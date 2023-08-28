VIZIO获得DivX全球专利组合授权，解决了双方之间的未决ITC诉讼

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字视频技术的先行者DivX, LLC今天宣布，与领先的电视品牌VIZIO签署了一项知识产权(IP)许可协议。该协议解决了双方之间的所有专利诉讼事宜，包括美国国际贸易委员会(ITC)对VIZIO的未决调查。

DivX首席执行官Noel Egnatios评论道：“ 我们很高兴与VIZIO达成协议，并欢迎他们加入我们的被许可方行列。DivX现已成功地将其基本视频技术专利授权给全球智能电视市场中的大多数厂商，以及市场领先的流媒体和其他消费电子产品和技术供应商。”

自2000年以来，DivX已成为创新数字视频技术研发领域的全球领导者，未来将继续向世界各地的公司授权其广泛的专利组合。

关于DivX, LLC

DivX, LLC致力于开发创新技术，力求在任何设备上提供超凡的数字娱乐体验。自2000年以来，DivX为全球消费者、设备制造商和流媒体服务打造开创性的技术，为优质数字视频树立了标准。DivX提供技术授权以实现出色的视频播放，全球主流消费电子品牌已售出超过17亿台采用DivX技术的设备。DivX消费软件在全球的下载量已超过10亿次，为消费者提供内容播放、转档和投影工具。DivX总部位于加州圣迭戈。如需了解更多信息，请访问www.divx.com。

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