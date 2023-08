Die bahnbrechende Windtechnologie von Cargill und BAR Technologies sticht in See und eröffnet der maritimen Industrie einen neuen Weg zu weniger Kohlenstoffemissionen

B-roll footage for media use

Cargill and BAR Technologies’ ground-breaking wind technology sets sail, chartering a new lower-carbon path for the maritime industry. (Photo: Business Wire)

GENF--(BUSINESS WIRE)--Die bahnbrechende Innovation von Cargill und BAR Technologies, BAR Tech WindWings by Yara Marine sticht in See und testet eine neue Technologie, die erstmals einen hochmodernen Windantrieb für die kommerzielle Schifffahrt ermöglichen soll.

Die Pyxis Ocean, der Mitsubishi Corporation, die von Cargill gechartert wurde, ist das erste Schiff, das mit zwei WindWings nachgerüstet wurde. Dabei handelt es sich um bis zu 37,5 m hohe Flügelsegel, die an Deck von Frachtschiffen angebracht werden können, um die Kraft des Windes zu nutzen. Die vom Industrialisierungspartner Yara Marine Technologies hergestellten Segel sollen bei neu gebauten Schiffen eine durchschnittliche Kraftstoffeinsparung von bis zu 30 Prozent bewirken, In Kombination mit alternativen Kraftstoffen können diese Einsparungen noch höher ausfallen. Der Einbau der Flügelsegel erfolgte in der COSCO-Werft in China, und die Pyxis Ocean befindet sich jetzt auf ihrer Jungfernfahrt.

„ Die Schifffahrtsindustrie befindet sich auf einer Reise zur Dekarbonisierung. Es ist keine einfache, aber eine spannende Reise“, sagte Jan Dieleman, Präsident des Cargill-Geschäftsbereichs Ocean Transportation. „ Cargill sieht sich in der Verantwortung, in allen unseren Lieferketten Pionierarbeit bei der Dekarbonisierung zu leisten, um die Bedürfnisse unserer Kunden und unseres Planeten zu erfüllen. Eine Technologie wie WindWings ist nicht ohne Risiko, und als Branchenführer - in Partnerschaft mit dem visionären Schiffseigner Mitsubishi Corporation - scheuen wir uns nicht, darin zu investieren, diese Risiken einzugehen und unsere Erfahrungen transparent zu machen, um unsere Partner im maritimen Bereich auf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.“

Die Anlage zeigt, dass sich die Einstellung gegenüber Technologien, die eine Energiewende für vorhandene Schiffe ermöglichen können, geändert hat. Das WindWings-Projekt, das von der Europäischen Union im Rahmen der CHEK-Initiative Horizont 2020 kofinanziert wird, kann der Branche helfen, diese Ziele zu erreichen Das Projekt bietet dazu eine Nachrüstungslösung an, mit der vorhandene Schiffe dekarbonisiert werden können. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass 55 Prozent der weltweiten Bulkerflotten bis zu neun Jahre alt sind.

Die Leistung der WindWings wird in den kommenden Monaten genau beobachtet, um ihre Konstruktion, ihren Betrieb und ihre Leistung weiter zu verbessern. Ziel ist es, dass die Pyxis Ocean nicht nur in der Flotte von Cargill, sondern in der gesamten Branche zum Einsatz kommt. BAR Technologies und Yara Marine Technologies planen bereits, in den nächsten vier Jahren Hunderte von Flügelsegeln zu bauen, und BAR Technologies forscht außerdem an Neukonstruktionen mit verbesserten hydrodynamischen Rumpfformen.

„ Wenn die internationale Schifffahrt ihr Ziel, die CO2-Emissionen zu reduzieren, erreichen will, muss Innovation im Vordergrund stehen. Die Windenergie ist ein nahezu kostenfreier Kraftstoff, und die Möglichkeiten zur Verringerung der Emissionen sind neben erheblichen Effizienzgewinnen bei den Betriebskosten der Schiffe beträchtlich. Der heutige Tag ist der Höhepunkt jahrelanger Pionierforschung, bei der wir in unsere einzigartige Windsegeltechnologie investiert haben. Mit Yara Marine Technologies haben wir einen kompetenten Partner für die Industrialisierung gefunden, um Schiffseignern und -betreibern die Möglichkeit zu geben, diese Effizienzgewinne zu realisieren“, so John Cooper, Chief Executive Officer von BAR Technologies.

Informationen zum WindWing-Projekt

Das WindWing-Projekt ist Teil eines Programms, das im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 der Europäischen Union unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 955286 gefördert wurde.

