O-RAN ALLIANCE欢迎沙特阿拉伯Salam Mobile成为最新运营商成员

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- O-RAN ALLIANCE为履行其将无线接入网络（RAN）转型为开放、智能、虚拟化和完全可互操作的使命，今日宣布Salam Mobile现已加入，成为其第33 家运营商成员，扩展了致力于部署O-RAN的全球移动网络运营商社区。

Salam Mobile最近宣布计划在Open RAN网络部署和运营方面与Open RAN生态系统进行合作，以推动Salam实现转型其现有移动产品的雄心，提供更丰富的客户体验，并为沙特阿拉伯的数字一代释放新的可能性，以支持沙特的数字化转型之旅。

O-RAN ALLIANCE董事会主席Alex Jinsung Choi表示：“运营商正继续在全球范围内推动Open RAN，O-RAN ALLIANCE成员数量的增加恰恰证明了这一点。我们很高兴欢迎Salam Mobile成为中东地区的第二个成员，并看到了这项技术在帮助运营商开发和推出创新和可持续服务方面的巨大潜力。”

Salam首席技术官Ahmed H. AlGhamdi指出：“我们坚信电信行业的未来将更加开放、虚拟化、云原生、智能化、以软件为中心。Salam加入了O-RAN ALLIANCE，与Open RAN生态系统合作，构建完全自动化、弹性、可扩展、自驱动的开放式无线接入网络。”

关于Salam Mobile

Salam是一家总部位于沙特阿拉伯的领先本土电信公司，最近被公认为沙特王国发展最快、最具创新性的电信品牌。自2005年以来，Salam一直运营着该地区最成熟的电信网络之一。它为企业、政府以及本地和国际运营商提供市场领先的新一代企业和批发ICT解决方案，并为沙特阿拉伯的新数字一代提供固话和移动服务。

关于O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE是一个由300多家无线接入网络 (RAN) 行业的移动运营商、供应商以及研究和学术机构组成的全球社区。由于RAN是任何移动网络的重要组成部分，O-RAN ALLIANCE的使命是重塑行业，打造更加智能、开放、虚拟化和完全可互操作的移动网络。全新的O-RAN规范使RAN供应商生态系统更具竞争力和活力，并通过更迅速的创新来改善用户体验。基于O-RAN的移动网络同时提高了RAN部署以及移动运营商运营的效率。为此，O-RAN ALLIANCE发布了新的RAN规范和RAN开放软件，并支持其成员集成和测试其实施

如需了解更多信息，请访问www.o-ran.org。

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