Transphorm的GaN为DAH Solar Co., Ltd.的全球首个集成微型逆变器光伏系统提供动力

加利福尼亚州戈利塔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 强大GaN功率半导体是新一代电力系统的未来，该领域的全球领导者Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)今日宣布，其GaN平台为DAH Solar Co., Ltd.（Anhui Daheng New Energy Technology Co., LTD/DAH Solar子公司）的全球首个集成光伏 (PV) 系统提供动力。该光伏系统用于DAH Solar的全新SolarUnit产品线。据DAH Solar称，Transphorm的GaN FET使其能够生产更小、更轻、更可靠的太阳能电池板系统，同时以更低的能耗提供更高的总发电量。这些设计成果继续证明了Transphorm跨功率谱单核GaN平台的领导地位，并巩固了其在可再生能源市场的价值主张。目前该市场中的GaN TAM价值已超过5亿美元。

DAH Solar在SolarUnits的设计架构（DC-DC和DC-AC功率级）中使用了Transphorm的150毫欧和70毫欧GaN FET。SolarUnit提供三种型号，功率输出分别为800瓦、920瓦和1500瓦，峰值效率分别为97.16%、97.2%和97.55%。与现有硅解决方案相比，GaN设备可提供更高的开关频率和功率密度。值得注意的是，这两款FET采用PQFN88高性能封装，可与常用的栅极驱动器配对，这些功能帮助DAH Solar缩短了设计时间。

DAH Solar总经理Yong Gu指出：“我们拥有生产创新光伏产品的强大传统。因此，我们不断寻找利用最先进的技术来改进我们产品的方法，以创造更好、更高效的最终用户体验。我们将Transphorm视为GaN生产领域的权威，并认为其先进的GaN FET是适合我们全新SolarUnit系列的理想设备。这些设备易于设计并具有性能优势，使我们能够继续发扬我们的传统。”

又一个GaN行业首创

如今，Transphorm可支持最广泛电源应用中最大范围的电源转换要求（45瓦至10+千瓦）。该公司的FET产品组合包括650伏和900伏设备，以及开发中的1200伏设备。这些FET已通过JEDEC和AEC-Q101认证，使其成为从电源适配器和计算机PSU到广泛的工业UPS和电动汽车出行系统的理想解决方案。

该公司的技术创新不断为GaN功率半导体行业树立新的基准。与此同时，它们还帮助客户在自己的市场上推出颠覆性的新颖应用，例如DAH Solar的光伏系统。这些成就要归功于Transphorm的常断SuperGaN®平台，该平台使用共源共栅d模式配置来利用GaN的固有优势。这种高性能GaN平台设计的卓越物理性能提供了无与伦比的竞争优势，如更高的易驾驭性、易设计性、可靠性和可制造性。

Transphorm亚洲销售副总裁Kenny Yim指出：“DAH Solar等市场领导者继续证明了Transphorm的GaN平台为各种应用带来的价值。太阳能逆变器以及其他高功率应用需要高度可靠、高性能的功率半导体，它们必须能够在恶劣环境下承受数十年的运行。使用Transphorm的SuperGaN技术有助于降低功率损耗，从而最大限度地减少其他设计内置组件的热应力。与其他GaN和硅解决方案相比，这是一项非凡的成就，凸显了我们的GaN为新一代电力系统所赋予的优势。”

设备和产品信息

如需深入了解Transphorm市场领先的GaN产品组合，请访问：https://www.transphormusa.com/en/products/

如需深入了解DAH Solar开创性的集成光伏系统，请访问：https://www.dahsolarpv.com/#parentHorizontalTab022

关于Transphorm

Transphorm, Inc.是革命性GaN的全球领导者，为高压功率转换应用设计和制造高性能和高可靠性的GaN半导体。Transphorm拥有1000多项自有或授权专利，是功率GaN知识产权组合最多的公司之一，并生产业界首批通过JEDEC和AEC-Q101认证的高压GaN半导体器件。该公司的垂直整合设备业务模式支持在每个开发阶段进行创新：设计、制造、设备和应用支持。Transphorm的创新使电力电子器件突破了硅的限制，实现了超过99%的效率、提高了50%的功率密度，并降低了20%的系统成本。Transphorm总部位于加利福尼亚州戈利塔，并在戈利塔和日本会津设有制造工厂。如需了解更多信息，请访问www.transphormusa.com。在Twitter (@transphormusa) 和微信 (@Transphorm_GaN) 上关注我们。

关于DAH Solar Co., Ltd.

DAH Solar Co., Ltd.是一家创新驱动、技术领先的光伏产品制造公司。DAH Solar持续为尊贵的客户提供高效光伏组件、高质量太阳能电池、高科技集成太阳能系统和高价值储能。DAH Solar拥有4家高端技术工厂，在2023年上半年生产了2吉瓦太阳能电池、5吉瓦光伏组件（2.5吉瓦TOPCon光伏组件）和3.5吉瓦TOPCon太阳能电池。DAH Solar的创新产品——全屏光伏组件（Full-Screen PV Module）在18个国家和地区拥有全球专利。如需了解更多信息，请访问：https://www.dahsolarpv.com。

SuperGaN标志是Transphorm, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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