PPG宣布“Limitless”为2024年度色彩，激发无限可能

消费者可以在任何需要中性色的地方使用Limitless，创造出最新的潮流外观，并与任意一种设计风格相得益彰。（照片：美国商业资讯）

PPG的Limitless正在培养人们对稳定、平和、具有良好感觉的色彩的喜爱之情，非常适合消费电子行业。（照片：美国商业资讯）

PPG现代蜂蜜米色调为住宅、商业室外设计和工业应用提供了无限的设计和造型可能性。（照片：美国商业资讯）

该影片将色彩结合律动，赞颂PPG 2024年度色彩Limitless，同时揉合色彩在人的一生中象征的意义，庆祝全球涂料巨头创业140周年。

该影片将色彩结合律动，赞颂PPG 2024年度色彩Limitless，同时揉合色彩在人的一生中象征的意义，庆祝全球涂料巨头创业140周年。

匹兹堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PPG (NYSE: PPG)今天宣布Limitless (PPG1091-3)为2024年度色彩。这款现代的蜜糖米色调为住宅和商业室内和室外设计、消费品和工业应用提供了无限的设计和造型可能性。低调、精致、平和，Limitless反映了消费者偏好的转变，即从汽车到建筑元素等一切产品，消费者都倾向于使用暖色调、饱和度较低的色彩。

除了这一标志性色调之外，PPG的全球色彩专家们还精心设计了一个由40多种互补色调组成的调色板，分为三个不同的调色板或“分卷”。第一种以柔和、接地气的色彩为主；第二种包括泥土绿、花色和活力蓝；第三种是俏皮和夸张色彩的美丽组合。

当Limitless与这些调色板中的颜色结合在一起时，给人一种非常温暖和舒缓的感觉，同时又极具设计感和优雅感。这一系列共同讲述了潜在的文化趋势如何向乐观、创造力和内省转变的主题故事。

PPG建筑涂料部营销经理兼全球色彩专家Ashley McCollum表示：“Limitless色彩大胆，既可以作为主色调，又具有中性色的本质，可以起到辅助作用。在建筑领域，由于其多功能性，我们预计它将迅速成为最新潮的中性色之一。”

Limitless可与暖色调和冷色调搭配使用，如带阴影的白色、精致的粉色、朴素的中性色、柔和的宝石色以及大胆明亮的色调。这种颜色还能与流行的黑色和黄铜金属色调以及银色和青铜色饰面形成绝佳的搭配。

PPG工业涂料全球色彩造型负责人Vanessa Peterson表示：“在全球范围内，我们看到了从较冷、饱和度较高的色调向较浅、较暖的红色、黄色和米色转变的趋势。对于那些希望与众不同并接受流行、柔和色调的产品设计师来说，Limitless具有无穷无尽的应用价值，可以营造出从光鲜亮丽到俏皮可爱的现代气息。”

PPG的色彩预测是一个全面的过程，涵盖广泛的终端细分市场和地区。为了打造2024年系列，PPG的色彩造型团队评估了影响世界各个地区趋势的社会、文化和政治动态。

McCollum表示：“我们通过年度研讨会发现，消费者渴望在纷乱的世界中找到舒适感，愿意打破常规，并越来越注重创造力、幸福感和成就感。从色彩的角度来看，这些情绪正在培养人们对稳定、平和、具有良好感觉的色彩的喜爱之情。”

编者按： 有关PPG 2024年色彩趋势的图片和更多信息，请访问news.ppg.com/2024ColorTrends。

如需了解有关Limitless对工业设计影响的更多信息，以及观看通过一位年轻女性的成长和自我发现之旅讲述年度色彩故事的视频短片，请访问https://www.ppgindustrialcoatings.com/en-US/coty2024。

PPG：我们保护并美化世界(WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®)

PPG (NYSE:PPG) 140年来始终致力于为客户开发并提供值得信赖的油漆、涂料和特种材料产品。秉持奉献与创新精神，我们帮助客户应对各类重大挑战，紧密协作以共同推动行业进步。PPG公司总部设在美国匹兹堡，其运营和研发机构遍布全球70多个国家，2022年公司全球净销售额达177亿美元。我们服务于建筑、消费品、工业、交通运输等领域及其售后市场的客户。如需了解更多信息，请访问www.ppg.com。

PPG标识和We protect and beautify the world是PPG Industries Ohio, Inc.的注册商标。

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