La technologie éolienne révolutionnaire de Cargill et BAR Technologies prend le large, frayant ainsi une voie à faible émission de carbone pour l'industrie maritime

Cargill, BAR Technologies, Mitsubishi Corporation and Yara Marine Technologies are reimagining what is possible for the maritime industry (Photo: Business Wire)

Ground-breaking innovation, WindWings, being retrofitted on Pyxis Ocean at the COSCO shipyard in Shanghai, China before taking off for her voyage. (Photo: Business Wire)

Mitsubishi Corporation’s Pyxis Ocean, chartered by Cargill, is the first vessel to be retrofitted with two WindWings. These large wing sails measure 37,5 meters in height and can be fitted to the deck of cargo ships to help reduce CO2 emissions and energy use. (Photo: Business Wire)

The Pyxis Ocean retrofitted with cutting edge WindWings wind assisted propulsion technology to reduce CO2 emissions. (Photo: Business Wire)

Cargill, BAR Technologies, Yara Marine Technologies and Mitsubishi Corporation leaders share details about their innovative collaboration to help decarbonize shipping through wind assisted propulsion technology.

Cargill and BAR Technologies’ ground-breaking wind technology sets sail, chartering a new lower-carbon path for the maritime industry. (Photo: Business Wire)

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--L'innovation révolutionnaire de Cargill et BAR Technologies, BAR Tech WindWings de Yara Marine, lève les voiles pour tester une nouvelle technologie qui apportera une propulsion éolienne sans précédent à la marine commerciale.

Le Pyxis Ocean de Mitsubishi Corporation, affrété par Cargill, est le premier navire à être équipé de deux WindWings, des grandes voiles d’aile mesurant 37,5 mètres de hauteur qui peuvent être montées sur le pont des cargos pour exploiter la puissance du vent. Produites par le partenaire d’industrialisation Yara Marine Technologies, elles devraient générer des économies moyennes atteignant 30 pour cent sur les nouveaux navires, avec des économies encore plus élevées si elles sont utilisées avec des carburants alternatifs. L’installation des ailes a eu lieu au chantier naval COSCO en Chine et le Pyxis Ocean réalise actuellement sa traversée inaugurale.

« L’industrie maritime met le cap sur la décarbonisation, une tâche à la fois complexe et passionnante », déclare Jan Dieleman, président de l’activité Transport océanique de Cargill. « Chez Cargill, nous avons la responsabilité de mettre au point des solutions de décarbonisation sur l'ensemble de nos chaînes d’approvisionnement afin de répondre aux besoins de nos clients et à ceux de la planète. Une technologie comme WindWings n’est pas sans risque, et en tant que chef de file sectoriel — en partenariat avec l’armateur visionnaire Mitsubishi Corporation — nous n’avons pas peur d’investir, de prendre ces risques et d’être transparents sur nos apprentissages pour aider nos partenaires dans la transition maritime vers un avenir plus durable. »

L’installation témoigne d'un changement radical dans les attitudes à l’égard des technologies qui permettent une transition énergétique pour les navires existants. Cofinancé par l’Union européenne dans le cadre de l’initiative CHEK Horizon 2020, le projet WindWings peut aider l’industrie à atteindre ces objectifs en proposant une solution de modernisation capable de décarboner les navires existants, une approche particulièrement pertinente étant donné que 55 pour cent des flottes mondiales de vraquiers ont jusqu’à neuf ans d'âge.

La performance des WindWings sera surveillée de près au cours des prochains mois afin d’améliorer encore leur conception, leur fonctionnement et leur performance. Le Pyxis Ocean sera ainsi utilisé pour éclairer la mise à l’échelle et l’adoption de cette technologie non seulement par la flotte de Cargill, mais par de l’industrie tout entière. BAR Technologies et Yara Marine Technologies prévoient déjà de construire des centaines d’ailes au cours des quatre prochaines années et BAR Technologies recherche également des constructions avec des formes de coque hydrodynamiques améliorées.

« Si le transport maritime international veut concrétiser son ambition de réduire les émissions de CO2, l’innovation doit être mise en avant. Le vent est un carburant quasiment sans coût marginal et l'opportunité de réduire les émissions, parallèlement à des gains d’efficience en termes de coûts d’exploitation des navires, est considérable. Nous arrivons aujourd’hui à l’aboutissement d’années de recherche pionnière, durant laquelle nous avons investi dans notre technologie unique de voile éolienne et trouvé en Yara Marine Technologies un partenaire d’industrialisation de premier plan, afin de fournir aux propriétaires et aux exploitants de navires la possibilité de réaliser de tels gains d’efficience », déclare John Cooper, chef de la direction, BAR Technologies.

