感觉敏锐，动作凌厉：Gillette和Razer合作推出美容和游戏领域的终极产品

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的男性美容公司Gillette™以及全球领先的游戏玩家生活方式品牌Razer™联手推出美容和游戏领域的终极合作产品。这两个品牌在其所在领域中拥有丰富的历史和传统，并因共享设计、创新和尖端技术方面的价值理念而合作推出了带有Razer品牌标志并配备去角质条的限量版GilletteLabs产品系列。

这款配有去角质条的GilletteLabs剃须刀将于8月底开始在商店和网上推出，这款产品是Gillette品牌的最新创新之作，并带有Razer著名的三头蛇徽标和酸绿色商标。此外，游戏玩家和粉丝可以在全球最大的游戏活动中与这些品牌互动，并可通过Gillette Gaming Alliance的流媒体人和Razer网红名册激活相关活动。

Gillette全球品牌特许经营负责人Daniel Ordonez表示：“Razer是全球顶级游戏公司，而Gillette是世界领先的剃须刀品牌，其命名绝非巧合。长期以来，我们一直仰慕Razer的尖端技术；Razer是在游戏和技术领域获得广泛认可的品牌。我们很高兴通过这项振奋人心的合作提升剃须和游戏体验，这标志着我们在游戏文化中迈出了新的一步。全世界的玩家和粉丝都将享受这项最新合作带来的收益，即形式、功能和设计的巧妙融合。”

长期以来，这两个品牌一直相互钦佩——在游戏领域占据相同的地位，并在各种活动中多有合作，并探讨有关合作的想法，提供满足游戏群体所用和所需的产品。今年早些时候，Razer发布了一则愚人节视频，向游戏社区开了一个有关剃须鼠标的玩笑，而这也是对双方潜在合作伙伴关系的微妙而有趣的认可。该视频产生了巨大反响，并让这两个品牌意识到这是一个极妙的创意，合作时机已成熟。

Razer全球营销总监、副总裁Ayesha Durante解释道：“在愚人节推出Razer Razer后，我们收到了大量的请求，要求我们推出此设计。我们很高兴能满足粉丝的需求。这两大知名公司携手完成设计，强调Razer和Gillette的最佳品质，并重点关注质量和性能。”

这两大知名品牌围绕“感觉敏锐，动作凌厉”平台展开合作，强调的理念是，在生活或是玩游戏时，只要感觉敏锐，就能动作凌厉。

配有去角质条的GilletteLabs仅需轻滑一下便可轻松剃须。这款剃须刀采用内置去角质技术，能够释放卡住的胡须，而柔性圆盘贴合面部，为Gillette用户带来终极剃须体验。

配有去角质条的GilletteLabs最近出现在与男性文化关系最密切的领域，其中包括全球最大体育赛事广告和部分最大节日活动中。此外，Gillette一直重点关注剃须刀的时尚美学，并受到早期使用者和文化潮人的追捧。因此，该品牌很高兴宣布GilletteLabs文化颠覆方面的最新进展，并与全球顶级游戏技术公司Razer达成合作。

若要了解更多信息，请访问gillette.com/razer，并在社交媒体上关注Gillette Gaming，包括此处的TikTok和此处的Razer。

关于Gillette：

120多年来，Gillette为各类顾客提供精确技术和无与伦比的产品性能，改善了全球8亿多消费者的生活。从剃须和身体美容，到皮肤护理和防汗，Gillette提供各种各样的产品，包括剃须刀、剃须凝胶（凝胶、泡沫和面霜）、皮肤护理、剃须后护理、止汗剂、除臭剂和沐浴露等。有关Gillette的更多信息和最新消息，请访问www.gillette.com。要查看我们的全套产品，请访问www.gillette.com。在Twitter、Facebook和Instagram上关注Gillette。

关于Procter & Gamble：

P&G为世界各地的消费者提供各类值得信赖的优质领先品牌，其中包括Always®、Ambi-Pur®、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、Gillette®、Head & Shoulders®、Lenor®、Olay®、Oral-B®、Pampers®、Pantene®、SK-II®、Tide®、Vicks®和Whisper®P&G集团在全球约70个国家开展业务。请访问http://www.pg.com了解有关P&G及其品牌的最新新闻和信息。有关P&G公司的其他新闻，请访问我们的网站www.pg.com/news。

关于Razer：

Razer™是由游戏玩家设立和管理的全球领先的游戏玩家生活方式品牌。Razer的三头蛇商标是全球游戏和电子竞技社区中最受认可的标志之一。凭借其遍布各大洲的粉丝群，该公司设计并建立了全球最大的以玩家为中心的硬件、软件和服务生态系统。

Razer屡获殊荣的硬件包括高性能游戏外设和Blade游戏笔记本电脑。Razer的软件平台拥有超过2亿用户，其中包括Razer Synapse（物联网平台）、Razer Chroma RGB（支持数千台设备和数百款游戏/应用程序的专有RGB照明技术系统）和Razer Cortex（游戏优化器和启动器）。

Razer还为游戏玩家、年轻人、千禧一代和Z世代提供支付服务。Razer Gold是全球最大的游戏支付服务之一，Razer Fintech在新兴市场提供金融科技服务。

Razer成立于2005年，双总部分别位于加利福尼亚州欧文市和新加坡，区域总部位于汉堡和上海，在全球设有19个办事处。

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