HCL和UpLink在全球范围内征集申请，以参加Aquapreneur创新计划的第二次挑战

印度诺伊达和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球企业集团HCL和世界经济论坛的开放式创新平台UpLink宣布开放“零水浪费挑战”申请，作为Aquapreneur创新计划的一部分。 此次挑战将征集创新的用水方法，以改善从供应到需求的淡水保护，实现零水资源浪费。挑战结束后，10名获胜者将分享总计175万瑞士法郎的奖金。

重要日期 8月21日至10月2日 开放提交 2023年10月17日至11月15日 审核和评选流程 2024年1月 宣布获胜“顶级创新者”

这是HCL和UpLink的Aquapreneur创新计划五个挑战中的第二个。该计划于2022年5月在达沃斯推出，旨在为全球淡水行业创建首个创新生态系统。报名参加第二年挑战的截至日期为2023年10月2日 。如需了解完整的详细信息和参赛资格，请点击此链接。根据该计划，HCL承诺到2027年提供1,500万美元，以支持专注于水务的企业家。

HCLTech董事长Roshni Nadar Malhotra表示：“随着气候变化持续加剧和淡水资源日益稀缺，企业拥有独特的机会为我们赖以生活的世界做出重大改变。在HCL，我们致力于帮助解决这场全球危机。我们与UpLink合作，宣布推出第二轮Aquapreneur创新计划，以迈向零水资源浪费。 我们对这一重要事业的承诺坚定不移，也诚邀其他组织加入我们的共同使命，提供必要的资金并提升意识。”

世界经济论坛自然与气候中心董事总经理Gim Huay Neo指出：“Aquapreneur创新计划正在建设一个充满活力的创新水生态系统，这对于保护和恢复天然的生态系统至关重要。通过连接创新者、专家、投资者和合作伙伴，该计划正在迅速制定高影响力的解决方案，以增强水安全。我们已经看到第一轮创新挑战赛的十位获胜者产生了重大影响，并很高兴能够支持新的水务企业家群体。”。”

今年挑战的重点将在于：

捕获和保护淡水供应

通过捕获额外的水资源来保护地下水库。解决方案可以侧重于补充地下水、捕获暴风雨、雨水或大气中的水、防止或最大限度地减少泄漏、增强生态系统的恢复力或监测和管理淡水。

水的再利用和材料的循环利用

通过再利用和循环利用水资源来提高用水效率。解决方案可以包括使淋浴、洗衣机和水槽用水能够回收用于非饮用水用途的产品、在工业设施中重复使用水、以及净化重复用水的更清洁、更环保技术等。理想情况下须权衡利弊，例如，需要使用可持续能源，并关注水质。

农业节水

通过智能灌溉减少农业用水。解决方案可以包括精准灌溉、遥感、注重保水的再生农业实践，以及优化作物用水量和灌溉时间的移动应用等技术。

第二年的评估和选择标准将包括 ：

I. 组织结构

经济可行的商业模式： 解决方案应体现可持续的商业模式和收入方法，并出示资金历史证明，以及为投资者或慈善资助者提供可投资的机会。

解决方案应体现可持续的商业模式和收入方法，并出示资金历史证明，以及为投资者或慈善资助者提供可投资的机会。 阶段： 超越构思阶段，展示扩大规模和实现长期财务可行性、影响力和可持续性的潜力。UpLink的一流创新者通常已达到其运营的试点增长/扩张阶段。

超越构思阶段，展示扩大规模和实现长期财务可行性、影响力和可持续性的潜力。UpLink的一流创新者通常已达到其运营的试点增长/扩张阶段。 管理团队： 投入、多元化、价值观驱动的管理团队，拥有适当的技能和出色的执行力，并包括当地员工，或愿意与当地利益相关者合作。

投入、多元化、价值观驱动的管理团队，拥有适当的技能和出色的执行力，并包括当地员工，或愿意与当地利益相关者合作。 测量和标准验证： 解决方案应展示清晰的影响监控、评估和验证框架。应透明地跟踪指标，参考和应用相关、稳健的标准，并接受独立的认证和第三方验证。

解决方案应展示清晰的影响监控、评估和验证框架。应透明地跟踪指标，参考和应用相关、稳健的标准，并接受独立的认证和第三方验证。 治理和运营模式：解决方案应具有附属于项目或技术的法人实体。运营模式应显示项目在多大程度上实现了财务可行性和可持续收入流，或有实现这一目标的愿景和计划。

II. 主要特点：

创新： 虽然许多水处理技术已经存在，但在服务、定价、合作伙伴关系和商业模式方面仍需要创新。

虽然许多水处理技术已经存在，但在服务、定价、合作伙伴关系和商业模式方面仍需要创新。 可复制性： 来自全球各地的提交内容在当地环境中可扩展，并且有望在世界不同地区复制。

来自全球各地的提交内容在当地环境中可扩展，并且有望在世界不同地区复制。 整体和可持续的影响： 解决方案应展示出多个议程的“双赢”效益，尤其是社会和环境。解决方案应长期支持水议程，提供比挑战期限更持久的影响。

解决方案应展示出多个议程的“双赢”效益，尤其是社会和环境。解决方案应长期支持水议程，提供比挑战期限更持久的影响。 外部风险：解决方案应注明与实现预期结果相关的任何风险和不确定性。

前10名水务企业家将入选为顶尖创新者，并加入UpLink创新网络，这是一项为创始人、首席执行官、执行董事等量身定制的专属计划。他们将获得各种礼遇，包括参加由世界经济论坛及其合作伙伴领导的精选活动、项目和社区。参与者将与论坛和UpLink网络内的组织建立战略联系，促进有价值的合作。该计划扩展了包括技术、业务和运营指导在内的有针对性的支持。值得注意的是，该计划还将提供经济奖励——在入选的顶尖创新者中，最多10名可分享175万瑞士法郎的总资金（分别获得175,000瑞士法郎） 。

HCL Group简介

HCL成立于1976年，是印度最早的IT车库初创企业之一，也是现代计算的先驱，拥有许多值得称赞的首创，包括于1978年远远领先于全球同行推出基于8位微处理器的计算机。如今，HCL的业务遍及技术、医疗保健和人才管理解决方案等多个领域，由三家公司组成：HCL Infosystems、HCL Technologies和HCL Healthcare。该公司年收入超过128亿美元，在60个国家/地区拥有超过223,438名员工。如需了解更多信息，请访问www.hcl.com

UpLink简介

UpLink是世界经济论坛的开放创新平台，致力于开启“企业家革命”，以支持有益于人类和地球的系统性变革。UpLink于2020年1月在达沃斯论坛年会上与Salesforce和德勤合作推出，现已成为一个由400多名顶尖创新者、投资者、专家和组织组成的蓬勃发展的生态系统，并正在为实现联合国可持续发展目标产生积极影响。

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