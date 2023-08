L'ALLIANCE O-RAN est heureuse d'accueillir son nouveau membre, l'opérateur saoudien Salam Mobile

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--L' O-RAN ALLIANCE, s'acquitte de sa mission en transformant les réseaux d'accès radio (RAN) en réseaux ouverts, intelligents, virtualisés et totalement interopérables, a annoncé aujourd'hui que Salam Mobile était devenu son 33e opérateur membre, élargissant ainsi la communauté mondiale d'opérateurs de réseaux mobiles engagés dans le déploiement de l'O-RAN.

Salam Mobile a récemment annoncé son intention de collaborer avec l'écosystème Open RAN dans le cadre du déploiement et de l'exploitation du réseau Open RAN afin de réaliser l'ambition de Salam : transformer son offre mobile existante en offrant une expérience client plus riche et en créant de nouvelles possibilités à la génération induite par le numérique en Arabie saoudite, dans le cadre du processus de transformation numérique du pays.

« Les opérateurs continuent de faire progresser l'open RAN dans le monde entier, comme le montre le nombre croissant des membres de l'O-RAN ALLIANCE », a déclaré Alex Jinsung Choi, président du conseil d'administration de l'O-RAN ALLIANCE. « Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Salam Mobile comme deuxième membre de la région du Moyen-Orient, qui présente à nos yeux un potentiel important pour cette technologie permettant aux opérateurs de développer et de lancer des services innovants et durables ».

« Nous sommes convaincus que l'avenir du secteur des télécommunications sera plus ouvert, plus virtualisé, plus cloud-natif, plus intelligent et plus centré sur le logiciel. Salam a rejoint O-RAN ALLIANCE pour collaborer avec l'écosystème Open RAN et construire un réseau d'accès radio ouvert entièrement automatisé, résilient et autonome », a déclaré Ahmed H. AlGhamdi, CTO chez Salam.

À propos de Salam Mobile

Salam est une entreprise locale de télécommunications de premier plan ayant son siège en Arabie saoudite, récemment saluée comme la marque de télécommunications à la croissance la plus rapide et la plus innovante du Royaume. Salam exploite l'un des réseaux de télécommunications les mieux établis dans la région depuis 2005. Elle fournit des solutions TIC de nouvelle génération aux entreprises et aux grossistes, aux pouvoirs publics et aux opérateurs locaux et internationaux, ainsi que des services fixes et mobiles pour la nouvelle génération numérique d'Arabie saoudite.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs de téléphonie mobile, fournisseurs et institutions de recherche et d'enseignement qui opère dans le secteur des réseaux d'accès radio (RAN). Le RAN étant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de repenser le secteur pour l'orienter vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, plus virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles spécifications O-RAN permettent un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une accélération de l'innovation pour améliorer l'expérience utilisateur. Les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN améliorent l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les activités des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, met à disposition des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et le test de leurs implémentations.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.o-ran.org.

