LTIMindtree與CAST AI合作，幫助企業最佳化雲端投資

新澤西州沃倫及印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]宣布與CAST AI展開策略合作，後者是一家首屈一指的SaaS公司，專為在Google Cloud、AWS和Microsoft Azure上執行雲端原生應用程式的客戶提供自動成本最佳化服務。在對傳統應用程式進行現代化升級以便於雲端遷移時，雙方的合作將幫助企業平均節省60%以上的雲端成本。

此次合作將LTIMindtree的Infinity平臺與CAST AI的雲端成本最佳化平臺結合在一起，為企業提供雲端產品組合的全面視圖。這一組合解決方案將使企業能夠最佳化單雲端或多雲端環境中的Kubernetes管理和成本，而無需任何人工介入。它還將透過雲端原生基礎架構的100%自動化，將客戶從日常任務中解放出來，從而提高穩定性並降低成本。

CAST AI執行長兼聯合創辦人Yuri Frayman表示：「我們很高興能與LTIMindtree合作，LTIMindtree是幫助企業駕馭數位化轉型之旅的全球領先企業。雲端成本最佳化是CAST AI的專長所在。僅Google Cloud平臺就提供了數百種虛擬機器。人工設定資源、挑選虛擬機器和設定自動擴展策略的工作量非常之大。而且坦率地說，這樣做的成本要高於其最佳化的效果。我們可以將整個過程自動化，從而即時降低您的雲端成本。」

LTIMindtree全職董事兼營運長Nachiket Deshpande表示：「與CAST AI的合作使我們能夠為客戶提供與其業務目標相一致的離散服務。透過此次合作，我們將透過增強端對端的可觀測性和成本最佳化，幫助客戶實現雲端投資的價值，同時為現代化升級留出預算。」

雙方的合作將強化價值主張，幫助企業調整雲端運算使用策略，達成持續的成本節約。

關於 LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球科技顧問服務和數位解決方案公司，其使命是幫助各行各業的企業借重數位科技，重新構想商業模式、加速創新，並盡量擴大成長。LTIMindtree身為700多個客戶的數位轉型合作夥伴，涉足領域廣大並擁有大量技術專長，力求在這個日漸融合的世界中推動競爭差異化、出色的客戶體驗和卓越的經營成果。隸屬Larsen & Toubro Group的LTIMindtree由遍佈30多個國家的超過8.2萬名傑出企業專才提供技術支援，結合了昔日Larsen and Toubro Infotech和Mindtree在解決最複雜的商業挑戰和實現大規模轉型時的業界公認優勢。如需進一步資料，請造訪：https://www.ltimindtree.com/。

關於CAST AI

CAST AI是一站式的雲端原生自動化平臺，可將客戶的雲帳單平均降低60%以上。CAST AI以人工智慧為動力，為在AWS、GCP和Azure上執行的真實容器化應用提供雲端成本自動化服務。CAST AI的創辦人均為連續創業者，十多年來一直致力於開發先進的人工智慧解決方案，並成功地引導了之前的初創公司被Google、Comcast和Oracle收購。該公司已從Creandum、Cota Capital和Uncorrelated Ventures等投資人處籌集了3800萬美元資金。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。