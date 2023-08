A inovadora tecnologia eólica da Cargill e da BAR Technologies zarpa, traçando um novo caminho de baixo carbono ao setor naval

B-roll footage for media use

Cargill, BAR Technologies, Mitsubishi Corporation and Yara Marine Technologies are reimagining what is possible for the maritime industry (Photo: Business Wire)

Ground-breaking innovation, WindWings, being retrofitted on Pyxis Ocean at the COSCO shipyard in Shanghai, China before taking off for her voyage. (Photo: Business Wire)

Mitsubishi Corporation’s Pyxis Ocean, chartered by Cargill, is the first vessel to be retrofitted with two WindWings. These large wing sails measure 37,5 meters in height and can be fitted to the deck of cargo ships to help reduce CO2 emissions and energy use. (Photo: Business Wire)

The Pyxis Ocean retrofitted with cutting edge WindWings wind assisted propulsion technology to reduce CO2 emissions. (Photo: Business Wire)

Cargill, BAR Technologies, Yara Marine Technologies and Mitsubishi Corporation leaders share details about their innovative collaboration to help decarbonize shipping through wind assisted propulsion technology.

Cargill and BAR Technologies’ ground-breaking wind technology sets sail, chartering a new lower-carbon path for the maritime industry. (Photo: Business Wire)

GENEBRA--(BUSINESS WIRE)--A revolucionária inovação da Cargill e da BAR Technologies, BAR Tech WindWings da Yara Marine, zarpa em águas abertas, ao testar uma nova tecnologia que trará propulsão eólica de ponta à navegação comercial pela primeira vez.

O Pyxis Ocean, da Mitsubishi Corporation e fretado pela Cargill, é o primeiro navio a ser readaptado com duas WindWings, grandes velas de até 37,5 m de altura que podem ser instaladas no convés de navios cargueiros para aproveitar a energia eólica. Produzidas pelo parceiro de industrialização, Yara Marine Technologies, é esperado que gerem economia média de combustível de até 30% em embarcações novas, o que pode ser ainda maior se utilizado em combinação com combustíveis alternativos. A instalação das velas ocorreu no estaleiro COSCO na China e o Pyxis Ocean está agora em águas marítimas, realizando sua viagem inaugural.

" O setor naval está em uma jornada para descarbonizar, o que não é fácil, mas animador", disse Jan Dieleman, Presidente da Unidade de Transporte Naval da Cargill. " Na Cargill, temos a responsabilidade de ser pioneiros em soluções de descarbonização em todas as nossas cadeias de fornecimento para satisfazer às necessidades de nossos clientes e do planeta. Uma tecnologia como WindWings não vem sem riscos e, como líder do setor, em parceria com o visionário armador Mitsubishi Corporation, não temos medo de investir, assumir estes riscos e ser transparentes com nossas aprendizagens para ajudar nossas parcerias na transição naval a um futuro mais sustentável."

A instalação demonstra uma transformação radical nas atitudes quanto às tecnologias que podem permitir uma transição energética para embarcações existentes. O projeto WindWings, financiado conjuntamente pela União Europeia como parte da iniciativa CHEK Horizon 2020, pode ajudar o setor a alcançar estes objetivos, ao oferecer uma solução de modernização capaz de descarbonizar os navios existentes, o que é sobretudo relevante, já que 55% das frotas de graneleiros do mundo têm até nove anos de uso.

O desempenho dos WindWings será monitorado de perto nos próximos meses para aprimorar ainda mais seu projeto, operação e desempenho, visando que o Pyxis Ocean seja utilizado para informar a ampliação e a adoção não apenas na frota da Cargill, mas também no setor. A BAR Technologies e a Yara Marine Technologies já estão planejando construir centenas de velas nos próximos quatro anos, sendo que a BAR Technologies também está pesquisando novas construções com aperfeiçoamento das formas hidrodinâmicas de cascos.

" Se a navegação internacional deseja conquistar sua ambição de reduzir emissões de CO2, a inovação deve vir à tona. O vento é um combustível quase marginal e sem custos, e a oportunidade de reduzir emissões, junto com ganhos significativos de eficiência em custos operacionais dos navios, é substancial. Hoje é o ponto culminante de anos de pesquisas pioneiras, onde investimos em nossa tecnologia exclusiva de velas eólicas e buscamos um parceiro de industrialização qualificado na Yara Marine Technologies, a fim de oferecer aos proprietários e operadores de embarcações a oportunidade de conseguir estas eficiências", disse John Cooper, Diretor Executivo da BAR Technologies.