Durch die Nutzung der Windkraft kann WindWings Schiffseignern helfen, die neuen CII-Vorschriften zu erfüllen. Da die Windenergie nicht nur emissionsfrei ist, sondern sich auch nicht erschöpft und sehr gut vorhersehbar ist, bietet sie erhebliche Effizienzgewinne bei den Betriebskosten der Schiffe.

Auf einer durchschnittlichen weltweiten Route können WindWings 1,5 Tonnen Treibstoff pro WindWing und Tag einsparen – auf Überseerouten ist sogar eine höhere Einsparung möglich. Dies kann dazu führen, dass Schiffseigner Schweröl (HFO) zu einem Preis von ca. 800 USD pro Tonne einsparen, was noch wichtiger wird, wenn es um Einsparungen bei künftigen Kraftstoffen geht, die zweifellos viel mehr kosten werden.

Über Cargill

Cargill sorgt dafür, dass das Lebensmittelsystem der Welt für Sie arbeitet. Wir verbinden Landwirte mit Märkten, Kunden mit Zutaten und Familien mit dem Nötigsten - von den Lebensmitteln, die sie essen, bis zu den Böden, auf denen sie gehen. Unsere mehr als 160.000 Teammitglieder auf der ganzen Welt arbeiten zielgerichtet an Innovationen und unterstützen unsere Partner und Gemeinschaften bei ihrer Arbeit, um die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren.

Die Möglichkeiten sind endlos, von Lebensmitteln, die Methanemissionen reduzieren, bis hin zu erneuerbaren Kraftstoffen auf Abfallbasis. Aber unsere Werte bleiben dieselben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei uns an erster Stelle. Wir haben große Ziele. Wir tun das Richtige. Auf diese Weise erfüllen wir seit 158 Jahren die Bedürfnisse der Menschen, die wir unsere Nachbarn nennen, und des Planeten, den wir unser Zuhause nennen - und so werden wir es auch für die kommenden Generationen tun. Weitere Informationen erhalten Sie auf Cargill.com und in unserem Nachrichtencenter.

Über BAR Technologies

BAR Tech, das ursprünglich aus dem ehemaligen britischen America's Cup Team hervorgegangen ist, verfügt über eine beeindruckende Tradition und bietet eine breite Palette an Design- und Ingenieursberatungsdiensten mit Schwerpunkt auf vier Schlüsselsektoren: Arbeits- und Handelsschiffe, Schifffahrt, Spezialprojekte sowie Freizeitschiffe und Yachten.

BAR Technologies bietet ein eingespieltes Team von weltweit führenden Schiffsarchitekten und Optimierungsspezialisten, Strömungsdynamikern, Maschinenbau-, Struktur- und Verbundwerkstoffingenieuren, Kontrollstrategie- und Systemspezialisten, Daten- und Simulationsingenieuren mit Zugang zu den neuesten kommerziellen Erkenntnissen unter Verwendung maßgeschneiderter interner Designwerkzeuge.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bartechnologies.uk/

Über Yara Marine Technologies

Yara Marine (YMT) bietet Technologien für eine umweltfreundlichere maritime Industrie. Seit 2010 steht YMT an vorderster Front bei der Reduzierung von Emissionen im Seeverkehr und arbeitet eng mit Reedern, Werften und Schiffsarchitekten als Partner zusammen, um den Wandel hin zu einer nachhaltigen Schifffahrt voranzutreiben. Heute bietet Yara Marine ein Portfolio an umweltfreundlichen Technologien wie SOx-Wäscher, Kraftstoffoptimierungssysteme – FuelOpt und Fleet Analytics – schlüsselfertige Landstromlösungen und das hochmoderne, fortschrittliche windunterstützte Antriebssystem WindWings. Yara Marine hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und unterhält Niederlassungen in Schweden, Polen und China.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.yaramarine.com oder folgen Sie YMT auf LinkedIn.

Über Mitsubishi Corporation

Hauptsitz: 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan

Vertreter: Katsuya Nakanishi, Representative Director, President und Chief Executive Officer

Datum der Gründung: 1. Juli 1954 (Datum der Registrierung 1. April 1950)

Haupttätigkeiten MC ist in zahlreichen Geschäftsbereichen tätig, die sich über mehrere Branchen erstrecken und von der Industry DX Group, der Next-Generation Energy Business Group und 10 Business Groups betreut werden: Erdgas, industrielle Werkstoffe, chemische Lösungen, mineralische Rohstoffe, industrielle Infrastruktur, Automobil und Mobilität, Lebensmittelindustrie, Konsumgüterindustrie, Energielösungen und Stadtentwicklung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.