Transphorm的GaN為DAH Solar Co., Ltd.的全球首個整合微型逆變器光電系統提供動力

加州戈利塔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 強大GaN功率半導體是新一代電力系統的未來，該領域的全球領導者Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)今日宣布，其GaN平台為DAH Solar Co., Ltd.（Anhui Daheng New Energy Technology Co., LTD/DAH Solar子公司）的全球首個整合光電(PV)系統提供動力。該光電系統用於DAH Solar的全新SolarUnit產品線。據DAH Solar稱，Transphorm的GaN FET使其能夠生產更小、更輕、更可靠的太陽能電池板系統，同時以更低的能耗提供更高的總發電量。這些設計成果繼續證明了Transphorm跨功率譜單核GaN平台的領導地位，並鞏固了其在再生能源市場的價值主張。目前該市場中的GaN TAM價值已超過5億美元。

DAH Solar在SolarUnits的設計架構（DC-DC和DC-AC功率級）中使用了Transphorm的150毫歐和70毫歐GaN FET。SolarUnit提供三種型號，功率輸出分別為800瓦、920瓦和1500瓦，峰值效率分別為97.16%、97.2%和97.55%。與現有矽解決方案相比，GaN設備可提供更高的開關頻率和功率密度。值得注意的是，這兩款FET採用PQFN88高性能封裝，可與常用的閘極驅動器配對，這些功能幫助DAH Solar縮短了設計時間。

DAH Solar總經理Yong Gu指出：「我們擁有生產創新光電產品的強大傳統。因此，我們不斷尋找利用最先進的技術來改進我們產品的方法，以創造更好、更高效的最終用戶體驗。我們將Transphorm視為GaN生產領域的權威，並認為其先進的GaN FET是適合我們全新SolarUnit系列的最佳設備。這些設備易於設計並具有性能優勢，使我們能夠繼續發揚我們的傳統。」

又一項GaN產業首創

如今，Transphorm可支持最廣泛電源應用中最大範圍的電源轉換要求（45瓦至10+千瓦）。該公司的FET產品組合包括650伏和900伏裝置，以及開發中的1200伏裝置。這些FET已通過JEDEC和AEC-Q101認證，使其成為從電源配接器和計算機PSU到廣泛的工業UPS和電動汽車出行系統的最佳解決方案。

該公司的技術創新不斷為GaN功率半導體產業樹立新的基準。與此同時，它們還幫助客戶在自己的市場上推出顛覆性的新穎應用，例如DAH Solar的光電系統。這些成就要歸功於Transphorm的常閉式SuperGaN®平台，該平台使用共源共柵d模式組態來利用GaN的固有優勢。這種高效能GaN平台設計的卓越物理性能提供了無與倫比的競爭優勢，如更高的易駕馭性、易設計性、可靠性和可製造性。

Transphorm亞洲銷售副總裁Kenny Yim指出：「DAH Solar等市場領導者繼續證明了Transphorm的GaN平台能夠為各種應用帶來的價值。太陽能逆變器以及其他高功率應用需要高度可靠、高效能的功率半導體，它們必須能夠在惡劣環境下承受數十年的運行。使用Transphorm的SuperGaN技術有助於降低功率損耗，從而最大限度地減少其他設計內置組件的熱應力。與其他GaN和矽解決方案相比，這是一項非凡的成就，彰顯出我們的GaN為新一代電力系統所賦予的優勢。」

裝置和產品資訊

如需深入了解Transphorm市場領先的GaN產品組合，請造訪：https://www.transphormusa.com/en/products/

如需深入了解DAH Solar開創性的整合光電系統，請造訪：https://www.dahsolarpv.com/#parentHorizontalTab022

關於Transphorm

Transphorm, Inc.是革命性GaN的全球領導者，為高壓功率轉換應用設計和製造高性能和高可靠性的GaN半導體。Transphorm擁有1000多項自有或授權專利，是功率GaN知識產權組合最多的公司之一，並生產業界首批通過JEDEC和AEC-Q101認證的高壓GaN半導體器件。該公司的垂直整合設備業務模式支持在每個開發階段進行創新：設計、製造、設備和應用支持。Transphorm的創新使電力電子器件突破了矽的限制，實現了超過99%的效率、使功率密度提高50%，系統成本降低20%。Transphorm總部位於加州戈利塔，並在戈利塔和日本會津設有製造工廠。如需了解更多資訊，請造訪www.transphormusa.com。在Twitter (@transphormusa) 和微信 (@Transphorm_GaN) 上關注我們。

關於DAH Solar Co., Ltd.

DAH Solar Co., Ltd.是一家創新驅動、技術領先的光電產品製造公司。DAH Solar致力於為客戶提供高效光電組件、高質量太陽能電池、高科技整合太陽能係統和高價值儲能。DAH Solar擁有4家高端技術工廠，在2023年上半年生產了2吉瓦太陽能電池、5吉瓦光電組件（2.5吉瓦TOPCon光電組件）和3.5吉瓦TOPCon太陽能電池。DAH Solar的創新產品——全屏光電組件（Full-Screen PV Module）在18個國家和地區擁有全球專利。如需了解更多資訊，請造訪：https://www.dahsolarpv.com。

SuperGaN標誌是Transphorm, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。