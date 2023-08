Vers une résolution d’enquêtes plus rapide grâce aux solutions mobiles de Thales

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Depuis des décennies, l'expertise de Thales permet aux enquêteurs d'enregistrer, d'analyser et de comparer des données biométriques avec efficacité et performance. Aujourd'hui, Thales fait passer les enquêtes criminalistiques à un niveau supérieur avec l'une des meilleures solutions classées par le NIST , hautement exigeante sur la précision, la personnalisation et l'évolutivité. ‘Thales Evidence and Investigation Suite’ met l'accent sur l'accès à distance et une mobilité maximale, offrant aux forces de l’ordre une flexibilité totale et de meilleurs résultats.

Selon la Banque mondiale, 7 individus sur 10 vivront en ville d'ici 2050 1. Cette accélération de l'urbanisation mondiale entraîne un besoin accru en technologies performantes pour assurer la sécurité publique. ‘Thales Evidence and Investigation Suite’ est une offre complète de produits et de services basée sur le cloud qui répond aux contraintes de rapidité et aux exigences de flexibilité pesant sur les forces de sécurité. Celle-ci renforce et améliore les capacités opérationnelles actuelles, en permettant aux enquêteurs d'accéder sur le terrain à des outils de haute performance sur leurs équipements mobiles, où qu'ils se trouvent.

« Dans la lutte contre la criminalité, le temps est l'ennemi », souligne Luc Tombal, directeur des solutions de sécurité publique chez Thales « c'est pourquoi ‘Thales Evidence and Investigation Suite’ a été créée par des experts pour des experts afin de mieux répondre aux exigences du terrain. »

Lors d’enquêtes criminalistiques, Thales permet aux équipes via des dispositifs compacts de capturer sur le terrain des données biométriques telles que des images du visage et de l'iris, des empreintes digitales et palmaires. L’offre s’appuie également sur des capacités de stockage de données sécurisées et des outils de traitement accessibles à tout moment. Ainsi les forces de sécurité peuvent compter sur plus de 30 ans d'expertise de Thales en biométrie pour agir de façon décisive dans la lutte contre la criminalité.

« Grâce à notre application multifonction ultra-mobile, chaque enquêteur peut bénéficier des capacités d'un laboratoire criminalistique à portée de main pour faciliter ses travaux. Le gain de temps est crucial dans une enquête, et cette approche unique permet d'accéder à des informations essentielles en quelques minutes. Cela accélère considérablement la résolution d’affaires criminelles qui peut prendre plusieurs jours lors d’un processus traditionnel », a ajouté Luc Tombal.

1 https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies de pointe dans trois domaines : Défense & Sécurité, Aéronautique & Espace, et Identité & Sécurité Numérique. Elle développe des produits et des solutions qui contribuent à rendre le monde plus sûr, plus vert et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés tels que les technologies quantiques, l'Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

PLEASE VISIT

Thales Group

Digital Identity & Security

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.