De baanbrekende windtechnologie van Cargill en BAR Technologies zet koers naar een nieuw, koolstofarm pad voor de maritieme industrie

B-roll footage for media use

Cargill, BAR Technologies, Mitsubishi Corporation and Yara Marine Technologies are reimagining what is possible for the maritime industry (Photo: Business Wire)

Ground-breaking innovation, WindWings, being retrofitted on Pyxis Ocean at the COSCO shipyard in Shanghai, China before taking off for her voyage. (Photo: Business Wire)

Mitsubishi Corporation’s Pyxis Ocean, chartered by Cargill, is the first vessel to be retrofitted with two WindWings. These large wing sails measure 37,5 meters in height and can be fitted to the deck of cargo ships to help reduce CO2 emissions and energy use. (Photo: Business Wire)

The Pyxis Ocean retrofitted with cutting edge WindWings wind assisted propulsion technology to reduce CO2 emissions. (Photo: Business Wire)

Cargill, BAR Technologies, Yara Marine Technologies and Mitsubishi Corporation leaders share details about their innovative collaboration to help decarbonize shipping through wind assisted propulsion technology.

Cargill and BAR Technologies’ ground-breaking wind technology sets sail, chartering a new lower-carbon path for the maritime industry. (Photo: Business Wire)

Cargill and BAR Technologies’ ground-breaking wind technology sets sail, chartering a new lower-carbon path for the maritime industry. (Photo: Business Wire)

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--De baanbrekende innovatie van Cargill en BAR Technologies, BAR Tech WindWings by Yara Marine, vaart op open water en test nieuwe technologie die voor het eerst geavanceerde windaandrijving naar de commerciële scheepvaart brengt.

Mitsubishi Corporation’s Pyxis Ocean, gecharterd door Cargill, is het eerste schip dat dat wordt uitgerust met twee WindWings, grote vleugelzeilen met een hoogte tot 37,5 meter, die op het dek van vrachtschepen kunnen worden gemonteerd om de kracht van de wind te benutten. Ze worden door industrialisatiepartner Yara Marine Technologies geproduceerd en zullen naar verwachting een gemiddelde brandstofbesparing tot 30 procent op nieuwbouwschepen opleveren, wat nog hoger zou kunnen uitvallen als ze in combinatie met alternatieve brandstoffen worden gebruikt. De installatie van de vleugels vond plaats op de COSCO scheepswerf in China, de Pyxis Ocean is nu op het water voor haar eerste reis.

“ De maritieme industrie vaart op een koers om koolstofvrij te worden. Het is geen gemakkelijke, maar wel een spannende reis," zegt Jan Dieleman, President van Cargills Ocean Transportation business. " Bij Cargill hebben we de verantwoordelijkheid om te pionieren met decarboniserende oplossingen in al onze toeleveringsketens, om te voldoen aan de behoeften van onze klanten en de behoeften van de planeet. Een technologie als WindWings is niet zonder risico, en als leider in de sector, in samenwerking met de visionaire reder Mitsubishi Corporation, zijn we niet bang om te investeren, die risico's te nemen en transparant te zijn over onze lessen om onze partners in de maritieme sector te helpen bij de overgang naar een duurzamere toekomst.”

De installatie laat een verandering zien in de houding ten opzichte van technologieën die een energietransitie voor bestaande schepen mogelijk kunnen maken. Het WindWings project, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie als onderdeel van het CHEK Horizon 2020-initiatief, kan de industrie helpen om deze doelstellingen te halen door een retrofit oplossing te bieden die in staat is om bestaande schepen koolstofvrij te maken, wat met name relevant is vanwege het feit dat 55 procent van 's werelds bulkvloten tot negen jaar oud zijn.

De prestaties van de WindWings zullen de komende maanden nauwlettend in de gaten worden gehouden om het ontwerp, de werking en de prestaties verder te verbeteren. Het is de bedoeling dat de Pyxis Ocean wordt gebruikt om de schaalvergroting en de toepassing in niet alleen de vloot van Cargill, maar de hele industrie, te ondersteunen. BAR Technologies en Yara Marine Technologies zijn al van plan om in de komende vier jaar honderden vleugels te bouwen en BAR Technologies doet ook onderzoek naar nieuwbouwschepen met verbeterde hydrodynamische rompvormen.

“ Als de internationale scheepvaart haar ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen wil waarmaken, dan moet innovatie op de voorgrond treden. Wind is een bijna marginale kostenvrije brandstof en de mogelijkheden om de uitstoot te verminderen, naast een aanzienlijke efficiëntiewinst in de exploitatiekosten van schepen, zijn aanzienlijk. Vandaag is het hoogtepunt van jaren van baanbrekend onderzoek, waarbij we hebben geïnvesteerd in onze unieke windzeiltechnologie en in Yara Marine Technologies een bekwame industrialisatiepartner hebben gezocht, om scheepseigenaren en -exploitanten de kans te bieden deze efficiëntieverbeteringen te realiseren", aldus John Cooper, Chief Executive Officer van BAR Technologies.

