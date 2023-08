AM Best Afirma Calificaciones Crediticias a Reaseguradora América SPC Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Reaseguradora América SPC Ltd. (RAM Re) (Islas Caimán). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

RAM Re es subsidiaria de ASSA Compañía Tenedora S.A. y su matriz es Grupo ASSA, S.A., una compañía tenedora de servicios financieros listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

Las calificaciones de RAM Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

RAM Re se encuentra registrada como una compañía de portafolio segregado (SPC, por sus siglas en inglés) y cuenta con una licencia Clase B(iii) emitida bajo la ley de seguros de Islas Caimán, la cual permite a grandes clientes colocar riesgos propietarios a través de células subyacentes. AM Best reconoce el papel estratégico que RAM Re busca lograr en la estrategia regional del grupo; sin embargo, el perfil de negocio de RAM Re se considera limitado debido a su accesibilidad a los mercados en comparación con otros reaseguradores comerciales.

Las calificaciones reflejan la muy fuerte capitalización ajustada por riesgos de RAM Re, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), un sólido desempeño operativo y su afiliación a Grupo ASSA, S.A., la cual proporciona sinergias y eficiencias operativas, así como soporte de su compañía matriz y una apropiada administración integral de riesgos.

AM Best espera que RAM Re mantenga niveles de capitalización ajustada por riesgos que respalden sus calificaciones pese a cambios materiales en su perfil de negocio, impulsados principalmente por continuos desarrollos en sus células de portafolio segregado. Preocupaciones respecto al crecimiento del volumen de negocios y la integración de portafolios nuevos, las cuales históricamente han presionado la base de capital de la compañía, continúen siendo contrarrestadas a través de la implementación exitosa de la estrategia de RAM Re.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación incluyen mejoras sustanciales en la base de capital de RAM Re mientras mantiene su capitalización ajustada por riesgos en el nivel de muy fuerte, respaldada por la materialización exitosa de los desarrollos respecto al perfil de negocio de RAM Re, incluyendo su estrategia impulsada por la integración de una nueva célula de portafolio segregado. Un deterioro en los niveles de capitalización ajustada por riesgos impulsado por una materialización poco exitosa del desarrollo relacionado con el perfil de negocio de RAM Re, incluyendo la adopción fallida de su estrategia que intenta la integración de una nueva célula de portafolio segregado, junto con una disminución del compromiso de su compañía matriz, podrían llevar a acciones negativas de calificación.

