Cargill和BAR Technologies開創性的風能技術揚帆起航，為海事產業開闢了一條全新低碳之路

Mitsubishi Corporation租給Cargill的Pyxis Ocean是首艘加裝兩個WindWings的船舶。WindWings是一種大型風帆，高達37.5公尺，可安裝在貨船甲板上，以幫助降低CO2排放量和能耗。(圖片：美國商業資訊)

Cargill、BAR Technologies、Yara Marine Technologies和Mitsubishi Corporation 的領導層分享這四家公司合作創新，運用風力輔助推進技術邁向航運脫碳的詳情。

Cargill和BAR Technologies開創性的風能技術揚帆起航，為海事產業開闢了一條新的低碳之路。(圖片：美國商業資訊)

Cargill和BAR Technologies開創性的風能技術揚帆起航，為海事產業開闢了一條新的低碳之路。(圖片：美國商業資訊)

日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由Cargill、BAR Technologies和Yara Marine聯手打造的開創性創新技術BAR Tech WindWings首次在開放水域投入應用，以測試新技術，將前沿的風能推進方式引入商業航運領域。

Mitsubishi Corporation租給Cargill的Pyxis Ocean是首艘加裝兩個WindWings的船舶。WindWings是一種大型風帆，高達37.5公尺，可安裝在貨船甲板上，以利用風能。這種新型風帆由工業化合作夥伴Yara Marine Technologies生產，預計可為新建船舶平均節省高達30%的燃料，如果與替代燃料結合使用，節省幅度可能會更高。風帆的安裝在中國的中遠船廠完成，Pyxis Ocean現已下水，正在進行她的處女航。

Cargill海洋運輸業務部總裁Jan Dieleman表示：「海事產業正在踏上碳減排之旅，這條道路並非一帆風順，但卻令人興奮。Cargill有責任擔當先鋒，在所有供應鏈中採用碳減排解決方案，以滿足客戶需求和環保需求。WindWings這樣的技術並非全無風險，作為行業領導者，我們與具有遠見卓識的船東Mitsubishi Corporation合作，勇於投資、承擔風險，並透明地分享我們的經驗，以幫助我們的海事夥伴向更永續的未來轉變。」

安裝WindWings展示了業界對能夠實現現有船舶能源轉型技術的態度出現了重大轉變。WindWings專案得到了歐盟的共同資助，已納入CHEK Horizon 2020計畫。該項目的改裝解決方案有助於現有船舶實現碳減排，從而幫助行業實現這些目標。考慮到全球55%的散貨船船齡在九年以內，此舉變得尤為重要。

在未來幾個月內，各方將密切監控WindWings的性能，以進一步改進其設計、運行和性能，目的是利用Pyxis Ocean來為更大範圍的推廣和採用提供指導資訊：不僅僅是Cargill船隊，還包括整個行業。BAR Technologies和Yara Marine Technologies已計畫在未來四年內建造數百個WindWings，而BAR Technologies還在研究具有改進流體動力學外形的新船型。

BAR Technologies執行長John Cooper表示：「要想實現二氧化碳減排目標，國際航運業必須以創新為核心。風能是一種幾乎沒有邊際成本的燃料，實現減排以及在船舶運營方面以較低投入實現較高收益的前景巨大。當下，經過多年的開創性研究，各種成果不斷湧現。在這種背景之下，我們投資於獨特的風帆技術，並找到了Yara Marine Technologies這家技術實力雄厚的工業化合作夥伴，為船東和運營商提供實現這些效益的機會。」

關於WindWing專案的更多資訊

WindWing專案是已從歐盟的Horizon 2020研究和創新計畫獲得資金支援的專案(資助協定編號955286)的一部分。

透過利用風能，WindWings可以幫助船東符合新的CII規定。因為風能不僅零排放，而且不會耗盡，極具可預測性，所以它在船舶運營方面能以較低投入實現較高收益。

在普通的全球航線上，每個WindWing每天可以節省1.5公噸燃料，而在跨洋航線上，可能會實現更多節省。這相當於為船東節省每公噸800加元的重油(HFO)，未來燃料成本無疑會更高，在這種情況下，這一點將變得更為重要。

關於Cargill

Cargill致力於讓全球的食品系統更好地為您服務。我們為農民與市場搭建橋樑，連接客戶與原材料，將各種日常必需品帶入千家萬戶，從所食用的食物到所行走的地板，不一而足。我們在全球擁有16萬名團隊成員，秉持明確使命進行創新，支援合作夥伴和社群，並以安全、負責任且永續的方式滋養世界。

從可減少甲烷排放的飼料到基於廢物的可再生燃料，我們在締造無限可能性。但我們的價值觀始終如一。我們以人為本。我們志存高遠。我們正確行事。158年來，我們奉行這些價值觀，滿足我們稱之為鄰居的客戶和我們稱之為家園的地球的需求，而且我們將世世代代這樣做。若要瞭解更多資訊，請造訪Cargill.com和我們的新聞中心。

關於BAR Technologies

BAR Tech源於英國前美洲杯賽隊，具有深厚的歷史底蘊，該公司提供廣泛的設計和工程諮詢服務，重點關注作業船和商業船隻、航運、特殊專案，以及休閒航海和遊艇等四個關鍵領域。

BAR Technologies組建了一個緊密協作的團隊，團隊成員包括全球優秀的海洋建築師和優化專家；流體動力學家；機械、結構和複合材料工程師；以及控制策略和系統專家。此外，他們之中還有資料和類比工程師，利用內部定制的設計工具獲取最新的商業知識。

若要瞭解更多資訊，請造訪：https://www.bartechnologies.uk/

關於Yara Marine Technologies

Yara Marine (YMT)透過提供各種技術，推動海事產業邁向更環保的未來。自2010年以來，YMT一直在航運減排方面保持領先地位，與船東、造船廠和海洋建築師緊密合作，共同推動向可持續航運的轉變。如今，Yara Marine提供一系列綠色技術，包括硫氧化物洗滌器、燃料優化系統(FuelOpt和Fleet Analytics)、交鑰匙式岸電解決方案，以及尖端的風輔助推進系統WindWings。Yara Marine總部位於挪威奧斯陸，同時在瑞典、波蘭和中國設有辦事處。

若要瞭解更多資訊，請造訪：www.yaramarine.com或在LinkedIn上追蹤YMT。

關於Mitsubishi Corporation

總部：3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan

代表：Katsuya Nakanishi，代表董事、總裁兼執行長

成立日期：1954年7月1日(註冊日期：1950年4月1日)

主要業務：MC在多個產業領域從事廣泛的業務，並由其產業DX部門、下一代能源部門和其他10個業務部門監管：天然氣、工業材料、化學解決方案、礦產資源、產業基礎設施、汽車與移動出行、食品產業、消費品產業、電力解決方案以及城市發展。

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