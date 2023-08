VinFast parraine à nouveau l'Exposition nationale canadienne pour son édition 2023

The all-wheel drive all-electric VinFast VF 8 SUV, currently on display and available for consumer test drives at the CNE in Toronto. (Photo: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--VinFast Canada annonce son retour en tant que sponsor présentateur et véhicule électrique officiel de l’Exposition nationale canadienne (ENC) qui se tient du 18 août au 4 septembre 2023. VinFast y présentera ses deux modèles de voitures électriques clés sur le marché canadien, à savoir le VF 8 et le VF 9.

L'ENC est la plus grande foire annuelle du Canada et la 10e plus grande en Amérique du Nord. L’événement vise à promouvoir les découvertes et les inventions dans le domaine de l’agriculture et de la technologie, ainsi qu'une variété d'horizons culturels du Canada. L’année dernière, VinFast a été le sponsor principal de l’événement et a eu l’occasion de présenter le VF 8 à plus de 1,5 million de visiteurs présents à l'ENC et d’interagir avec de nombreux clients potentiels.

En 2023, VinFast continue d’être le Sponsor présentateur et le véhicule électrique officiel de l’événement. Le stand VinFast à l'ENC 2023 présentera ses deux modèles de voitures électriques, dont le nouveau VUS de taille moyenne — le VF 8 actuellement en vente au Canada, et le grand VUS entièrement électrique qui sera prochainement commercialisé, le VF 9. Les visiteurs peuvent découvrir les technologies de pointe et les fonctions intelligentes qui équipent les voitures VinFast.

Robert Muller, chef adjoint de la direction, ventes et marketing, Vinfast Canada : « Nous sommes ravis d’être de retour pour cet événement incontournable au Canada. Suite à l’accueil chaleureux et au vif intérêt que nos véhicules ont suscité lors de la précédente édition de l'ENC, nous sommes très fiers et ravis de participer à cette nouvelle édition et d'avoir la chance de discuter avec les passionnés de VinFast ainsi qu’avec les visiteurs qui nous voient pour la toute première fois. Le VF 8 est un VUS entièrement électrique à transmission intégrale et cet événement est l'occasion rêvée de le faire découvrir, ainsi que son grand frère, le VF 9. Ce sont de beaux véhicules et nous sommes impatients d'attirer à nouveau des centaines de milliers de regards à l'ENC. »

Le VF 8 est en vente au Canada à partir de 53,600 CAD et bénéficie d’une garantie de 10 ans et 200 000 km. Le VF 8 offre un style de luxe et une autonomie de 425 km.

Grand VUS polyvalent de 7 places, le VF 9 représente également le modèle VE le plus haut de gamme de VinFast à ce jour, avec un prix de départ de 103 750 CAD. Le VF 9 peut être réservé dès maintenant au Canada.

Pour en savoir plus sur le VF 8 et le VF 9 de VinFast, rendez-vous sur : https://vinfastauto.ca/.

Pour acheter vos billets et découvrir les VUS électriques de VinFast à l'édition 2023 de l’Exposition nationale canadienne, veuillez visiter : TheEx.com.

À PROPOS DE VINFAST

Membre de Vingroup JSC, VinFast est le principal constructeur automobile vietnamien avec pour mission de créer un avenir vert pour tous. VinFast fabrique et exporte une gamme de VUS électriques, de scooters électriques et de bus électriques au Vietnam, aux États-Unis et, bientôt, en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vinfastauto.ca

À PROPOS DE VINGROUP

Fondé en 1993, Vingroup est l’un des principaux conglomérats privés de la région, avec une capitalisation totale de 35 milliards USD et trois sociétés cotées en bourse (au 4 novembre 2021). Vingroup se concentre actuellement sur trois domaines clés : technologie et industrie, services et entreprise sociale. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.vingroup.net/en.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.