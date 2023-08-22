Feel Sharp, Play Sharp：吉列和雷蛇結盟，在美容和遊戲領域展開終極合作

Feel Sharp, Play Sharp：吉列和雷蛇聯手在美容和遊戲領域展開終極合作。如需了解更多資訊，請造訪gillette.com/razer。（圖片：美國商業資訊）

Feel Sharp, Play Sharp：吉列和雷蛇聯手在美容和遊戲領域展開終極合作。如需了解更多資訊，請造訪gillette.com/razer。（圖片：美國商業資訊）

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大男性美容產品公司「吉列」(Gillette™) 與世界領先的遊戲玩家生活風格品牌「雷蛇」(Razer™) 聯手，展開美容和遊戲領域的終極合作。兩個在所屬社群中各擁豐富歷史及傳統的品牌，如今在設計、創新和尖端技術的交叉點邂逅，推出以雷蛇經典品牌標誌為設計主題的限量「GilletteLabs」附去角質棒產品系列。

GilletteLabs附去角質棒刮鬍刀是吉列的最新革命性產品，以雷蛇的經典三頭蛇標誌和酸綠色商標為設計主題。這款刮鬍刀將於8月底在實體店和網店推出，供消費者選購。此外，遊戲玩家和粉絲還可在全球最大的遊戲和宣傳活動中與這兩個品牌互動，並參與由吉列遊戲聯盟 (Gillette Gaming Alliance) 主播和雷蛇網紅主持的活動。

吉列全球品牌特許加盟負責人Daniel Ordonez表示：「雷蛇 (Razer) 是一家不同凡響的遊戲公司，吉列則是世界領先的刮鬍刀 (razor) 品牌，兩者的相似之處，絕不僅止於名稱巧合而已。長久以來，我們一直是雷蛇尖端技術的粉絲；它的遊戲品質和技術有目共睹。我們很興奮能透過這一精彩的冒險活動，提升修面和遊戲體驗，讓我們朝遊戲文化邁出新的一步。全世界的遊戲玩家和粉絲都將從我們的最新合作中獲益，享受這款完美結合造型、機能和設計的產品。」

這兩個品牌長期以來一直欣賞彼此的表現——他們在遊戲產業中各擁一片天地，多年來在各種活動場合中接觸，並討論合作的想法，提供遊戲社群喜愛的產品。今年早些時候，雷蛇發表了一支愚人節短片，向社群展示了一款刮鬍滑鼠，為建立合作關係遞出了一份微妙而幽默的邀請。該短片收到熱烈迴響，向兩個品牌證實這是一個絕妙的點子，此際正是落實合作的大好時機。

雷蛇副總裁兼全球行銷主任Ayesha Durante解釋道：「在愚人節推出《Razer Razer》後，設計這樣一款產品的大量要求如雪片般飛來。我們很高興能夠滿足粉絲的需要。兩大巨頭聯袂打造的這份設計既融合了雷蛇和吉列的強項，又兼顧品質和機能。」

這兩個代表性品牌抱持「Feel Sharp, Play Sharp」的共識，在遊戲中和生活中發揮「感受犀利，體驗犀利」的精神。

GilletteLabs附去角質棒，可輕鬆一掃鬍渣。這款刮鬍刀採用內建去角質技術，可徹底去除殘留的鬍渣；靈活的圓盤貼合面部輪廓，帶來終極吉列修面體驗。

GilletteLabs附去角質棒刮鬍刀最近在象徵男性文化的重要場域頻頻現身，包括全球最大體育賽事和一些超大型節慶活動。此外，吉列一向注重刮鬍刀的時尚美感，並在早期採用者和文化推動者中製造需求。因此，該品牌很驕傲地宣布GilletteLabs顛覆文化的最新成果，以及與全球頂尖遊戲技術公司雷蛇的合作關係。

如需了解更多資訊，請訪問gillette.com/razer，並在TikTok和雷蛇官網等社交媒體上關注Gillette Gaming。

關於吉列：

120多年來，吉列不懈地精進精密技術和無與倫比的產品性能，提升全球8億多名消費者的生活品質。從刮鬍和美容到護膚和止汗，吉列提供各式各樣的產品，包括刮鬍刀、刮鬍凝膠（凝膠、泡沫和刮鬍膏）、護膚產品、鬍後水、止汗劑、除臭劑和沐浴露。如需了解吉列的更多資訊和最新動態，請訪問www.gillette.com。如需查看我們的全部商品，請訪問www.gillette.com。並請在Twitter、Facebook和Instagram上關注吉列。

關於寶僑公司：

寶僑 (P&G) 生產強大可靠的優質領先品牌組合，為世界各地的消費者提供服務，包括Always®、香必飄®、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、風倍清®、Gain®、吉列®、海倫仙度絲®、蘭諾®、歐蕾®、歐樂B®、幫寶適®、潘婷®、SK-II®、汰漬®、Vicks®和好自在®。寶僑集團的業務遍及全球約70個國家。請造訪http://www.pg.com了解寶僑及其旗下品牌的最新動態和資訊。有關寶僑公司的更多新聞，請訪問我們的網站www.pg.com/news。

關於雷蛇：

雷蛇™是由遊戲玩家創立的全球領先遊戲玩家生活風格品牌。雷蛇的三頭蛇商標是全球遊戲和電子競技界人士最認同的標誌之一。該公司的粉絲群遍布各大洲，設計並建構了以遊戲玩家為中心的全球最大硬體、軟體和服務生態系統。

雷蛇屢獲殊榮的硬體包括高性能遊戲週邊設備和Blade遊戲筆記型電腦。雷蛇的軟體平台使用者超過2億多名，包括Razer Synapse（物聯網平台）、Razer Chroma RGB（專有RGB燈光技術系統，支援數千種設備和數百款遊戲/應用程式）和Razer Cortex（遊戲優化器和啟動器）。

雷蛇還為遊戲玩家、青少年、千禧一代和Z世代提供支付服務。Razer Gold是全球最大的遊戲支付服務商之一，Razer Fintech則在新興市場提供金融科技服務。

雷蛇成立於2005年，總部位於加州爾文市和新加坡，區域總部設在漢堡和上海，並在全球設有19個辦事處。

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