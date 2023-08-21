Mitsubishi Corporation租给Cargill的Pyxis Ocean是首艘加装两个WindWings的船舶。WindWings是一种大型风帆，高达37.5米，可安装在货船甲板上，以帮助降低CO2排放量和能耗。（照片：美国商业资讯）

Cargill、BAR Technologies、Yara Marine Technologies和Mitsubishi Corporation的领导人分享了他们通过风力辅助推进技术帮助实现航运脱碳的创新合作细节。

Cargill和BAR Technologies开创性的风能技术扬帆起航，为海事产业开辟了一条新的低碳之路。（照片：美国商业资讯）

Cargill和BAR Technologies开创性的风能技术扬帆起航，为海事产业开辟了一条新的低碳之路。（照片：美国商业资讯）

日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 由Cargill、BAR Technologies和Yara Marine联手打造的开创性创新技术BAR Tech WindWings首次在开放水域投入应用，以测试新技术，将前沿的风能推进方式引入商业航运领域。

Mitsubishi Corporation租给Cargill的Pyxis Ocean是首艘 加装两个WindWings的船舶。WindWings是一种大型风帆，高达37.5米，可安装在货船甲板上，以利用风能。这种新型风帆由工业化合作伙伴Yara Marine Technologies生产，预计可为新建船舶平均节省高达30%的燃料，如果与替代燃料结合使用，节省幅度可能会更高。风帆的安装在中国的中远船厂完成，Pyxis Ocean现已下水，正在进行她的处女航。

Cargill海洋运输业务部总裁Jan Dieleman表示：“ 海事产业正在踏上碳减排之旅——这条道路并非一帆风顺，但却令人兴奋。Cargill有责任担当先锋，在所有供应链中采用碳减排解决方案，以满足客户需求和环保需求。WindWings这样的技术并非全无风险，作为行业领导者，我们与具有远见卓识的船东Mitsubishi Corporation合作，勇于投资、承担风险，并透明地分享我们的经验，以帮助我们的海事伙伴向更可持续的未来转变。”

安装WindWings展示了业界对能够实现现有船舶能源转型的技术的态度出现了重大转变。WindWings项目得到了欧盟的共同资助，已纳入CHEK Horizon 2020计划。该项目可以提供能够使现有船舶实现碳减排的改装解决方案，从而帮助行业实现这些目标。考虑到全球55%的散货船船龄在九年以内，此举变得尤为重要。

在未来几个月内，各方将密切监控WindWings的性能，以进一步改进其设计、运行和性能，目的是利用Pyxis Ocean来为更大范围的推广和采用提供指导信息：不仅仅是Cargill船队，还包括整个行业。BAR Technologies和Yara Marine Technologies已计划在未来四年内建造数百个WindWings，而BAR Technologies还在研究具有改进流体动力学外形的新船型。

BAR Technologies首席执行官John Cooper表示：“ 要想实现二氧化碳减排目标，国际航运业必须以创新为核心。风能是一种几乎没有边际成本的燃料，实现减排以及在船舶运营方面以较低投入实现较高收益的前景巨大。当下，经过多年的开创性研究，各种成果不断涌现。在这种背景之下，我们投资于独特的风帆技术，并找到了Yara Marine Technologies这家技术实力雄厚的工业化合作伙伴，为船东和运营商提供实现这些效益的机会。”

关于WindWing项目的更多信息

WindWing项目是已从欧盟的Horizon 2020研究和创新计划获得资金支持的项目（资助协议编号955286）的一部分。

通过利用风能，WindWings可以帮助船东符合新的CII规定。因为风能不仅零排放，而且不会耗尽，极具可预测性，所以它在船舶运营方面能以较低投入实现较高收益。

在普通的全球航线上，每个WindWing每天可以节省1.5吨燃料，而在跨洋航线上，可能会实现更多节省。这相当于为船东节省每吨800加元的重油(HFO)，未来燃料成本无疑会更高，在这种情况下，这一点将变得更为重要。

关于Cargill

Cargill致力于让全球的食品系统更好地为您服务。我们为农民与市场搭建桥梁，连接客户与原材料，将各种日常必需品带入千家万户，从所食用的食物到所行走的地板，不一而足。我们在全球拥有16万名团队成员，秉持明确使命进行创新，赋能合作伙伴和社区，并以安全、负责任且可持续的方式滋养世界。

从可减少甲烷排放的饲料到基于废物的可再生燃料，我们在缔造无限可能性。但我们的价值观始终如一。我们以人为本。我们志存高远。我们正确行事。158年来，我们奉行这些价值观，满足我们称之为邻居的客户和我们称之为家园的地球的需求，而且我们将世世代代这样做。有关更多信息，请访问Cargill.com和我们的新闻中心。

关于BAR Technologies

BAR Tech源于英国前美洲杯赛队，具有深厚的历史底蕴，该公司提供广泛的设计和工程咨询服务，重点关注作业船和商业船只、航运、特殊项目，以及休闲航海和游艇等四个关键领域。

BAR Technologies组建了一个紧密协作的团队，团队成员包括全球优秀的海洋建筑师和优化专家；流体动力学家；机械、结构和复合材料工程师；以及控制策略和系统专家。此外，他们之中还有数据和模拟工程师，利用内部定制的设计工具获取最新的商业知识。

有关更多详细信息，请访问：https://www.bartechnologies.uk/

关于Yara Marine Technologies

Yara Marine (YMT)通过提供各种技术，推动海事产业迈向更环保的未来。自2010年以来，YMT一直在航运减排方面保持领先地位，与船东、造船厂和海洋建筑师紧密合作，共同推动向可持续航运的转变。如今，Yara Marine提供一系列绿色技术，包括硫氧化物洗涤器、燃料优化系统（FuelOpt和Fleet Analytics）、交钥匙式岸电解决方案，以及尖端的风辅助推进系统WindWings。Yara Marine总部位于挪威奥斯陆，同时在瑞典、波兰和中国设有办事处。

要了解更多信息，请访问www.yaramarine.com或在LinkedIn上关注YMT。

关于Mitsubishi Corporation

总部：3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan

代表：Katsuya Nakanishi，代表董事、总裁兼首席执行官

成立日期：1954年7月1日（注册日期：1950年4月1日）

主要业务：MC在多个产业领域从事广泛的业务，并由其产业DX部门、下一代能源部门和其他10个业务部门监管：天然气、工业材料、化学解决方案、矿产资源、产业基础设施、汽车与移动出行、食品产业、消费品产业、电力解决方案以及城市发展。

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