Pour en savoir plus sur le projet WindWing

WindWing fait partie d’un projet qui a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne au titre de la convention de subvention n°955286.

En exploitant la puissance du vent, WindWings peut aider les propriétaires de navires à respecter les nouvelles règles CII. Étant donné que l’énergie éolienne est zéro émission, qu’elle ne s’épuise pas et qu’elle est extrêmement prévisible, elle offre d'importants gains d’efficience en termes de coûts d’exploitation des navires.

Sur une route maritime standard, chaque WindWing peut permettre d'économiser 1,5 tonne de carburant par jour, et davantage sur les routes transocéaniques. Cette technologie se traduit par des économies de fioul lourd (HFO) pour les propriétaires de navires à environ 800 $ la tonne. Ces économies deviendront encore plus importantes sur les carburants de demain, qui coûteront sans aucun doute beaucoup plus cher.

À propos de Cargill

Cargill contribue à ce que le système alimentaire mondial réponde à vos besoins. Nous connectons les agriculteurs aux marchés, les clients aux ingrédients et les familles aux produits de base du quotidien. Nos 160 000 collaborateurs à travers le monde innovent dans le but d’autonomiser nos partenaires et communautés alors que nous travaillons à nourrir le monde d’une manière sûre, responsable et durable.

Des aliments pour animaux qui réduisent les émissions de méthane aux carburants renouvelables issus des déchets, les possibilités de changement sont illimitées. Nos valeurs, elles, restent inchangées : nous donnons la priorité à l'humain, pour aller plus loin, de manière responsable. C’est ainsi que nous répondons, depuis 158 ans, aux besoins des personnes que nous appelons nos voisins, et de la planète que nous appelons notre maison, et nous continuerons de le faire pour les générations à venir. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Cargill.com et sur notre News Center.

À propos de BAR Technologies

S'appuyant sur patrimoine impressionnant qui puise ses racines dans l’ancienne équipe britannique de l'America’s Cup, BAR Tech fournit un large éventail de services de conseil en conception et en ingénierie en mettant l’accent sur quatre secteurs clés : bateaux de travail et navires commerciaux, transport maritime, projets spéciaux, plaisance et yachts.

BAR Technologies s'appuie sur une équipe soudée d’architectes navals et spécialistes de l’optimisation ; dynamistes des fluides ; ingénieurs mécaniques, structuraux et composites ; spécialistes de la stratégie de contrôle et des systèmes. Notre équipe offre aux ingénieurs de données et de simulation l’accès aux toutes dernières connaissances commerciales, en utilisant des outils conceptuels sur mesure développés en interne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://www.bartechnologies.uk/

À propos de Yara Marine Technologies

Yara Marine (YMT) fournit des technologies permettant une industrie maritime plus verte. Depuis 2010, YMT est à l’avant-garde de la réduction des émissions maritimes, travaillant en étroite collaboration avec les armateurs, les chantiers navals et les architectes navals en tant que partenaires dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir la transition vers un transport maritime durable. Aujourd’hui, Yara Marine propose un portefeuille de technologies vertes, telles que les épurateurs SOx, les systèmes d’optimisation du carburant FuelOpt et Fleet Analytics, des solutions clé en main d’alimentation électrique à terre, et le système WindWings de propulsion assistée par le vent. Basé à Oslo, en Norvège, Yara Marine dispose de bureaux en Suède, en Pologne et en Chine.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.yaramarine.com et suivez YMT sur LinkedIn.

À propos de Mitsubishi Corporation

Siège social : 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japon

Représentant : Katsuya Nakanishi, directeur mandataire, président et chef de la direction

Date de création : 1er juillet 1954 (date d'enregistrement : 1er avril 1950)

Principales opérations : MC évolue dans un large éventail d’activités couvrant plusieurs industries sous la supervision de son groupe industriel DX, son groupe commercial sur les énergies de prochaine génération, et dix groupes commerciaux : gaz naturel, matériaux industriels, solution chimique, ressources minérales, infrastructure industrielle, automobile et mobilité, industrie alimentaire, industrie de consommation, solution d’énergie et développement urbain.

