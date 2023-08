Sampled nommé fournisseur de services pour Olink Proteomics

PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sampled1, la Biobanque analytique globale intégrée, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée fournisseur de services pour Olink® Proteomics, un leader de la technologie protéomique. En tant que fournisseur de la technologie Olink® Explore, Sampled propose désormais des services de protéomique à haut débit pour la découverte de biomarqueurs protéiques précis.

La plateforme Olink Explore est à la pointe de la technologie protéomique hautement spécifique et évolutive. Basée sur l'essai exclusif Proximity Extension Assay (PEA) qui combine des mesures à haut débit et de haute qualité au niveau des protéines, la plateforme offre des capacités puissantes pour découvrir des informations exploitables qui sont essentielles pour réaliser des percées dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies.

Sampled fournira des services sur deux plates-formes Olink Explore : Olink® Explore 3072 et la nouvelle Olink® Explore HT. L'Olink Explore 3072 peut analyser environ 3 000 protéines humaines et traiter simultanément jusqu'à 352 échantillons avec 32 contrôles. Olink Explore HT permet de mesurer spécifiquement plus de 5 300 biomarqueurs protéiques en utilisant seulement 2 µL d'échantillon, tout en augmentant le débit d'échantillons de 4X et la production de données de 7X.

L'introduction du logiciel Olink Explore HT simplifie l'analyse des données et rationalise le contrôle de la qualité, accélérant ainsi l'extraction d'informations biologiques exploitables. Ces avancées complètent les services déjà complets du laboratoire multiomique.

« La combinaison d'Olink Proteomics et de nos impressionnantes capacités de stockage biologique permet non seulement d'obtenir des informations spécifiques au niveau de l'échantillon, mais aussi des informations améliorées par la puissance statistique, la fiabilité accrue et la meilleure représentation obtenues grâce à des études plus vastes et plus diversifiées », a déclaré Shareef Nahas, PhD, Directeur scientifique de Sampled.

« Nous sommes ravis de compter Sampled parmi les fournisseurs de services de notre plateforme de pointe Olink Proteomics. La mission de Sampled, qui consiste à fournir des biobanques de qualité supérieure pour favoriser l'innovation dans le domaine de la santé, s'aligne parfaitement sur l'objectif d'Olink, qui est de créer les solutions les plus puissantes pour la recherche scientifique », a déclaré Michael Irwin, vice-président des ventes et du marketing d'Olink. « Avec l'adoption de la plateforme Explore HT, Sampled peut désormais proposer à ses clients une offre unique de protéomique à haut débit ».

« Avec ce partenariat, Sampled poursuit sa mission qui consiste à fournir aux chercheurs des outils innovants pour comprendre la biologie humaine et accélérer l'avenir des soins de santé, et à s'associer à nos clients pour faire avancer plus rapidement les innovations dans le domaine de la santé », a déclaré Robin Grimwood, président-directeur général de Sampled.

À propos de Sampled and Sampled SMART Labs

Sampled est un laboratoire de nouvelle génération capable d'exploiter les données précieuses de tout échantillon biologique. Grâce à nos services intégrés "Sampled SMART Lab", nous assurons le stockage, la gestion, l'analyse, la recherche et le transport de matériel biologique, proposant aux partenaires une solution transparente pour tout type d'échantillon de recherche. Notre ambition est de créer un monde dans lequel nous facilitons et accélérons la tâche des innovateurs dans le domaine sanitaire afin d'améliorer la santé humaine. Notre mission vise à placer les SMART Labs de Sampled au coeur de chaque innovation sanitaire transformatrice. Sampled a son siège à Piscataway, dans le New Jersey, et dispose de laboratoires aux États-Unis et en Europe, ainsi que de laboratoires partenaires aux Pays-Bas, en Chine et en Australie.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited et Roylance Scientific Limited font des affaires sous le nom de Sampled. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sampled.com

