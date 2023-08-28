LTIMindtree与CAST AI合作，帮助企业优化云投资

新泽西州沃伦及印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]宣布与CAST AI开展战略合作，后者是一家领先的SaaS公司，专为在Google Cloud、AWS和Microsoft Azure上运行云原生应用程序的客户提供自动成本优化服务。在对传统应用程序进行现代化升级以便于云迁移时，双方的合作将帮助企业平均节省60%以上的云成本。

此次合作将LTIMindtree的Infinity平台与CAST AI的云成本优化平台结合在一起，为企业提供云产品组合的完整视图。这一组合解决方案将使企业能够优化单个或多云环境中的Kubernetes管理和成本，而无需任何人工干预。它还将通过100%自动化云原生基础架构，将客户从日常任务中解放出来，从而提高稳定性并降低成本。

CAST AI首席执行官兼联合创始人Yuri Frayman表示：“我们很高兴能与LTIMindtree合作，LTIMindtree是帮助企业驾驭数字化转型之旅的全球领先企业。CAST AI的专长是云成本优化。仅Google Cloud平台就提供了数百种虚拟机。人工配置资源、挑选虚拟机和设置自动扩展策略的工作量非常大。而且坦率地说，这样做的成本要高于其优化的效果。我们可以将整个过程自动化，从而实时降低您的云成本。”

LTIMindtree全职董事兼首席运营官Nachiket Deshpande表示：“与CAST AI的合作使我们能够为客户提供与其业务目标相一致的离散服务。通过此次合作，我们将通过增强端到端的可观察性和成本优化，帮助客户实现云投资的价值，同时为现代化升级腾出预算。”

双方的合作将强化价值主张，帮助企业调整云计算使用策略，实现持续的成本节约。

关于 LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球技术咨询和数字解决方案公司，通过利用数字技术，帮助各行各业的企业重新构想其商业模式、加快创新，并最大限度地实现增长。作为700多家客户的数字化转型合作伙伴，LTIMindtree带来了广泛的领域和技术专业知识，帮助在全球一体化的世界中推动实现卓越的竞争差异化、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，由30多个国家的8.2万多名才华横溢的创业专业人士提供支持，结合了昔日Larsen and Toubro Infotech以及Mindtree在解决最复杂的业务挑战和实现大规模转型方面的业界知名优势。如需了解更多信息，请访问https://www.ltimindtree.com/。

关于CAST AI

CAST AI是一个一站式的云原生自动化平台，可将客户的云账单平均降低60%以上。CAST AI以人工智能为动力，为运行在AWS、GCP和Azure上的真实容器化应用提供云成本自动化服务。CAST AI的创始人均为连续创业者，十多年来一直致力于开发先进的人工智能解决方案，并成功地引导了之前的初创公司被Google、Comcast和Oracle收购。该公司已从Creandum、Cota Capital和Uncorrelated Ventures等投资者处筹集了3800万美元资金。

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