente setor de energia solar da Austrália precisam de soluções avançadas para implantar, monitorar e gerenciar os portfólios em constante expansão dos sistemas solares dos clientes. Como um cliente da Tigo Energy por mais de uma década, a SCE agora utiliza o EI Fleet Manager para monitorar o desempenho de sistemas e gerenciar as operações e manutenção (O&M) em mais de 20.000 módulos solares implantados em sua frota de sistemas de clientes com a operacionalização dos dados de desempenho do sistema até o componente individual e utilização total de grupamentos personalizáveis de sistemas por atributos comuns, como tipo de equipamento, localização, tamanho ou status.

"O Tigo Fleet Manager foi um divisor de águas porque fornece uma visibilidade sem precedentes de nossa frota de clientes, o que nos permite cumprir os nossos compromissos de desempenho do sistema e oferecer novos serviços valiosos", disse Jon De Martin, CEO na SCE Energy Solutions. "À medida que o nosso portfólio de produtos de energia solar continua a crescer, seria quase impossível consolidar os inúmeros pontos de dados nos quais confiamos para oferecer o melhor serviço ao cliente da categoria. Além do monitoramento do desempenho, agora temos uma visibilidade tão refinada do hardware que implantamos que isso transformou completamente nossas operações e manutenção. O Tigo EI Fleet Manager, combinado com a plataforma TS4 MLPE, nos permite oferecer um desempenho superior, enquanto crescemos em sistemas solares cada vez maiores."

O cliente SCE De Bortoli Wines é a 6ª maior vinícola geral e a segunda maior vinícola familiar da Austrália. Com a meta de 10% de redução em energia por ano, a vinícola contratou a SCE para atualizar e expandir a sua capacidade otimizada de geração solar para 1,15MW. O novo sistema é constituído por mais de 2.200 módulos solares, incluindo os existentes, rendendo à De Bortoli Wines um sistema que agora oferece proteção aos socorristas com desligamento rápido, otimização Tigo para proteger o desempenho do sistema contra problemas de sujeira do módulo comuns às operações da vinícola e monitoramento em nível de módulo para a obtenção de informações detalhadas sobre o desempenho do sistema. Por meio do Tigo EI Fleet Manager, a SCE tira proveito de novas visualizações de dados sofisticadas, idealizadas para elevar o que é acionável, reduzir a fadiga de alertas e apresentar aos instaladores uma interface intuitiva que rastreia dados operacionais essenciais, de produção e de consumo em todos os módulos das instalações de De Bortoli.

“Somos uma vinícola voltada para a sustentabilidade com uma plano abrangente para reduzir nosso impacto no meio ambiente, e os grandes aumentos nos custos de energia ultimamente apenas validaram ainda mais a decisão de expandir agressivamente nossa infraestrutura de geração solar”, disse Tarek Heiland, engenheiro-chefe da De Bortoli Wines. “A SCE demonstrou ser uma grande parceira durante todo o processo de atualização e expansão, e estamos entusiasmados por ter a mais recente tecnologia Tigo para segurança e desempenho. Este sistema solar agora cobre de 30% a 35% de nosso uso total de energia em plena geração, e não poderíamos estar mais felizes com este investimento.”

Desde a visibilidade de instalações pendentes e em andamento até indicadores abrangentes de sistema e status de produção, o El Fleet Manager oferece diagnóstico do sistema e monitoramento aprofundado de mais de uma dúzia de métricas essenciais de saúde e desempenho para os sistemas solares implantados. Com este nível de visibilidade, o Tigo EI Fleet Manager torna fácil a identificação e a implantação rápida de mitigações em dispositivos de vários fornecedores, desde ao nível do sistema até o módulo. O Tigo El Fleet Manager é compatível com todos os tamanhos de sistemas, incluindo implantações solares residenciais, comerciais e industriais, e utiliza casos de uso desde grandes frotas de vários sistemas até sistemas individuais, no cumprimento de suas metas financeiras e de segurança. A SCE implantou o Tigo El Fleet Manager em todo o seu portfólio de sistemas de clientes, incluindo a De Bortoli Wines, Planet Fitness, a sede da Komatsu, na Austrália, e muito mais.

"Estamos muito entusiasmados em ver grandes empresas de instalação solar, como a SCE, explorarem totalmente o poder dos dados de energia com o EI Fleet Manager para aprimorar a experiência do cliente solar, fornecer novos serviços valiosos e agilizar as operações internas", disse Zvi Alon, CEO na Tigo Energy. "À medida que o volume e a fidelidade dos dados produzidos pelos sistemas solares aumentam, também devem aumentar a sofisticação, a velocidade e a facilidade com que estes dados podem ser transformados em informações acionáveis. Nossas ferramentas de frota fazem exatamente isso, e os instaladores que as utilizam plenamente criam benefícios para seus clientes e suas operações. Esperamos continuar nossa jornada com a SCE enquanto os seus negócios crescem e continuam a elevar o padrão de desempenho, confiabilidade e segurança solar na Austrália."

Para obter mais informações sobre o Tigo EI Fleet Manager e como os instaladores solares como a SCE Energy Solutions se beneficiam da plataforma para gerenciar portfólios crescentes de instalações de clientes, leia o estudo de caso aqui. Para obter mais informações sobre a utilização da SCE do Tigo Flex MLPE TS4-A-O, leia o estudo de caso aqui. Para saber mais sobre o Tigo EI Fleet Manager, agende uma demonstração com um gerente de conta Tigo.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e produção de soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina o seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e a tecnologia de otimização solar com recursos inteligentes de software baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo potencializam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e propiciam o desligamento rápido exigido por código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.