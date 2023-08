Autoridade de Convenções da Pensilvânia renova contrato de gestão global da ASM, tornando-se o primeiro local na expansão do Centro de Convenções ‘Premier Package’ do líder mundial

FILADÉLFIA--(BUSINESS WIRE)--O conselho de diretores da Autoridade do Centro de Convenções da Pensilvânia (PCCA) aprovou a renovação de um contrato de cinco anos para a ASM Global como sua empresa de gestão de local, com o centro de convenções pronto para ser o local de lançamento de uma série dramática de inovações no portfólio de convenções e conferências da ASM Global — o maior da América do Norte e do mundo.

O novo acordo terá início em 1º de dezembro de 2023, por cinco anos, até 30 de novembro de 2028, com o líder internacional de entretenimento planejando trazer muitos de seus designs mais inovadores para um grupo líder de centros de convenções, começando com o PCCA. Será o primeiro de um programa que cria ambientes únicos, como momentos LED imersivos, ofertas de ação rápida para acelerar estratégias de negócios, salas VIP elevadas e espaços silenciosos para conectividade empresarial.

“Estamos entusiasmados em anunciar a parceria contínua entre a Autoridade do Centro de Convenções da Pensilvânia e a ASM Global como fornecedora de gerenciamento de locais para o Pennsylvania Convention Center”, disse David A. Nasatir, Esq., presidente do conselho da PCCA. “Por 10 anos, a ASM Global tem sido uma colaboradora valiosa e, devido às suas contribuições excepcionais, elevou o Pennsylvania Convention Center ao status de classe mundial.”

Em 2013, a PCCA tomou a decisão de privatizar a gestão do centro com um contrato inicial concedido à SMG, que foi posteriormente renomeada para ASM Global após a fusão da AEG Facilities e da SMG em 2019. A fusão criou uma potência de gestão de locais que abrange cinco continentes, 14 países e mais de 350 das mais prestigiadas arenas, estádios, teatros e centros de convenções do mundo e posicionou a ASM Global como a principal empresa de gerenciamento de locais e experiências ao vivo do mundo.

“A equipe da ASM Global no Pennsylvania Convention Center é, sem exceção, a melhor do setor”, disse John J. McNichol, presidente e CEO da PCCA. “Sua liderança inovadora e compromisso em oferecer uma experiência de cliente incomparável posicionaram o centro, globalmente, como pioneiro no setor e local de escolha, e esperamos continuar nossa colaboração enquanto levamos o Pennsylvania Convention Center para o próximo nível.”

Sob a gestão da ASM Global, o Pennsylvania Convention Center já implementou várias iniciativas de ponta e que mudaram o setor, como a assinatura em 2014 do Acordo de Satisfação do Cliente, um documento que orienta o relacionamento entre o centro e os sindicatos que trabalham na instalação com o objetivo de fornecer um local de trabalho mais produtivo, centrado no cliente e econômico para os hóspedes, e o programa ASM Global Acts, no qual o centro executou com sucesso um plano robusto de sustentabilidade e impacto social.

Dan Hoffend, vice-presidente-executivo da ASM Global para centros de convenções, disse: “Estamos entusiasmados em começar o próximo capítulo do universo de convenções, começando com o Centro de Convenções da Pensilvânia. Isto inclui características de sustentabilidade que criam um movimento substancial em direção à neutralidade em carbono; novos salões de exposição Flex-space que podem se adaptar às necessidades de nossos diversos participantes; e paredes de LED que oferecem patrocínio, orientação e entretenimento.

“Estamos trazendo os melhores recursos comprovados de nossos estádios e arenas diretamente para nossos centros de convenções para criar uma linha premium de instalações como nenhuma outra no setor. Nossos participantes exigem entretenimento como parte de seu paradigma de negócios. Estamos mudando o setor ao criar um ambiente único para todos os nossos convidados”, disse Hoffend.

O gerente-geral da ASM Global do PCC, Tony Hodgins, disse: “Agradecemos à PCCA pela confiança contínua em nossa equipe da ASM Global e por seu apoio constante ao longo dos anos. Nossa equipe no centro continua centrada em nosso objetivo de fornecer uma experiência de cliente de primeira classe a todos os nossos convidados, e estamos honrados por continuar a trabalhar com nossos parceiros-chave para mostrar tudo o que Filadélfia e o Centro de Convenções da Pensilvânia têm a oferecer.”

Para obter mais informações sobre as iniciativas de envolvimento e divulgação da comunidade do Centro de Convenções da Pensilvânia, visite paconvention.com.

Sobre Pennsylvania Convention Center

O Pennsylvania Convention Center está localizado no centro da cidade da Filadélfia, no coração das muitas ofertas culturais e do cenário gastronômico e de entretenimento de classe mundial da cidade. Gerenciado pela ASM Global, o centro é a 14ª maior instalação do país e possui um dos maiores espaços para exposições e salões de baile do nordeste dos EUA. As reuniões, convenções, feiras comerciais e outros eventos realizados pelo centro atraem participantes de todo o país e do mundo para a Filadélfia, tornando a instalação o maior impulsionador econômico do setor de hospitalidade da região. Para obter mais informações, acesse paconvention.com.

Sobre a ASM Global

A ASM Global é a principal produtora mundial de experiências de entretenimento. É líder global em estratégia e gestão de locais e eventos, entregando soluções sob medida para cada local e tecnologias de ponta para alcançar resultados máximos para os proprietários de espaços. A rede de locais de elite da empresa se estende por cinco continentes, com um portfólio de mais de 350 das arenas, estádios, centros de convenções e exposições, e espaços de artes cênicas mais prestigiados do mundo. Siga-nos no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Para obter mais informações, visite asmglobal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.