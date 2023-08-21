O-RAN聯盟歡迎來自沙烏地阿拉伯的Salam Mobile加入，成為該聯盟最新營運商會員

德國，波昂--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以促進無線電存取網路 (Radio Access Network, RAN) 轉型，使其更加開放、智慧化、虛擬化和完全可互通為使命的O-RAN聯盟今日宣布Salam Mobile現已加入該聯盟，成為其第33 家營運商會員，擴大致力部署O-RAN的全球行動網路營運商社群。

Salam Mobile最近宣布將就Open RAN網路部署和營運與Open RAN生態系統展開合作的計劃，推動Salam為其現有行動產品轉型的雄心，提供更豐富的客戶體驗；並為沙烏地阿拉伯的數位世代開放新的可能性，支援沙烏地阿拉伯的數位轉型。

O-RAN聯盟董事會主席Alex Jinsung Choi表示：「營運商正繼續在全球各地推動Open RAN，O-RAN聯盟會員數的擴增恰恰證明了這一點。我們熱烈歡迎Salam Mobile成為我們的第二個中東地區會員，見證這項技術在幫助營運商開發和推出創新永續服務方面的巨大潛力。」

Salam技術總監Ahmed H. AlGhamdi指出：「我們堅信電信產業的未來將更加開放、虛擬化、雲端原生、智慧化、以軟體為中心。因此，Salam加入O-RAN聯盟，以利與Open RAN生態系統合作，建構完全自動化、彈性、可擴展、自驅動的開放式無線電存取網路。」

關於Salam Mobile

Salam是一家總部位於沙特阿拉伯的領先本土電信公司，最近被公認為沙特王國發展最快、最具創新性的電信品牌。自2005年以來，Salam一直運營著該地區最成熟的電信網路之一。它為企業、政府以及本地和國際運營商提供市場領先的新一代企業和批發ICT解決方案，並為沙特阿拉伯的新數碼一代提供固話和移動服務。

關於O-RAN聯盟

O-RAN ALLIANCE是一個由300多家無線電存取網路 (RAN) 行業的移動運營商、供應商以及研究和學術機構組成的全球社區。由於RAN是任何移動網路的重要組成部分，O-RAN ALLIANCE的使命是重塑行業，打造更加智能、開放、虛擬化和完全可互操作的移動網路。全新的O-RAN規範使RAN供應商生態系統更具競爭力和活力，並透過更迅速的創新來改善用戶體驗。基於O-RAN的移動網路同時提高了RAN部署以及移動運營商運營的效率。為此，O-RAN ALLIANCE發布了新的RAN規範和RAN開放軟件，並支持其成員集成和測試其實施

如需了解更多資訊，請訪問www.o-ran.org。

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