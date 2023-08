Recover™ en Lands’ End werken samen om duurzame denim te maken op basis van textielafval

Recover’s recycled cotton fiber supports Lands’ End’s ambition to becoming a more circular business (Photo: Recover™ )

Timeless styles for men and women containing 20% of Recover’s recycled cotton fiber (Photo: Recover™ )

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Lands’ End, het klassieke merk voor Amerikaanse lifestyle, heeft samengewerkt met Recover™, internationale fabrikant van gerecyclede katoenvezels, om een denimcollectie met lage impact te lanceren, gebruik makend van gerecyclede vezels.

Beide bedrijven sloten een partnerschap om kledingstukken van duurzame denim voor heren en dames in een tijdloze stijl te ontwikkelen, allemaal met 20% gerecyclede katoenvezels van Recover, geproduceerd op basis van textielresten.

Het gebruik van de hoogwaardige gerecyclede katoenvezels van Recover zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de impact van deze kleding op het milieu in vergelijking met kleding gemaakt van nieuwe vezels. Deze samenwerking is het bewijs dat textielafval opnieuw geïntegreerd kan worden om een duurzamer productiemodel tot stand te brengen.

Verder ondersteunt de toepassing van de gerecyclede katoenvezels van Recover de ambitie van Lands’ End om meer een kringloopactiviteit te worden.

Boris Mercier, senior vicevoorzitter marketing bij Recover™, licht toe: “We zijn opgetogen om voortaan samen te werken met een emblematisch Amerikaans merk zoals Lands’ End, om de toepassing van duurzame initiatieven over de hele wereld te versnellen en om aan de consument mode met een lage impact voor te stellen.”

Kym Maas, senior vicevoorzitter Product & Merchandising bij Lands’ End, voegt daaraan toe: “Lands’ End zet zich in om te helpen ons milieu te verbeteren en onze impact op de Aarde te verminderen met de hulp van partners zoals Recover™. We kijken ernaar uit om onze denimcollectie voor heren en dames deze herfst/vakantie te lanceren.”

Om de exclusieve Recover™ kledingstukken bij Lands’ End te kopen, gaat u naar landsend.com en voor meer info over de samenwerking surft u naar recoverfiber.com.

Over Recover™

Recover™ is een toonaangevend bedrijf op het gebied van materiaalwetenschap en een wereldwijde producent van hoogwaardige gerecyclede katoenvezels en mengsels van katoenvezels. De hoogwaardige, milieuvriendelijke, kostenconcurrerende producten worden gecreëerd in samenwerking met de toeleveringsketen voor wereldwijde retailers en merken, en bieden een duurzame oplossing om een circulaire mode voor allen te creëren. Als familiebedrijf van de vierde generatie en gesteund door recente investeringen van STORY3 Capital en Goldman, beoogt Recover™ zijn gepatenteerde technologie op te schalen en een blijvende positieve impact op het milieu te hebben door samen te werken met merken/retailers en andere changemakers om de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector te halen.

Voor meer info surft u naar www.recoverfiber.com en volg @recoverfiber op de sociale media.

Over Lands' End, Inc.

Lands’ End, Inc. (NASDAQ:LE) is een toonaangevende digitale retailer van casual kledij, zwemoutfits, kledij voor buitenactiviteiten, accessoires, schoeisel, producten voor thuis en uniformen. We bieden online producten aan op www.landsend.com, via onze eigen winkels van ons bedrijf en via distributiekanalen van derden. We zijn een klassiek merk van Amerikaanse lifestyle met passie voor kwaliteit, legendarische service en echte waarde. We beogen een tijdloze stijl tot stand te brengen voor dames, heren, kinderen en thuis. We bieden ook producten aan voor bedrijven en scholen voor hun werknemers en studenten, via het distributiekanaal Outfitters.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.