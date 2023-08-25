Pennsylvania Convention Authority与ASM续签全球管理合同，成为这家全球领先企业“尊贵套餐”会议中心扩建计划的首个场馆

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Pennsylvania Convention Center Authority (宾夕法尼亚会议中心管理局，PCCA)董事会已批准与ASM Global续签其作为该中心场馆管理公司的五年合同，该会议中心将成为ASM Global在北美和全球最大会议产品组合中一系列重大创新计划的启动场馆。

新协议将于2023年12月1日生效，为期五年，直至2028年11月30日，这家国际娱乐领先公司计划将其许多最具创新性的设计引入以PCCA为首的领先会议中心集群。这将是创建独特环境的计划中的第一个场馆，独特创新包括沉浸式LED环境、加速业务战略的快速行动产品、高级VIP休息室以及用于业务沟通的安静空间。

PCCA董事会主席David A. Nasatir先生表示：“我们很高兴宣布Pennsylvania Convention Center Authority与作为Pennsylvania Convention Center场馆管理提供商的ASM Global继续保持合作关系。” 十年来，ASM Global 一直是重要的合作伙伴，他们的杰出贡献将Pennsylvania Convention Center提升到世界领先地位。”

2013年，PCCA首次决定将该中心的管理私有化，并将初始合同授予SMG，随后在2019年 AEG Facilities和SMG合并后，SMG更名为ASM Global。此次合并创建了一家横跨五大洲、14个国家和350多个全球最负盛名的竞技场、体育场、剧院和会议中心的场馆管理巨头，并使 ASM Global成为全球卓越的场馆管理和现场体验公司。

“Pennsylvania Convention Center的ASM Global团队成员无一例外都是业内最优秀的精英。”PCCA总裁兼首席执行官John J. McNichol表示， “他们的创新领导力和对提供最佳客户体验的承诺使该中心在全球范围内成为行业开拓者和高品质中心，我们期待继续合作，并携手将Pennsylvania Convention Center提升到更高水平。”

在ASM Global的管理下，Pennsylvania Convention Center已经实施了多项改变行业的先进举措，例如2014年执行的《客户满意度协议》和《ASM全球行动计划》。该协议指导中心与所在工会之间的关系，致力于为客人提供更高效、以客户为中心和具有成本效益的工作场所；而根据上述行动计划，该中心成功执行了稳健的可持续发展和社会影响力计划。

“我们很高兴能以Pennsylvania Convention Center为契机，开启会议场馆领域的新篇章。这包括为实现碳中和迈出实质性步伐的可持续发展功能；可满足不同与会者需求的新Flex-space展厅；以及提供赞助、寻路和娱乐功能的LED墙。”ASM Global会议中心执行副总裁Dan Hoffend表示：

“我们将体育场馆和竞技场中成熟的优异功能直接引入会议中心，打造业内独一无二的优质系列设施。与会者需要娱乐成为其业务模式的组成部分。我们正在通过为所有客人创造独特环境来改变整个行业。”

PCC的ASM Global总经理Tony Hodgins表示：“我们感谢PCCA对ASM Global团队的持续信任以及多年来坚定不移的支持。我们在该中心的团队始终专注于实现为所有客人提供一流客户体验的目标，我们很荣幸能够继续与主要合作伙伴合作，精彩呈现费城和Pennsylvania Convention Center提供的一切服务”。

有关Pennsylvania Convention Center社区参与和外展活动的更多信息，请访问paconvention.com。

关于Pennsylvania Convention Center

Pennsylvania Convention Center位于费城市中心，是该市众多文化场所以及世界一流餐饮和娱乐场所的核心。该中心由ASM Global管理，是全美第 14大设施，拥有美国东北部最大的展览空间和宴会厅。该中心举办的会议、大会、贸易展览和其他活动吸引全美和全世界的与会者来到费城，使该设施成为该地区酒店业最大的经济驱动力。欲了解更多信息，请访问paconvention.com.

关于ASM Global

ASM Global是全球领先的娱乐体验提供商，并是场馆和活动战略与管理领域的全球领导企业，提供本地定制的解决方案和尖端技术，为场馆所有者实现最大成果。该公司的精英场馆网络横跨五大洲，拥有350多个全球最负盛名的竞技场、体育场馆、会展中心和表演艺术场馆。通过Facebook、Instagram, LinkedIn和Twitter关注我们。有关更多信息，请访问asmglobal.com。

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