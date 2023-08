Die Pennsylvania Convention Authority erneuert den Vertrag mit ASM Global Management und wird somit der erste Veranstaltungsort im Rahmen der Erweiterung des „Premier Package“ Convention Center des Weltmarktführers

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Der Vorstand der Pennsylvania Convention Center Authority (PCCA) hat eine fünfjährige Vertragsverlängerung mit ASM Global als sein Veranstaltungsortmanagement-Unternehmen verabschiedet. Das Kongresszentrum ist dabei der erste Veranstaltungsort einer Reihe von Innovationen im Kongress- und Konferenzportfolio von ASM Global — dem größten Portfolio Nordamerikas und weltweit.

Der neue Vertrag wird am 1. Dezember 2023 für fünf Jahre bis zum 30. November 2028 in Kraft treten und der internationale Unterhaltungskonzern plant, viele seiner innovativsten Designs in eine führende Gruppe von Kongresszentren zu integrieren, beginnend mit der PCCA. Es wird das erste in einem Programm sein, das einzigartige Umgebungen schafft, wie beispielsweise fesselnde LED-Effekte, Speed-Action-Angebote zur Beschleunigung von Geschäftsstrategien, gehobene VIP-Lounges und ruhige Räume für Geschäftskontakte.

„Wir freuen uns sehr, die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen der Pennsylvania Convention Center Authority und ASM Global als Veranstaltungsortmanager für das Pennsylvania Convention Center bekannt zu geben“, so David A. Nasatir, Esq., Chair of the Board, PCCA. „ASM Global ist bereits seit 10 Jahren ein geschätzter Partner und hat das Pennsylvania Convention Center dank seiner herausragenden Leistungen auf Weltklasse-Niveau gebracht.“

2013 traf die PCCA erstmalig die Entscheidung, das Management des Zentrums zu privatisieren. Der erste Vertrag wurde an SMG vergeben, das nach der Fusion von AEG Facilities und SMG im Jahr 2019 in ASM Global umbenannt wurde. Die Fusion schuf ein leistungsstarkes Unternehmen für das Management von Veranstaltungsorten, das auf fünf Kontinenten, in 14 Ländern und in mehr als 350 der renommiertesten Arenen, Stadien, Theatern und Kongresszentren der Welt tätig ist und ASM Global als das weltweit führende Unternehmen für das Management von Veranstaltungsorten und Live-Erlebnissen positioniert hat.

„Das Team von ASM Global im Pennsylvania Convention Center ist zweifellos das beste in der Branche“, so John J. McNichol, President und CEO der PCCA. „Die innovative Führung und das Engagement für ein unvergleichliches Kundenerlebnis haben das Zentrum weltweit als Wegbereiter der Branche und als Veranstaltungsort erster Wahl positioniert. Wir freuen uns daher darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam mit dem Pennsylvania Convention Center das nächste Level zu erreichen.“

Unter der Leitung von ASM Global hat das Pennsylvania Convention Center bereits mehrere bahnbrechende und branchenverändernde Initiativen umgesetzt, darunter im Jahr 2014 das Customer Satisfaction Agreement, ein Dokument, das die Beziehungen zwischen dem Center und den Gewerkschaften, die in der Einrichtung arbeiten, regelt und darauf abzielt, den Gästen einen produktiveren, kundenorientierten und kosteneffizienten Arbeitsplatz zu bieten. Ein weiteres Beispiel ist das ASM Global Acts Programm, in dessen Rahmen das Center erfolgreich einen soliden Plan für Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen umgesetzt hat.

Dan Hoffend, Executive Vice President für Kongresszentren bei ASM Global, sagte: „Wir freuen uns sehr darüber, ein neues Kapitel für das Kongressuniversum zu beginnen, angefangen mit dem Pennsylvania Convention Center. Dazu gehören Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die zu einer wesentlichen Annäherung an die Klimaneutralität führen, neue Flex-Space-Ausstellungshallen, die sich an die Bedürfnisse unserer unterschiedlichen Besucher anpassen können, und LED-Wände, die für Sponsoring, Wegweisung und Unterhaltung sorgen.“

„Wir übertragen unsere bewährten besten Elemente aus unseren Stadien und Arenen direkt auf unsere Kongresszentren, um eine erstklassige Reihe von Einrichtungen zu schaffen, die es so in der Branche kein zweites Mal gibt. Unsere Besucher erwarten Unterhaltung als Teil ihres Geschäftsparadigmas. Wir verändern die Branche, indem wir eine einzigartige Umgebung für alle unsere Gäste schaffen“, so Hoffend.

Tony Hodgins, General Manager bei ASM Global im PCC, sagte: „Wir danken der PCCA für ihr anhaltendes Vertrauen in das Team von ASM Global und für ihre unermüdliche Unterstützung in all den Jahren. Unser Team im Zentrum wird sich weiterhin auf unser Ziel konzentrieren, all unseren Gästen ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten, und wir fühlen uns geehrt, dass wir weiterhin mit unseren wichtigsten Partnern zusammenarbeiten können, um all das zu präsentieren, was Philadelphia und das Pennsylvania Convention Center zu bieten haben.“

Weitere Informationen über die Initiativen des Pennsylvania Convention Center zur Förderung des gesellschaftlichen Engagements und der Öffentlichkeitsarbeit finden Sie unter paconvention.com.

Über das Pennsylvania Convention Center

Das Pennsylvania Convention Center liegt im Zentrum von Philadelphia, im Herzen der zahlreichen kulturellen Angebote und der Weltklasse-Restaurant- und Unterhaltungsszene der Stadt. Das von ASM Global verwaltete Zentrum ist die 14. größte Einrichtung in den USA und verfügt über eine der größten Ausstellungsflächen und Ballsäle im Nordosten der USA. Die im Zentrum abgehaltenen Tagungen, Kongresse, Messen und anderen Veranstaltungen locken Teilnehmer aus dem ganzen Land und der ganzen Welt nach Philadelphia und machen die Einrichtung zum größten wirtschaftlichen Motor für das Gastgewerbe der Region. Weitere Informationen erhalten Sie unter paconvention.com.

Über ASM Global

ASM Global ist der weltweit führende Produzent von Unterhaltungserlebnissen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Bereich Strategie und Management von Veranstaltungsorten und Events und entwickelt auf den jeweiligen Standort zugeschnittene Lösungen und modernste Technologien, um für die Eigentümer von Veranstaltungsorten maximale Ergebnisse zu erzielen. Das Elite-Veranstaltungsnetzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente und umfasst ein Portfolio von mehr als 350 der renommiertesten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Spielstätten für darstellende Künste der Welt. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter. Weitere Informationen erhalten Sie unter asmglobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.