ORPEA ANNONCE UN TIRAGE DE 200 MILLIONS D'EUROS AU TITRE DU FINANCEMENT « NEW MONEY » CONSENTI PAR SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES

Après le premier tirage de 200 millions d’euros réalisé le 2 juin dernier (le Crédit D1A), un deuxième tirage de 200 millions d’euros au titre du financement « new money », consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à ORPEA S.A. (Paris:ORP) et à ses filiales Niort 94 et Niort 95, vient d'être effectué. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1B.

Ces fonds permettront de financer les besoins généraux du Groupe et le service de la dette.

Les caractéristiques du Crédit D1B et les principales obligations d’ORPEA S.A., de Niort 94 et de Niort 95, ainsi que les sûretés garantissant ce financement « new money » sont décrites dans le Document d’enregistrement universel 2022.

Le financement « new money » restant non tiré à ce jour est constitué du Crédit D2 de 100 millions d’euros, mobilisable à partir de septembre prochain, et du Crédit D3 de 100 millions d’euros, mobilisable selon certaines conditions suspensives.

À propos d’ORPEA

ORPEA est un acteur mondial de référence, expert de l’accompagnement de toutes les fragilités. L’activité du Groupe se déploie dans 21 pays et couvre trois métiers que sont les prises en charge du grand âge (maisons de retraite médicalisées, résidences services, soins et services à domicile), les soins de Suite et de Réadaptation et les soins de Santé Mentale (cliniques spécialisées). Il compte plus de 76 000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 267 000 patients et résidents.

https://www.orpea-group.com/

ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.