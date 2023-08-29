Tigo Energy为澳大利亚提供先进的太阳能系统管理及监控服务

澳大利亚康科德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的智能太阳能及储能解决方案提供商Tigo Energy, Inc.（纳斯达克股票代码：TYGO）（“Tigo”或“公司”）今天宣布，其长期客户SCE Energy Solutions已部署Tigo Fleet Manager，这是Tigo Energy Intelligence（EI）平台的扩展设备，该设备具有强大的交互式仪表板，可提供从太阳能系统到模块级别的丰富且可操作的系统性能数据。SCE Energy Solutions（以下简称“SCE”）利用Tigo EI Fleet Manager来揭示有关其所负责管理的不断增长的太阳能系统的复杂见解，并相应地实施此类见解，以为其客户提供尽可能高的性能、可靠性、财务稳定性和安全标准。

澳大利亚部署有超过344万台光伏装置，其不断增长的太阳能行业背后的安装商需要先进的解决方案来部署、监控和管理不断扩大的客户太阳能系统组合。作为Tigo Energy十多年的客户，SCE现在使用EI Fleet Manager来监控系统性能，并管理着其客户系统中部署的20000多个太阳能模块的运行和维护（O&M）。其管理方法是将系统性能数据具体在单个组件中进行操作，并根据设备类型、位置、大小或状态等常见属性完全使用可定制的系统分组。

SCE Energy Solutions首席执行官Jon De Martin表示：“Tigo Fleet Manager帮助我们实现了翻天覆地的变化，因为它可为我们客户所使用的系统提供前所未有的可见性，使我们能够履行系统性能方面的承诺，并提供富有价值的新型服务。随着我们的太阳能产品组合不断增长，通过整合我们所依赖的无数个数据点来提供一流的客户服务几乎不可能实现。除了性能监控之外，我们现在对我们部署的硬件有着如此精细的可见性，它彻底改变了我们的运营和维护方式。Tigo EI Fleet Manager结合TS4 MLPE平台，使我们能够在成长为越来越大的太阳能系统的同时提供卓越的性能。“

SCE的客户De Bortoli Wines是澳大利亚第六大综合酒庄，和第二大家族酒庄。为了每年减少10%的能源，该酿酒商聘请SCE来更新并将其优化的太阳能发电能力扩大到1.15MW。新的系统包括2200多个太阳能模块，其中包括现有的太阳能模块，为De Bortoli Wines提供的系统现在可以通过快速关闭为急救人员提供保护，经过Tigo的优化来保护系统性能免受酒厂运营中常见的模块污染问题的影响，并在模块级别进行监控，以详细了解系统性能。通过采用Tigo EI Fleet Manager，SCE利用先进的新数据可视化功能，提升可操作性，减少警报疲劳，并为安装人员提供直观的界面，并可跟踪De Bortoli现场所有模块的关键操作、生产和消耗数据。

De Bortoli Wines首席工程师Tarek Heiland表示：“我们是一家以可持续发展为导向的酿酒厂。我们具有全面的计划，以减少我们对环境的影响，而最近能源成本的大幅上涨进一步验证了我们积极扩大太阳能发电基础设施的决定是正确的。在整个升级和扩建过程中，SCE一直是很棒的合作伙伴，我们很高兴拥有最新的Tigo安全和性能技术。该太阳能系统目前占我们全发电总能源使用量的30-35%，我们对这项投资感到非常满意。”

从对待安装和正在进行的安装的可见性，到全面的系统和生产状态指标，EI Fleet Manager为已经部署的太阳能系统提供了十几个关键健康和性能指标方面的系统诊断和深入监测。有了这种级别的可见性，Tigo EI Fleet Manager可以轻松地在从系统级别到模块的各个供应商的设备上精确定位并快速部署缓解措施。Tigo EI Fleet Manager支持所有系统规模，其中包括住宅、商业和工业太阳能部署，以及从大型多系统系列到单个系统的用例，以实现其安全和财务方面的目标。SCE在其整个客户系统组合中均部署了Tigo IE Fleet Manager，其中包括De Bortoli Wines、Planet Fitness、澳大利亚小松总部等。

Tigo Energy首席执行官Zvi Alon表示：“我们很高兴看到像SCE这样的大型太阳能安装公司与EI Fleet Manager充分利用能源数据的力量，改善太阳能客户体验，提供有价值的新型服务，并简化内部运营。随着太阳能系统产生的数据量和保真度的增长，将数据转化为可操作信息的成熟度、速度和易用性也必须提高。我们的系统管理工具正是具备这些功能，充分利用这些工具的安装人员为其客户和运营均带来了利益。我们期待着继续与不断发展的SCE进行合作，继续在澳大利亚提升太阳能的性能、可靠性和安全性方面的标准。“

有关Tigo EI Fleet Manager的更多信息，以及SCE Energy Solutions等太阳能安装商如何利用该平台管理不断增长的客户装置组合，请阅读此处的案例研究。有关SCE利用Tigo Flex MLPE TS4-A-O的更多信息，请阅读此处的案例研究。若要了解更多关于Tigo EI Fleet Manager的信息，请安排Tigo客户经理进行演示。

关于Tigo Energy

Tigo Energy, Inc.（纳斯达克股票代码：TYGO）成立于2007年，是开发和制造智能硬件和软件解决方案的全球领导企业。其解决方案可提高住宅、商业和公用事业太阳能系统的安全性、提高能源产量并降低运营成本。Tigo将其Flex MLPE（模块级电力电子）和太阳能优化器技术与基于云的智能软件功能相结合，以实现对能源的高级监测和控制。Tigo MLPE产品可最大限度地提高性能，实现实时能源监控，并在模块级别提供快速关闭功能（需提供代码）。该公司还为住宅太阳能+存储市场开发和制造逆变器和电池存储系统等产品。若要了解更多信息，请访问www.tigoenergy.com。

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