Appel mondial à candidatures de HCL et UpLink pour le deuxième défi de l'Aquapreneur Innovation Initiative

NOIDA, Inde et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--HCL, un conglomérat mondial et UpLink, la plateforme d’innovation ouverte du Forum économique mondial, annoncent aujourd'hui l’ouverture des candidatures pour le Zero Water Waste Challenge, qui fait partie de l'Aquapreneur Innovation Initiative. Le défi s'adresse à des approches novatrices dans l’utilisation de l’eau afin d’améliorer la conservation de l’eau douce, de l’offre jusqu'à la demande, en vue de la transition vers le gaspillage zéro. À l’issue du défi, dix lauréats recevront une récompense financière totale de 1,75 million CHF.

Dates à retenir Du 21 août au 2 octobre 2023 Candidatures ouvertes Du 17 octobre au 15 novembre 2023 Processus d'examen et de sélection Janvier 2024 Annonce des innovateurs lauréats

Il s’agit-là du deuxième de cinq défis de l'Aquapreneur Innovation Initiative de HCL et d’UpLink, une compétition lancée en mai 2022 à Davos pour créer un écosystème d’innovation unique en son genre pour le secteur de l’eau douce. La date butoir pour se présenter à cette deuxième édition est le 2 octobre 2023. Les informations détaillées et les critères d'admissibilité sont disponibles via ce lien. Dans le cadre de cette initiative, HCL a engagé 15 millions USD jusqu'en 2027 pour soutenir les entrepreneurs spécialisés dans la gestion de l'eau.

Roshni Nadar Malhotra, présidente, HCLTech : « Alors que le changement climatique continue de s’intensifier et que les ressources en eau douce se raréfient, les entreprises ont une occasion unique d'avoir un impact substantiel sur le monde dans lequel nous vivons. Chez HCL, nous nous engageons à aider à résoudre cette crise mondiale. En partenariat avec UpLink, nous sommes prêts pour la deuxième édition de notre Aquapreneur Innovation Initiative et pour la transition vers le gaspillage zéro. Notre engagement en faveur de cette cause vitale est inébranlable, et nous invitons d’autres entreprises à se joindre à nous dans cette mission commune, en contribuant à des financements essentiels et en promouvant une sensibilisation généralisée. »

Gim Huay Neo, directrice générale du Centre pour la nature et le climat au Forum économique mondial, a déclaré :« L'Aquapreneur Innovation Initiative construit un écosystème d’innovation dynamique pour l’eau qui est crucial pour la conservation et la restauration des écosystèmes naturels. En mettant en relation des innovateurs, des experts, des investisseurs et des partenaires, cette initiative accélère les solutions à fort impact pour améliorer la sécurité de l’eau. Nous constatons déjà un impact significatif avec les dix lauréats du premier défi de l’innovation et nous sommes ravis d'être de retour pour soutenir un nouveau groupe d’aquapreneurs. »

Cette année, le défi portera sur :

Capter et protéger l’approvisionnement en eau douce

Protéger les réservoirs d’eau souterraine en captant des ressources en eau supplémentaires. Les solutions peuvent se concentrer sur la recharge des eaux souterraines, la captation des eaux pluviales ou de l’eau de l’atmosphère, la prévention ou la réduction des fuites, l’amélioration de la résilience des écosystèmes ou la surveillance et la gestion de l’eau douce.

Réutilisation de l’eau et recyclage des matériaux

Accroître l’efficience de l’eau en réutilisant et en recyclant les ressources en eau. Les solutions peuvent inclure des produits permettant de recycler l’eau de douche, de machine à laver et d’évier pour des utilisations non potables, ou la réutilisation de l’eau dans les installations industrielles, des technologies plus propres et plus vertes pour purifier l’eau réutilisée, etc. Idéalement, la solution gérera les compromis, par exemple la nécessité de disposer d’un soutien énergétique durable, ainsi que l’accent mis sur la qualité de l’eau.

Économie d’eau dans l’agriculture

Réduire le prélèvement d’eau dans l’agriculture grâce à une irrigation intelligente. Les solutions peuvent inclure l’irrigation de précision, la télédétection, les pratiques agricoles régénératives axées sur la rétention d’eau et des technologies telles que les applications mobiles pour optimiser la quantité et le timing de l’eau appliquée aux cultures.

