賓夕法尼亞州會議管理局續簽ASM Global管理合約，成為全球領軍企業ASM Global的「頂級套餐」會議中心擴建專案的首個場館

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 賓夕法尼亞州會議中心管理局(PCCA)董事會已批准一份五年期合約，續簽ASM Global做為其場館管理公司。該會議中心將成為ASM Global會議組合中一系列重大創新的啟動地點。ASM Global擁有北美乃至全球規模首屈一指的會議組合。

新協議將於2023年12月1日生效，為期五年，直至2028年11月30日結束。該國際娛樂領導者計畫從PCCA開始，將其許多最具創新性的設計帶到領先的會議中心。這將是首個創造獨特環境的專案，包括身臨其境的LED視覺體驗、加速業務策略的快速行動方案、高級貴賓休息室和靜謐的商業互動空間。

PCCA董事會主席David A. Nasatir Esq.表示：「我們非常高興地宣布，ASM Global將繼續與PCCA合作，成為賓夕法尼亞州會議中心的場地管理提供商。10年來，ASM Global一直是我們寶貴的合作者，由於他們的傑出貢獻，賓夕法尼亞州會議中心已躍升為世界級的會議中心。」

2013年，PCCA首次決定將會議中心的管理私有化，並將最初的合同授予SMG。隨後在2019年，AEG Facilities和SMG合併，更名為ASM Global。合併後，ASM Global成為一家場館管理公司，業務遍及五大洲14個國家，擁有350多個世界上最負盛名的體育館、體育場、劇院和會議中心，並已成為世界上最傑出的場館管理和現場體驗公司。

PCCA主席兼執行長John J. McNichol表示：「賓夕法尼亞州會議中心的ASM Global團隊無一例外都是業內最優秀的團隊。他們的創新領導力和提供無與倫比的客戶體驗的承諾，使會議中心在全球範圍內成為產業的開拓者和首選場所，我們期待著在賓夕法尼亞州會議中心發展到新高度的過程中繼續我們的合作。」

在ASM Global的管理下，賓夕法尼亞州會議中心已經實施了多項改變產業的尖端舉措，如2014年執行的《客戶滿意度協議》。該協議是指導會議中心與中心的工會之間關係的文件，其目標是為客人提供一個更能激發生產力、以客戶為中心和更具成本效益的工作場所。該中心還實施了ASM Global Acts計畫。根據該計畫，會議中心已成功執行了一項強有力的永續發展和社會影響力計畫。

ASM Global會議中心執行副總裁Dan Hoffend表示：「從賓夕法尼亞州會議中心開始，我們很高興能開啟會議領域的新篇章。這包括永續功能，從而促進碳中和的實質性進展；新的靈活空間展廳，可以適應不同與會者的需求；以及提供贊助、導覽和娛樂的LED牆。」

Hoffend表示：「我們將體育場和競技場中經過驗證的最佳功能直接引入會展中心，打造業界獨一無二的優質系列設施。我們的與會者需要將娛樂做為其商業模式的一部分。我們正在透過為所有客人創造一個獨特的環境來改變產業。」

PCC的ASM Global總經理Tony Hodgins表示：「我們感謝PCCA多年來對我們ASM Global團隊的持續信任和堅定支持。我們中心的團隊始終專注于為所有客人提供一流的客戶體驗這一目標，我們很榮幸能夠繼續與我們的主要合作夥伴合作，展示費城和賓夕法尼亞州會議中心所能提供的一切。」

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關於賓夕法尼亞州會議中心

賓夕法尼亞州會議中心位於費城市中心，地處費城眾多文化活動和世界級餐飲娛樂中心的核心地帶。該中心由ASM Global管理，是全美第14大設施，擁有美國東北部最大的展覽空間和宴會廳。該中心舉辦的會議、大會、貿易展覽和其他活動吸引了來自全國和世界各地的與會者來到費城，使該設施成為該地區酒店業最大的經濟驅動力。如欲瞭解更多資訊，請造訪paconvention.com。

關於ASM Global

ASM Global是全球首屈一指的娛樂體驗提供商。它是場館和活動策略和管理方面的全球領導者，可根據當地特色制定個人化的解決方案並提供尖端的科技，為各大場館所有者取得最大成果。該公司的卓越場館網路橫跨五大洲，擁有350多個世界上最負盛名的競技場、體育場以及會議和展覽中心和表演藝術中心。請透過以下社交媒體關注我們：Facebook、Instagram、LinkedIn和Twitter。如欲瞭解更多資訊，請造訪asmglobal.com。

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