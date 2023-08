La Pennsylvania Convention Center Authority renouvelle le contrat de gestion d'ASM Global et devient le premier site de l'expansion « Premier Package » des centres de congrès du leader mondial

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Le conseil d’administration de la Pennsylvania Convention Center Authority (PCCA) a approuvé un renouvellement de contrat de cinq ans pour ASM Global en tant que société de gestion de sites, le centre de congrès étant le lieu de lancement d’une formidable série d’innovations dans le portefeuille de congrès et de conférences d’ASM Global — le plus important en Amérique du Nord et dans le monde.

Le nouvel accord débutera le 1er décembre 2023, pour cinq ans, jusqu’au 30 novembre 2028, avec le leader international du divertissement prévoyant d’apporter beaucoup de ses conceptions les plus innovantes à un groupe de premier plan de centres de congrès, en commençant par PCCA. Ce sera le premier d’un programme créant des environnements uniques tels que des moments LED immersifs, des offres d’action rapide pour accélérer les stratégies commerciales, des salons VIP et des espaces calmes pour le réseautage.

« Nous sommes ravis d’annoncer le partenariat continu entre la Pennsylvania Convention Center Authority et ASM Global en tant que fournisseur de gestion de sites pour le Pennsylvania Convention Center », déclare David A. Nasatir, Esq., président du conseil d’administration, PCCA. « Depuis dix ans, ASM Global est un précieux collaborateur et, en raison de ses précieuses contributions, a permis au Pennsylvania Convention Center d'acquérir un statut de classe mondiale. »

En 2013, la PCCA a pris la décision de privatiser la gestion du centre avec un contrat initial attribué à SMG, qui a ensuite été rebaptisé ASM Global à la suite de la fusion d’AEG Facilities et de SMG en 2019. La fusion a créé un géant de la gestion des sites couvrant cinq continents, 14 pays et plus de 350 des stades, théâtres et centres de congrès parmi les plus prestigieux au monde et a positionné ASM Global en tant que chef de file mondial de la gestion de sites et d’expériences en direct.

« L’équipe ASM Global au Pennsylvania Convention Center est, sans exception, la meilleure du secteur », déclare John J. McNichol, président et CEO, PCCA. « Leur leadership innovant et leur engagement à offrir une expérience client inégalée ont placé le centre sur la scène mondiale comme un pionnier de l’industrie et une destination de choix, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration alors que nous portons le Pennsylvania Convention Center vers de nouveaux sommets. »

Sous la direction d’ASM Global, le Pennsylvania Convention Center a déjà mis en œuvre plusieurs initiatives qui changent la donne dans le secteur, telles que l’exécution en 2014 du Customer Satisfaction Agreement, un document qui guide la relation entre le centre et les syndicats qui évoluent dans le site dans le but de fournir un lieu de travail plus productif, centré sur le client et rentable pour les clients et le programme ASM Global Acts, dans le cadre duquel le centre a exécuté avec succès un solide plan de durabilité et d’impact social.

Dan Hoffend, vice-président exécutif, centres de congrès, ASM Global : « Nous sommes ravis d'entamer le prochain chapitre de l’univers des congrès en commençant par le Pennsylvania Convention Center. Cela inclut les caractéristiques de durabilité qui créent un important mouvement vers la neutralité carbone ; de nouvelles salles d’exposition qui peuvent s’adapter aux besoins de nos différents participants ; et des murs LED qui assurent le parrainage, l'orientation et le divertissement.

« Nous apportons nos meilleures fonctionnalités éprouvées dans nos stades directement à nos centres de congrès pour créer une gamme inégalée d’installations premium. Nos participants fournissent du divertissement dans le cadre de leur modèle d’affaires. Nous sommes en train de changer l’industrie en créant un environnement unique pour toutes nos audiences », déclare Hoffend.

Tony Hodgins, directeur général du PCC, ASM Global : « Nous remercions la PCCA pour sa confiance renouvelée dans l'équipe ASM Global et pour son soutien indéfectible au fil des ans. Notre équipe au centre reste concentrée sur notre objectif de fournir une expérience client de première classe, et nous sommes honorés de pouvoir continuer à travailler avec nos partenaires clés pour présenter tout ce que Philadelphie et le Pennsylvania Convention Center ont à offrir. »

Pour plus d’informations sur les initiatives d’engagement communautaire et de sensibilisation du Pennsylvania Convention Center, visitez paconvention.com.

À propos du Pennsylvania Convention Center

Le Pennsylvania Convention Center est situé à dans le centre-ville de Philadelphie, au cœur des nombreuses offres culturelles de la ville et d'une scène de restauration et de divertissement de classe mondiale. Géré par ASM Global, le centre est le 14e plus grand centre du pays et dispose de l’un des plus grands espaces d’exposition et de salles de réception dans le nord-est des États-Unis. Les réunions, congrès, salons commerciaux et autres événements organisés par le centre attirent à Philadelphie des audiences de tout le pays et du monde entier, faisant du site le plus grand moteur économique de l’industrie hôtelière de la région. Pour plus d’informations, rendez-vous sur paconvention.com.

À propos d'ASM Global

ASM Global est le principal producteur mondial d’expériences de divertissement et le leader mondial de la stratégie et de la gestion de sites et d’événements, offrant des solutions locales sur mesure et des technologies de pointe afin d’obtenir les meilleurs résultats pour les propriétaires d'installations. Le réseau de sites de la société s’étend sur cinq continents, avec un portefeuille de plus de 350 arènes, stades, salles de spectacles, et centres de congrès et d’exposition parmi les plus prestigieux au monde. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Pour plus d'informations, veuillez visiter asmglobal.com.

