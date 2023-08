AGC Biologics espande le Cell Therapy Suites a Longmont ATMP Campus

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--AGC Biologics, un’azienda del settore biofarmaceutico leader nello sviluppo e produzione su contratto (CDMO - Contract Development and Manufacturing Organization), ha oggi annunciato un aggiornamento nelle capacità di produzione con l'aggiunta di tre nuove Grade B cell therapy suites al proprio stabilimento a Longmont, CO.

La nuova aggiunta presso AGC Biologics Longmont fornisce 2 nuove Process Suites e 1 nuova Flex suite, permettendo così di espandere le capacità di produzione nello stabilimento in Colorado. Con oltre 30.000 metri quadri di nuovi spazi, le nuove suites isolate multi-prodotto dispongono di un clean room design, una configurazione flessibile della capacità e i più avanzati strumenti per le terapie cellulari per processi aperti e chiusi, offrendo la possibilità di produrre terapie cellulari autologhe e allogene.

Le tre nuove Cell Therapy Suites aumentano le capacità di produzione per l'hub di AGC Biologics nel Nord America per i servizi di terapie cellulari e genetiche. Al momento, AGC Biologics a Longmont può offrire i servizi completi di sviluppo e produzione di terapie cellulari in una sola location. I nuovi laboratori aumentano le capacità dello stabilimento e si combinano alla perfezione con i servizi già presenti presso lo stabilimento per lo sviluppo e produzione di vettori virali, offrendo così dei benefici unici agli sviluppatori alla ricerca di una solo location centralizzata capace di offrire una serie di servizi completa per portare i propri prodotti sul mercato. Altre funzioni chiave per questo stabilimento includono i servizi di supporto early-stage per i processi di sviluppo, per la produzione commerciale, i controlli qualità e analitici, le capacità di fill-finish e magazzini disponibili in struttura. Con un ampio spazio al Longmont Campus, AGC Biologics può aggiungere altre nove Cell Therapy Suites per soddisfare l'aumento della domanda di mercato.

“Le nuove Cell Therapy Suites rappresentano un traguardo importantissimo per questo stabilimento. Abbiamo integrato le più recenti tecnologie per completare i nostri unici servizi di terapie cellulari e creare gli ambienti ideali per lo sviluppo di questi trattamenti capaci di cambiare le vite di molte persone", ha riferito Whitney Sandberg, General Manager di AGC Biologics Colorado. "Questo rappresenta l'ultimo pezzo per questo Campus, che si unisce alle nostre capacità di produzione dei vettori virali e fornisce agli sviluppatori un processo di produzione completo in uno stabilimento situato in Nord America, capace di supportare i bisogni dei loro prodotti in ogni fase".

AGC Biologics ha acquisito il Longmont Campus ad agosto del 2021. Gli scienziati a Longmont possono vantare un track record di oltre 20 anni di esperienza lavorando con complesse terapie cellulari e prodotti con vettori virali e altre sostanze.

AGC Biologics offre per vettori virali e terapie cellulari i processi di sviluppo, produzione e controllo qualità e normativo. Il team di AGC Biologics ha supportato quattro prodotti commerciali a vettori virali, tre terapie cellulari commerciali e oltre 30 studi clinici su terapie cellulari e genetiche in tutta Europa e Stati Uniti. CDMO opera due stabilimenti C>, uno situato a Milano, uno a Longmont. Supportato da scienziati con oltre 30 anni di competenze ed esperienze, l'azienda si affida alle più avanzate piattaforme tecnologiche e metodi scientifici più innovativi per navigare nel mercato sempre crescente delle terapie avanzate.

A inizio di quest'anno, AGC Biologics ha annunciato in modo formale le proprie piattaforme per la produzione di vettori lentivirali e la produzione di vettori virali adeno-associati per completare la propria offerta di servizi cellulari e genetici, ProntoLVV™ e BravoAAV™.

Informazioni su AGC Biologics

AGC Biologics è un’azienda del settore biofarmaceutico leader nello sviluppo e produzione su contratto (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization), con un forte impegno nell'offrire servizi di alta qualità, collaborando sempre fianco a fianco con clienti e partner. Offriamo servizi avanzati di sviluppo e produzione di proteine terapeutiche di origine proveniente da microbi e mammiferi, DNA di plasmidi (pDNA), RNA messaggero (mRNA), vettori virali e cellule modificate geneticamente. Il nostro network opera in tutto il mondo, dagli Stati Uniti fino all’Europa e all’Asia, con sedi conformi alle linee guida cGMP a Seattle, nello Stato di Washington; Boulder e Longmont, nello Stato del Colorado; Copenhagen, in Danimarca; Heidelberg, in Germania; Milano, in Italia; e Chiba, in Giappone. Al momento lavorano oltre 2.500 dipendenti in tutto il mondo per l'azienda. Il nostro impegno per l'innovazione promuove la creatività tecnica necessaria per risolvere i problemi più complessi dei nostri clienti, compresa la specializzazione in malattie rare e progetti fast-track. AGC Biologics si rivela essere un partner eccellente per tutti i nostri clienti. Per saperne di più potete visitare il sito www.agcbio.com.

