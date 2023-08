Pyramid Analytics et Smollan concluent un partenariat international

LONDRES, NEW YORK et TEL AVIV--(BUSINESS WIRE)--Un accord de partenariat international de revente et de mise en œuvre a été formalisé entre Smollan, spécialiste mondial de la vente au détail, et Pyramid Analytics, fournisseur de logiciels décisionnels et de business intelligence (BI) de nouvelle génération. Cet accord prévoit que Smollan, par le biais de son entreprise de données et de technologie, DataOrbis, élargira son offre de services actuelle pour y inclure la capacité de vendre des licences Pyramid Analytics et de mettre en œuvre le logiciel Pyramid Analytics.

« Nos clients opèrent dans des secteurs extrêmement concurrentiels, où la clé d'une bonne performance se traduit par la capacité à prendre la meilleure décision, rapidement. Notre recherche d'une solution BI offrant des fonctionnalités supérieures, un excellent rapport qualité-prix et des capacités de nouvelle génération nous a conduits à Pyramid Analytics. L'année dernière, nous avons migré la majorité de nos solutions DataOrbis sur leur logiciel, et déjà nos clients remarquent un changement progressif important dans notre manière de les aider à capitaliser sur l'ampleur des données à portée de leur main », a déclaré James Collett, directeur général de Smollan, Data & Technology.

Le partenariat avec Pyramid Analytics offre également à DataOrbis une opportunité de croissance visant à étendre les services et la présence de DataOrbis à des secteurs verticaux autres que celui des biens de consommation à rotation rapide (FMCG), dans lesquels l'entreprise a toujours joué un rôle. Cette opportunité se trouve renforcée par la présence mondiale de DataOrbis et de Smollan, avec notamment des activités dans tous les principaux portails.

« DataOrbis appréhende parfaitement ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre une stratégie de données réussie au sein d'une entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette association au niveau international. En profitant de leur présence mondiale via leurs réseaux de clients et de partenaires, je pense que DataOrbis et Pyramid Analytics peuvent rationaliser et optimiser leurs écosystèmes d'analyse de données pour pouvoir aborder l'avenir. Nous sommes très heureux de les compter parmi nous », a déclaré Omri Kohl, CEO de Pyramid Analytics.

La plateforme Pyramid se voit attribuer régulièrement les meilleures notes des principaux cabinets d'analystes qui évaluent les technologies de veille stratégique et d'analyse. Plus récemment, Pyramid a été classée par Gartner dans le 2023 Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms report, avec notamment un classement au premier rang pour le cas d'utilisation de l'analyste commercial, au premier rang pour le cas d'utilisation du consommateur augmenté, au deuxième rang pour le cas d'utilisation du scientifique des données et au quatrième rang pour le cas d'utilisation du développeur d'analyses.

La plateforme Pyramid regroupe la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données en une plateforme unique, intégrée et en libre-service, accessible à tous les niveaux d'utilisateurs de données.

« Le temps nécessaire à un décideur pour accéder aux données peut créer ou annuler l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Pyramid Analytics réduit le temps nécessaire aux utilisateurs de toute l'entreprise pour trouver facilement les informations dont ils ont besoin sans avoir à passer par le service informatique. C'est une solution gagnante à la fois pour les utilisateurs et pour les services informatiques trop sollicités », a déclaré M. Kohl.

L'implémentation est la clé du succès

Le besoin de libérer la puissance des données s'étant accéléré, les entreprises se rendent compte de l'atout que représente le fait d'avoir une seule plateforme BI dans toute l'entreprise, garantissant ainsi une source unique de réalité qui peut être gérée de manière sûre, sécurisée et éthique. En tant premier utilisateur, DataOrbis a investi dans la création et la formation de plusieurs équipes de mise en œuvre de Pyramid Analytics travaillant en Afrique du Sud, en Inde et en Slovénie pour aider les clients à créer et à mettre en œuvre leurs propres idées globales uniques. Ces équipes, qui comptent plus de 50 spécialistes certifiés de Pyramid Analytics, comprennent des ressources importantes ayant une expertise dans tous les secteurs et zones géographiques.

« Le choix d'une plateforme de BI représente une partie du puzzle des informations. Les compétences et le temps nécessaires à la mise en œuvre du logiciel constituent la pièce suivante. Selon notre expérience, la plupart des entreprises ne disposent pas de ces deux ressources vitales. En nous associant à DataOrbis, nous nous assurons que le logiciel Pyramid Analytics est mis en œuvre de manière experimentée et qu'il est utilisé au maximum de son potentiel, tout en s'appuyant sur les meilleures pratiques mondiales. Je me réjouis des opportunités qui vont s'ouvrir à nous et à nos clients grâce au partenariat avec Pyramid Analytics », a déclaré M. Collett.

À PROPOS DE

Pyramid Analytics

Pyramid Analytics est la nouvelle génération d'analyses commerciales. La plateforme d'intelligence décisionnelle Pyramid, maintes fois primée, permet aux personnes d'obtenir des informations enrichies, automatisées et collaboratives qui simplifient et guident l'utilisation des données dans la prise de décision. La plateforme Pyramid Analytics fonctionne directement sur n'importe quelles données, en permettant un libre-service auto-administré pour quiconque, et en répondant aux besoins analytiques dans un environnement no code et sans extraction de données. Elle fusionne la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données au sein d'une plateforme sans friction pour permettre à tous de prendre des décisions intelligentes. Cela permet, à l'échelle de l'entreprise, une approche stratégique de la veille et de l'analyse, de la plus simple à la plus sophistiquée. Planifiez une démo. Pour en savoir plus sur Pyramid Analytics, veuillez contacter pr@pyramidanalytics.com.

Smollan

Fondée en 1931, Smollan est une entreprise de commerce mondial qui assure la croissance des détaillants et des propriétaires de marques sur les cinq continents. Nous influençons le type d'achat, le moment de l'achat et où naviguent les acheteurs à travers de multiples points de contact, par le biais des ventes et du merchandising, de l'activation et de l'expérience, des données et de la technologie, ainsi que du commerce numérique. Reconnus internationalement pour notre plateforme de ressources humaines exceptionnelle de plus de 75 000 personnes et nos systèmes sophistiqués, nous stimulons les ventes et créons de brillantes expériences d'achat pour certaines des marques les plus appréciées au monde. Nous sommes une entreprise mondiale qui aide les détaillants et les marques à jouer gagnant sur le lieu d'achat. Contactez nous à l'adresse suivante www.smollan.com.

DataOrbis

DataOrbis, entreprise leader en matière de données et de technologie, utilise son écosystème SMART de services, solutions et technologies pour aider les entreprises à se transformer en entreprises guidées par les données. Avec plus de 50 clients de premier ordre, DataOrbis traite actuellement plus de 300 sources de données dans plus de 60 pays et dans plusieurs langues. En 2020, DataOrbis a uni ses forces à celles du spécialiste mondial du commerce de détail Smollan, augmentant ainsi sa capacité à s'adapter, à s'élargir et à travailler en réseau au niveau mondial.

Le siège de DataOrbis se trouve en Afrique du Sud avec des bureaux et des partenaires dans le monde entier. Pour en savoir plus sur DataOrbis, contactez-nous ici.

