HCL和UpLink的「水創業者創新計劃」向全球開放第二屆挑戰賽

印度，諾伊達&美國，紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球企業集團HCL與世界經濟論壇 (World Economic Forum) 的開放式創新平臺UpLink宣布「水創業者創新計劃」(Aquapreneur Innovation Initiative) 再度發出邀請，向有興趣的人士開放參加其「零水浪費挑戰賽」(Zero Water Waste Challenge)。 這項挑戰賽徵求別具新意的水資源使用方案，從供需兩面提升淡水保護，實現零水浪費的理想。最終選出的10位優勝者將獲贈總值高達175萬瑞士法郎的財務獎助。

重要時程表 2023年8月21日至10月2日 開放送件 2023年10月17日至11月15日 審件和評選 2024年1月 宣布獲獎的最佳創新者名單

HCL和UpLink的「水創業者創新計劃」預計將舉辦五屆挑戰賽，這是第二屆。該計劃於去年（2022年5月）在達沃斯推出，旨在為全球淡水產業打造開拓新局的創新生態系統。第二屆挑戰賽的申請截止日為2023年10月2日 。欲瞭解該挑戰賽的完整詳情和參賽資格，請前往此連結查看。HCL已承諾在2027年之前為此計劃注資1,500萬美元，支持關懷水資源的企業家。

HCLTech董事長Roshni Nadar Malhotra表示：「氣候變遷持續加劇、淡水資源也日益稀缺，給企業一個不尋常的機會，為我們生活於其中的世界帶來重大變革。HCL矢志協助解決這場全球災難。我們與UpLink合作，宣布正式啟動『水創業者創新計劃』的第二屆競賽，重心直指零水浪費。 我們對這一重要任務的承諾堅定不變，並邀請同業組織共襄盛舉，提供必要的資金，並擴大世人對此一課題的認識。」

世界經濟論壇自然與氣候中心執行董事Gim Huay Neo也表示：「『水創業者創新計劃』正在打造一個蓬勃的水創新生態系統，這對保護和恢復全自然生態系統格外重要。這個計劃結合創新者、專家、投資者與合作夥伴，加速尋找高效解決方案，以鞏固水資源安全。10位第一屆創新挑戰賽優勝者的重大影響力有目共睹，我們拭目期待更多水創業者浮上檯面，並予以必要支援。」

本屆大賽關懷的重點為：

尋獲並保護淡水來源

尋獲更多水源以保護地下水水庫。參賽方案可探討如何：補注地下水、攔截暴雨、雨水或其他來自大氣層的水、預防或盡可能減少水源流失、提高生態系統的復原力或監測和管理淡水。

水資源再利用和材料循環利用

透過再利用和循環利用水資源來提高用水效率。參賽方案可開發具有下列功能的產品：回收淋浴、洗衣和水槽用水以再利用於非飲用水用途、重複使用工業設施用水、開發更清潔環保的廢水淨化再利用技術等等。在理想狀況下應權衡利弊得失，例如，必需有永續能源支持，並關心水質。

節約農業用水

智慧化灌溉系統，以減少農業用水。參賽方案可研發：精準灌溉系統、遙感系統、注重保水的再生農業實作方式，以及優化農作物用水量和灌溉時間的行動應用程式等技術。

第二屆挑戰賽的審核及遴選重點為：

I. 組織架構

財務可行的商業模式： 參賽方案展現永續的商業模式和盈利方式，並提供注資記錄的證明，以及為投資者或慈善資助者提供的可投資機會。

參賽方案展現永續的商業模式和盈利方式，並提供注資記錄的證明，以及為投資者或慈善資助者提供的可投資機會。 階段： 已超越構想階段，並展現了擴大規模和實現長期財務可行性、影響力和永續性的潛力。UpLink最佳創新者通常已達到其營運成長/擴張的試行階段。

已超越構想階段，並展現了擴大規模和實現長期財務可行性、影響力和永續性的潛力。UpLink最佳創新者通常已達到其營運成長/擴張的試行階段。 管理團隊： 盡職、多元和價值取向的管理團隊，擁有必要的技能和出色的執行力，並招募當地員工，或願意與當地利益相關者合作。

盡職、多元和價值取向的管理團隊，擁有必要的技能和出色的執行力，並招募當地員工，或願意與當地利益相關者合作。 評量和標準驗證： 參賽方案應包含明確的衝擊監測、評估和驗證架構。指標的追蹤應透明化，參考並應用相關的可信標準，並接受獨立認證和第三方驗證。

參賽方案應包含明確的衝擊監測、評估和驗證架構。指標的追蹤應透明化，參考並應用相關的可信標準，並接受獨立認證和第三方驗證。 治理和營運模式：參賽方案或技術有明確的法人實體為後援。其營運模式可證明該方案的財務可行性和永續穩定收入，或者是有實現這一目標的願景和計劃。

II. 關鍵特徵：

創新： 雖然現今已有許多水資源技術，但它們的服務、定價、合作夥伴關係和商業模式仍有待創新。

雖然現今已有許多水資源技術，但它們的服務、定價、合作夥伴關係和商業模式仍有待創新。 可複製： 來自不同地區的參賽方案應可在當地環境中擴大應用，並且具備在世界不同地區複製的可能性。

來自不同地區的參賽方案應可在當地環境中擴大應用，並且具備在世界不同地區複製的可能性。 整體和永續影響： 參賽方案可為多種課題（特別是社會和環境課題）帶來「多贏」效益。參賽方案可長期支援水資源課題，影響力應遠遠超越該挑戰賽的時長。

參賽方案可為多種課題（特別是社會和環境課題）帶來「多贏」效益。參賽方案可長期支援水資源課題，影響力應遠遠超越該挑戰賽的時長。 外部風險：參賽方案應注意到實現預期成果時可能遇到的風險和不確定性。

該競賽將選出10位關懷水資源的企業家為「最佳創新者」，並邀請他們加入UpLink特別為創辦人、執行長、執行董事等高層籌組的創新人際網絡。他們將獲得各種優勢，包括參加由世界經濟論壇及其合作夥伴主導的特定活動、專案和社群。參與者將與世界經濟論壇和UpLink網絡內的組織建立戰略結盟，促成可貴的合作機會。該計劃擴大對參賽者的技術、業務和營運方針支援。另外值得注意的是財務獎助——該競賽最終將選出最多可達10名的最佳創新者，每名將獲贈17.5萬瑞士法郎、總值高達175萬瑞士法郎的獎助。

關於HCL集團

HCL成立於1976年，是印度最早的IT車庫新創企業之一，它是現代計算的先驅，獲得多個「第一」頭銜，包括早在1978年即領先全球同業推出採用微處理器的8位元電腦。如今，HCL集團由HCL Infosystems、HCL Technologies和HCL Healthcare三大集團公司組成，業務遍及科技、醫療保健和人才管理解決方案等多個領域。該集團年收入超過128億美元，在60個國家網羅超過223,438名員工。如需進一步詳情，請造訪：www.hcl.com。

關於UpLink

UpLink是世界經濟論壇的開放式創新平臺，致力於開啟「企業家革命」，支援積極的系統性變革，以造福人類和地球。UpLink由世界經濟論壇攜手Salesforce和勤業眾信 (Deloitte) 在2020年1月舉辦的達沃斯年會上正式啟動，如今已成長為一個由400多名頂尖新創者、投資者、專家和機構共組的生態系統，蓬勃發展，配合聯合國永續發展目標發揮積極影響力。

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