Mais sobre o projeto WindWing

O projeto WindWing faz parte de um projeto que recebeu financiamento do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia sob o contrato de concessão nº 955286.

Ao aproveitar a energia eólica, as WindWings podem ajudar os proprietários de navios a cumprir as novas regras do CII. Como esta energia não é apenas emissão zero, mas também não se esgota, sendo extremamente previsível, ela proporciona ganhos significativos de eficiência em custos operacionais da embarcação.

Em uma rota internacional média, as WindWings podem poupar 1,5 toneladas de combustível por WindWing ao dia, com a possibilidade de poupar mais em rotas transoceânicas. Isto pode significar que os proprietários de navios economizam óleo combustível pesado (HFO) em c$ 800 por tonelada, o que irá se tornar ainda mais importante ao economizar em futuros combustíveis que, sem dúvida, irão custar muito mais.

Sobre a Cargill

A Cargill ajuda o sistema alimentar mundial a trabalhar para você. Conectamos agricultores a mercados, clientes com ingredientes e famílias a itens diários essenciais, desde os alimentos que comem até o chão em que pisam. Nossos 160.000 membros da equipe ao redor do mundo inovam com propósito, capacitando nossos parceiros e comunidades, ao mesmo tempo que trabalhamos para nutrir o mundo de modo seguro, responsável e sustentável.

Desde a alimentação que reduz emissões de metano até combustíveis renováveis com base em resíduos, as possibilidades são ilimitadas. Porém, nossos valores continuam os mesmos. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. E chegamos mais alto, fazendo o que é certo. É assim que satisfazemos as necessidades de pessoas, que chamamos de vizinhos, e do planeta, que chamamos de lar há 158 anos, e como faremos isto nas próximas gerações. Para mais informação, acesse Cargill.com e nossa News Center (central de notícias).

Sobre a BAR Technologies

Com uma impressionante herança, originalmente surgida da antiga equipe britânica da America's Cup, a BAR Tech provê uma ampla gama de serviços de consultoria em projetos e engenharia com foco em 4 setores principais: navios operacionais e comerciais, navegação, projetos especiais e lazer naval, e iates.

A BAR Technologies oferece uma equipe coesa de arquitetos navais e especialistas em otimização com liderança mundial; dinâmica de fluidos; engenharia mecânica, estrutural e composta; estratégia de controle e especialistas em sistemas. Eles propiciam aos engenheiros de dados e simulação acesso ao conhecimento comercial mais recente, com uso de ferramentas internas de projeto sob medida.

Para mais detalhes, acesse: https://www.bartechnologies.uk/

Sobre a Yara Marine Technologies

A Yara Marine (YMT) fornece tecnologias para permitir um setor naval mais ecológico. Desde 2010, a YMT está na vanguarda da redução de emissões marítimas, trabalhando em estreita cooperação com armadores, estaleiros e arquitetos navais como parceiros em nosso esforço de impulsionar a mudança para o transporte naval sustentável. Hoje, a Yara Marine oferece um portfólio de tecnologias ecológicas, como depuradores SOx, sistemas de otimização de combustível FuelOpt e Fleet Analytics, soluções de energia em terra prontas para uso e o avançado sistema eólico de propulsão assistida, WindWings. A Yara Marine tem sede em Oslo, Noruega, com escritórios na Suécia, Polônia e China.

Para saber mais, acesse www.yaramarine.com ou siga a YMT no LinkedIn.

Sobre a Mitsubishi Corporation

Escritório central: 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tóquio, 100-8086, Japão

Representante: Katsuya Nakanishi, Diretor Representante, Presidente e Diretor Executivo

Data de fundação: 1º de julho de 1954 (data de registro: 1º de abril de 1950)

Principais operações: A MC participa em uma ampla gama de negócios, que abrangem diversos setores supervisionados por seu Grupo Industrial DX, Grupo de Negócios de Energia de Próxima Geração e 10 Grupos de Negócios: Gás Natural, Materiais Industriais, Soluções Químicas, Recursos Minerais, Infraestrutura Industrial, Setor Automotivo e Mobilidade, Indústria Alimentícia, Setor de Consumo, Soluções Energéticas e Desenvolvimento Urbano.

