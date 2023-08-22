Forescout加入MISA並宣布與Microsoft Sentinel整合，為擴大後的企業提供自動化威脅管理

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球網路安全領導者Forescout今天宣布與Microsoft Sentinel整合，此為支援Microsoft Security產品組合的更廣泛計畫的一部分。這些整合將為擴大後的企業提供即時可視性、威脅管理和事件回應，涵蓋校園、資料中心、遠距工作者、雲端、移動、物聯網、營運科技和醫療物聯網端點。

網路攻擊的嚴重性、複雜性和數量持續上升，這顯示許多組織當前分散的網路安全框架和工具是不夠的。安全營運中心(SOC)人手不足、無人管理的裝置激增，以及老舊系統上新發現和可利用的漏洞，都加劇和惡化了入侵的風險和可能性。老練的對手正在瞄準日益複雜的異構計算環境，而安全團隊卻疲於應對各種誤報，並且漏報的威脅沒有被分配適當的優先順序，或沒有得到適當的因應。

Forescout幫助企業持續識別和分類每一種互聯資產類型——資訊科技、營運科技、物聯網和醫療物聯網，代管、未代管或不可代理——並支援自動執行適當的安全和法規遵從措施，以降低風險。

Forescout執行長Barry Mainz表示：「我們很榮幸能透過與Microsoft Sentinel的整合加入微軟智慧安全協會(MISA)，為客戶提供全面、整體的網路安全解決方案。透過這一整合，Forescout可以幫助安全團隊更深入地瞭解其網路內部的風險，減輕網路攻擊，並且最關鍵的是，在網路攻擊發生時幫助他們快速準確地做出回應。」

Microsoft的Sentinel平臺提供了一種有影響力的自動化方式，大大改善了安全團隊每天都在努力解決的訊號雜訊比問題，從而增加了一個重要的自動化智慧層。

Forescout與Microsoft Sentinel的全新全面整合，以及與Microsoft廣泛的企業解決方案套裝的長期接觸點，為共同的客戶提供了即時裝置資訊、風險洞察以及自動緩解和修復功能，這將改善對事故和事件的整體安全回應時間。客戶因而能夠利用Forescout的自動化和人工智慧科技，快速做出符合實際情況的決策，以提高安全性或緩解網路事件，從而消除事件回應流程的複雜性。

Forescout與Microsoft整合的優勢包括：

更快的平均回應時間(MTTR) ：透過Microsoft Defender、與Microsoft Sentinel整合以及Forescout的網路型回應來協調主機型修復操作，從而加快安全營運中心的平均回應時間。

：透過Microsoft Defender、與Microsoft Sentinel整合以及Forescout的網路型回應來協調主機型修復操作，從而加快安全營運中心的平均回應時間。 全面、即時的資產識別和列表： 提供企業環境的360度整體視圖。這包括有價值的裝置資訊，如邏輯和物理網路位置、風險暴露、裝置身分和分類。

提供企業環境的360度整體視圖。這包括有價值的裝置資訊，如邏輯和物理網路位置、風險暴露、裝置身分和分類。 資產生命週期管理： 自動評估態勢並強制執行法規遵循，識別已知漏洞和入侵跡象，隔離風險裝置，修復問題，並允許端點透過適當的網路分段策略重新接入網路，所有這些都在一個平臺上執行。這套功能是對“遵從連接”(comply to connect)計畫的理想補充，而且經過驗證，在整個過程的任何階段都不會丟失資產資訊。

自動評估態勢並強制執行法規遵循，識別已知漏洞和入侵跡象，隔離風險裝置，修復問題，並允許端點透過適當的網路分段策略重新接入網路，所有這些都在一個平臺上執行。這套功能是對“遵從連接”(comply to connect)計畫的理想補充，而且經過驗證，在整個過程的任何階段都不會丟失資產資訊。 攻擊面和自動威脅管理：對端點態勢進行即時風險評估和補救，以加固裝置；實施分段策略，以執行採用最少許可權的網路連接；自動檢測和隔離控制，共同實現真正的零信任架構。

現代保護與安全營運中心副總裁Rob Lefferts表示：「Microsoft Sentinel將資料、智慧分析和工作流程結合在一起，統一並加速整個企業的威脅檢測和回應。透過Microsoft Sentinel內容中心，客戶只需點選一下按鈕，即可造訪強大的內置內容和合作夥伴發佈的內容及解決方案。我們很高興能與Forescout這樣的合作夥伴合作，為我們的用戶開發有價值的創新內容。」

與Microsoft Sentinel整合的Forescout解決方案現已推出。有關此次合作的更多資訊，請點選此處。

關於 Forescout

Forescout Technologies, Inc.是全球網路安全領導者，持續識別、保護並幫助確保所有託管和非託管互聯網絡資產（資訊科技、物聯網、醫療物聯網和營運科技）的合規性。20多年來，《財星》100大企業和政府機構一直信任Forescout為其提供廠商獨立的大規模自動化網路安全。Forescout®平台提供全面的網路安全、風險和曝險管理以及擴展檢測和回應功能。Forescout透過生態系統合作夥伴的無縫內容共享和工作流程編排，支援客戶更有效地管理網路風險，減輕威脅。www.forescout.com

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