Meer over het WindWing-project

Het WindWing-project maakt deel uit van een project dat subsidie heeft ontvangen uit het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 955286.

Door gebruik te maken van de kracht van wind kan WindWings scheepseigenaren helpen te voldoen aan de nieuwe CII-regels. Omdat windenergie niet alleen geen uitstoot heeft, maar ook niet uitput en enorm voorspelbaar is, biedt het aanzienlijke efficiëntiewinst in de exploitatiekosten van schepen.

Op een gemiddelde wereldwijde route kunnen WindWings 1,5 ton brandstof per WindWing per dag besparen - met de mogelijkheid om meer te besparen op trans-oceaanroutes. Dit kan zich vertalen in scheepseigenaren die zware stookolie (HFO) van c$800 per ton besparen, wat nog belangrijker wordt wanneer ze besparen op toekomstige brandstoffen die ongetwijfeld veel meer zullen kosten.

Over Cargill

Cargill helpt het voedselsysteem van de wereld voor u te laten werken. Wij verbinden boeren met markten, klanten met ingrediënten en gezinnen met dagelijkse benodigdheden - van het voedsel dat ze eten tot de vloeren waarop ze lopen. Onze 160.000 teamleden van over de hele wereld innoveren doelgericht en geven onze partners en gemeenschappen de kracht om de wereld te voeden op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier.

Van veevoer dat de uitstoot van methaan vermindert tot hernieuwbare brandstoffen op basis van afval, de mogelijkheden zijn grenzeloos. Maar onze waarden blijven dezelfde. Bij ons komen mensen op de eerste plaats. We reiken hoger. We doen wat juist is. Zo voorzien we al 158 jaar in de behoeften van de mensen die we buren noemen en van de planeet die we ons thuis noemen, en zo zullen we dat ook de komende generaties blijven doen. Ga voor meer informatie naar Cargill.com en ons News Center.

Over BAR Technologies

Met een indrukwekkend erfgoed, oorspronkelijk voortgekomen uit het voormalige Britse America's Cup Team, biedt BAR Tech een breed scala aan ontwerp- en engineeringadviesdiensten met een focus op 4 belangrijke sectoren: werkboten en commerciële vaartuigen, scheepvaart, speciale projecten en pleziervaart en jachten.

BAR Technologies biedt een samenhangend team van wereldwijd toonaangevende scheepsarchitecten en optimalisatiespecialisten; stromingsdynamici; mechanische, structurele en composiettechnici; specialisten op het gebied van besturingsstrategieën en systemen; ze bieden data- en simulatie-ingenieurs met toegang tot de nieuwste commerciële kennis, die gebruik maken van op maat gemaakte, interne ontwerpinstrumenten.

Ga voor meer informatie naar: https://www.bartechnologies.uk/

Over Yara Marine Technologies

Yara Marine (YMT) levert technologieën voor een groenere maritieme industrie. Sinds 2010 loopt YMT voorop in het terugdringen van maritieme emissies, door nauw samen te werken met scheepseigenaren, werven en scheepsarchitecten als partners in onze inspanningen om de verandering naar duurzame scheepvaart te stimuleren. Vandaag de dag biedt Yara Marine een portfolio van groene technologieën, zoals SOx-wassers, brandstofoptimalisatiesystemen - FuelOpt en Fleet Analytics, kant-en-klare walstroomoplossingen en het geavanceerde, windondersteunde voortstuwingssysteem WindWings. Het hoofdkantoor van Yara Marine is in Oslo, Noorwegen gevestigd, met kantoren in Zweden, Polen en China.

Ga voor meer informatie naar www.yaramarine.com of volg YMT op LinkedIn.

Over Mitsubishi Corporation

Hoofdkantoor: 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokio, 100-8086, Japan

Vertegenwoordiger: Katsuya Nakanishi, vertegenwoordigend directeur, president en algemeen directeur

Datum oprichting: 1 juli 1954 (Geregistreerd op 1 april 1950)

Belangrijkste activiteiten: MC houdt zich bezig met een breed scala aan activiteiten in verschillende industrieën en staat onder toezicht van haar Industry DX Group, Next-Generation Energy Business Group en 10 Business Groups: Aardgas, Industriële Materialen, Chemische Oplossingen, Minerale Hulpbronnen, Industriële Infrastructuur, Auto & Mobiliteit, Voedingsindustrie, Consumentenindustrie, Energie Oplossingen en Stedelijke Ontwikkeling.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.