Les critères d’évaluation et de sélection pour la 2e année comprennent :

I. La structure organisationnelle

Modèle d’entreprise financièrement viable : la solution démontre un modèle d’affaires et une approche de revenus durables, et présente son historique de financement, ainsi que des opportunités d’investissement pour les investisseurs ou les bailleurs de fonds philanthropiques.

la solution démontre un modèle d’affaires et une approche de revenus durables, et présente son historique de financement, ainsi que des opportunités d’investissement pour les investisseurs ou les bailleurs de fonds philanthropiques. Phase : la solution a passé la phase d’idéation et démontre le potentiel d’évoluer et d’atteindre la viabilité financière, l’impact et la durabilité à long terme. Les Top Innovators d'UpLink sont généralement à la phase pilote ou à la phase de croissance/de mise à l'échelle de leurs opérations.

la solution a passé la phase d’idéation et démontre le potentiel d’évoluer et d’atteindre la viabilité financière, l’impact et la durabilité à long terme. Les Top Innovators d'UpLink sont généralement à la phase pilote ou à la phase de croissance/de mise à l'échelle de leurs opérations. Équipe de direction : une équipe de gestion engagée, diversifiée et axée sur les valeurs disposant des compétences appropriées et de capacités d’exécution éprouvées, avec du personnel local, ou la volonté de travailler avec des parties prenantes locales.

une équipe de gestion engagée, diversifiée et axée sur les valeurs disposant des compétences appropriées et de capacités d’exécution éprouvées, avec du personnel local, ou la volonté de travailler avec des parties prenantes locales. Mesure et vérification des normes : la solution démontre un cadre clair de suivi, d’évaluation et de vérification de l’impact. Les indicateurs doivent être suivis de manière transparente, faire référence à et appliquer des normes pertinentes et solides, et faire l’objet d’une certification indépendante et d’une vérification tierce.

la solution démontre un cadre clair de suivi, d’évaluation et de vérification de l’impact. Les indicateurs doivent être suivis de manière transparente, faire référence à et appliquer des normes pertinentes et solides, et faire l’objet d’une certification indépendante et d’une vérification tierce. Modèles de gouvernance et d'exploitation : la solution dispose d’une entité juridique rattachée au projet ou à la technologie. Le modèle opérationnel montre dans quelle mesure le projet a atteint la viabilité financière et des sources de revenus durables ou dispose d'une vision et d'un plan pour l’atteindre.

II. Principales caractéristiques :

Innovant : bien que de nombreuses technologies de l’eau existent déjà, l’innovation est nécessaire dans les domaines du service, de la tarification, des partenariats et des modèles d’affaires.

bien que de nombreuses technologies de l’eau existent déjà, l’innovation est nécessaire dans les domaines du service, de la tarification, des partenariats et des modèles d’affaires. Réplicabilité : des candidatures qui sont évolutives dans leurs contextes locaux et potentiellement réplicables dans différentes régions du monde.

des candidatures qui sont évolutives dans leurs contextes locaux et potentiellement réplicables dans différentes régions du monde. Impact holistique et durable : la solution démontre des avantages « gagnant-gagnant » pour de multiples programmes, en particulier pour la société et l’environnement. Elle soutient le programme de gestion de l’eau à long terme, produisant un impact pérenne.

la solution démontre des avantages « gagnant-gagnant » pour de multiples programmes, en particulier pour la société et l’environnement. Elle soutient le programme de gestion de l’eau à long terme, produisant un impact pérenne. Risque externe : la solution prend en compte les risques et impondérables associés à l’obtention des résultats escomptés.

Les dix meilleurs entrepreneurs de l’eau seront sélectionnés en tant que Top Innovators pour rejoindre l'UpLink Innovation Network, un programme exclusif spécialement conçu pour les fondateurs, les CEO, les directeurs exécutifs et plus encore. Ils bénéficieront de divers avantages, y compris l’accès à des événements, projets et communautés dirigés par le Forum économique mondial et ses partenaires. Les participants tisseront des liens stratégiques avec des organisations au sein des réseaux du Forum et d’UpLink, favorisant ainsi des collaborations précieuses. Le programme comprend un soutien ciblé englobant des conseils techniques, commerciaux et opérationnels. Une incitation financière est offerte : parmi les Top Innovators sélectionnés, jusqu'à dix d'entre eux pourront recevoir chacun 175 000 CHF d’un fonds global de 1,75 million CHF.

À propos de HCL Group

Fondé en 1976 comme l'une des premières startups indiennes dans le domaine des TI, HCL est un pionnier de l'informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, notamment l'introduction de l'ordinateur à microprocesseur huit bits en 1978, bien en avance sur les autres acteurs mondiaux. Aujourd'hui, le groupe HCL est présent dans de nombreux secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les solutions de gestion des talents, et comprend trois entreprises : HCL Infosystems, HCL Technologies et HCL Healthcare. Le groupe génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 12,8 milliards USD et emploie plus de 223 438 personnes dans 60 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hcl.com

À propos d’UpLink

UpLink est la plateforme d’innovation ouverte du Forum économique mondial, conçue pour déclencher une « révolution entrepreneuriale » soutenant un changement systémique positif pour la planète et ses habitants. Lancé lors de la réunion annuelle du Forum à Davos en janvier 2020 en collaboration avec Salesforce et Deloitte, UpLink est aujourd'hui un écosystème florissant de plus de 400 innovateurs, investisseurs, experts et entreprises, qui ont un impact positif sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

