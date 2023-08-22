PPG宣布「Limitless」為2024年度色彩，激發無限可能

消費者可以在任何需要中性色的地方使用Limitless，創造出最新的潮流外觀，並與任意一種設計風格相得益彰。（照片：美國商業資訊）

PPG的Limitless正在培養人們對穩定、平和、具有良好感覺的色彩的喜愛之情，非常適合消費電子產業。（照片：美國商業資訊）

PPG現代蜂蜜米色調為住宅、商業室外設計和工業應用提供了無限的設計和造型可能性。（照片：美國商業資訊）

該影片將色彩結合律動，讚頌PPG 2024年度色彩Limitless，同時揉合色彩在人的一生中象徵的意義，慶祝全球塗料巨頭創業140週年。

該影片將色彩結合律動，讚頌PPG 2024年度色彩Limitless，同時揉合色彩在人的一生中象徵的意義，慶祝全球塗料巨頭創業140週年。

匹茲堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PPG (NYSE: PPG)今天宣布Limitless (PPG1091-3)為2024年度色彩。這款現代的蜜糖米色調為住宅和商業室內和室外設計、消費品和工業應用提供了無限的設計和造型可能性。低調、精緻、平和，Limitless反映了消費者偏好的轉變，即從汽車到建築元素等一切產品，消費者都傾向于使用暖色調、飽和度較低的色彩。

除了這一標誌性色調之外，PPG的全球色彩專家們還精心設計了一個由40多種互補色調組成的調色板，分為三個不同的調色板或「分卷」。第一種以柔和、接地氣的色彩為主；第二種包括泥土綠、花色和活力藍；第三種是俏皮和誇張色彩的美麗組合。

當Limitless與這些調色板中的顏色結合在一起時，給人一種非常溫暖和舒緩的感覺，同時又極具設計感和優雅感。這一系列共同講述了潛在的文化趨勢如何向樂觀、創造力和內省轉變的主題故事。

PPG建築塗料部行銷經理兼全球色彩專家Ashley McCollum表示：「Limitless色彩大膽，既可以作為主色調，又具有中性色的本質，可以起到輔助作用。在建築領域，由於其多功能性，我們預計它將迅速成為最新潮的中性色之一。」

Limitless可與暖色調和冷色調搭配使用，如帶陰影的白色、精緻的粉色、樸素的中性色、柔和的寶石色以及大膽明亮的色調。這種顏色還能與流行的黑色和黃銅金屬色調以及銀色和青銅色飾面形成絕佳的搭配。

PPG工業塗料全球色彩造型負責人Vanessa Peterson表示：「在全球範圍內，我們看到了從較冷、飽和度較高的色調向較淺、較暖的紅色、黃色和米色轉變的趨勢。對於那些希望與眾不同並接受流行、柔和色調的產品設計師來說，Limitless具有無盡的應用價值，可以營造出從光鮮亮麗到俏皮可愛的現代氣息。」

PPG的色彩預測是一個全面的過程，涵蓋廣泛的終端細分市場和地區。為了打造2024年系列，PPG的色彩造型團隊評估了影響全球各個地區趨勢的社會、文化和政治動態。

McCollum表示：「我們透過年度研討會發現，消費者渴望在紛亂的世界中找到舒適感，願意打破常規，並越來越注重創造力、幸福感和成就感。從色彩的角度來看，這些情緒正在培養人們對穩定、平和、具有良好感覺的色彩的喜愛之情。」

編者按： 有關PPG 2024年色彩趨勢的圖片和更多資訊，請造訪 news.ppg.com/2024ColorTrends。

如欲瞭解有關Limitless對工業設計影響的更多資訊，以及觀看透過一位年輕女性的成長和自我發現之旅講述年度色彩故事的短片，請造訪https://www.ppgindustrialcoatings.com/en-US/coty2024。

PPG：我們保護並美化世界(WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®)

PPG (NYSE:PPG) 140年來始終致力於為客戶開發並提供值得信賴的油漆、塗料和特種材料產品。秉持奉獻與創新精神，我們幫助客戶因應各類重大挑戰，緊密協作以共同推動產業進步。PPG公司總部設在美國匹茲堡，其營運和研發機構遍佈全球70多個國家，2022年公司全球淨銷售額達177億美元。我們服務於建築、消費品、工業、交通運輸等領域及其售後市場的客戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ppg.com。

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