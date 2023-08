FPT Software und E.ON vertiefen ihre Partnerschaft und fassen die Möglichkeit von Offshore-Lieferungen ins Auge

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--FPT Software hat nun seine Partnerschaft mit E.ON, einem der größten europäischen Energieunternehmen, bekannt gegeben. Beide Seiten suchen nach Möglichkeiten, ihre Zusammenarbeit auf eine umfassendere Ebene zu bringen, indem sie die Eröffnung eines Lieferzentrums in Vietnam in Betracht ziehen.

Angesichts des Potenzials von Vietnam als aufstrebende digitale Nation und der bereits bestehenden Partnerschaft mit FPT Software erwägt E.ON die Eröffnung eines Offshore-Entwicklungszentrums (ODC) in Vietnam in Bereichen wie SAP, DevOps, Datenanalyse und KI. Das künftige ODC soll E.ON dabei helfen, seine Lieferstandorte zu diversifizieren, um die Widerstandsfähigkeit und Agilität des Unternehmens zu gewährleisten. Als Reaktion auf diese Gelegenheit plant FPT Software, sein Best-Shore-Liefermodell über ein umfassendes Netzwerk in Europa und Asien zu nutzen, um E.ON einen Rund-um-die-Uhr-Support sowie Kosteneffizienz und personelle Skalierbarkeit zu bieten.

Diese Perspektive zur Kooperation wurde während der aktuellen Reise von E.ON nach Vietnam in Betracht gezogen, bei der E.ON-Führungskräfte die Firmengelände von FPT Software und die FPT-Universität besuchten, um mehr über die Einrichtungen von FPT Software und die Ausbildung von IT-Fachkräften der nächsten Generation zu erfahren.

Beide Unternehmen verfolgen außerdem eine gemeinsame Vision von Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration am Arbeitsplatz. Insbesondere Victoria Ossadnik, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied von E.ON, und Chu Thi Thanh Ha, Vorsitzende von FPT Software, nahmen an einer Diskussion mit dem Titel “Women in Tech: Break through the Barriers” (Frauen in der Technik: Überwinden der Barrieren) teil, um die Rolle von Frauen in IT-Organisationen und die Aufstiegsmöglichkeiten für weibliche Mitarbeiter zu diskutieren.

“Wir freuen uns sehr über die Vertiefung unserer Partnerschaft mit E.ON. Unsere gemeinsamen Bemühungen zur Entwicklung der Nachhaltigkeit und unsere gemeinsame Vision von der digitalen Transformation werden für beide Unternehmen mit Sicherheit einen noch größeren Vorteile bringen”, sagte Le Hai, Chief Executive Officer von FPT Software Europe.

Victoria Ossadnik, Chief Operating Officer von E.ON, zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der Reise. “Es wäre ein schwerer Fehler für E.ON, Vietnam nicht zu besuchen”, sagte sie.

Während ihrer fünfjährigen Zusammenarbeit haben sich FPT Software und E.ON an mehreren Projekten in den Bereichen SAP, ServiceNow, Sitecore, DevOps, Anwendungsentwicklung, Testing und Cloud zusammengearbeitet. Bemerkenswert war ein Projekt, das SAP-Berechtigungen für über 60.000 Endanwender in ganz Europa beinhaltete. Darüber hinaus hat FPT Software auch E.ON One, den Anbieter von digitalen Lösungen für die Energiewende bei E.ON, bei seinem Projekt zum nachhaltigen Energieverbrauch unterstützt.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von 803 Millionen US-Dollar (2022) und über 27.000 Mitarbeitern in 28 Ländern.

Mit seinen erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und anderen engagiert sich das Unternehmen in der Erschließung komplexer Geschäftschancen und der Bewältigung schwieriger Herausforderungen. Das Unternehmen betreut mehr als 1.000 Kunden weltweit, darunter 89 Fortune-Global-500-Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Versorgungsunternehmen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter https://fptsoftware.com/

