Deep Sky et Svante, experts reconnus en matière d’élimination du carbone, s'associent pour étudier la faisabilité du stockage du carbone dans le sud du Québec, au Canada

VANCOUVER, British Columbia & MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Deep Sky, principal développeur de projets de capture du dioxyde de carbone au Canada, s'est associé à Svante Technologies Inc. (Svante), fournisseur de solutions d’extraction du carbone, pour évaluer la faisabilité de séquestrer le CO 2 dans le sud du Québec. Ensemble, les deux entreprises vont financer des recherches visant à étudier la capacité de capter, de transporter et de séquestrer le CO 2 . Les deux entreprises ont fait appel à la société de conseil en gestion du carbone Sproule pour mener à bien la recherche géologique du sous-sol.

Deep Sky travaille à la mise en place d'une infrastructure de capture et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. En tant que développeur de projets, la compagnie rassemble les technologies les plus prometteuses d'élimination du dioxyde de carbone afin de commercialiser des solutions à grande échelle. Ce nouveau projet constitue le premier partenariat de Deep Sky visant à évaluer la faisabilité d'un stockage permanent de CO 2 dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, au Québec, afin de permettre une mise en œuvre rapide et à grande échelle de cette solution essentielle à la lutte contre les changements climatiques.

Svante est à l'origine d'une nouvelle technologie de capture et d'extraction du carbone, qui utilise un système de lits d'adsorption structurés, appelés "filtres". Les filtres sont recouverts de matériaux adsorbants solides issus de la nanotechnologie et peuvent être utilisés pour capturer le CO 2 d'émissions industrielles difficiles à éliminer qui proviennent notamment de la production de pâtes et papiers, du ciment, d'hydrogène, etc. La technologie peut également être utilisée pour le captage atmosphérique direct (DAC), dans lequel le CO 2 , dont la concentration est déjà faible, est séquestré et éliminé de l'air ambiant.

"Le Canada est en bonne voie de devenir le leader mondial dans le domaine de la capture du carbone. Nous croyons qu'une collaboration est nécessaire entre les acteurs des solutions climatiques pour créer rapidement un changement significatif", a déclaré Fred Lalonde, cofondateur de Deep Sky. "En combinant l'expertise de Deep Sky en matière de développement de projets avec la technologie commercialisée par Svante et la recherche géologique de Sproule, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre et fournir des crédits de carbone sur le marché très rapidement."

"Le captage et le stockage du carbone sont l'un des piliers de la transition énergétique 2.0. Afin d’assurer sa réussite, il sera essentiel de trouver des zones géographiquement bien situées, dotées d'un potentiel de stockage important et fiable, et capables de fournir une énergie renouvelable abondante et abordable. Ces sites doivent également être en mesure de répondre aux exigences climatiques spécifiques des différentes solutions technologiques. Nous pensons que le Québec répond à ces critères et que la province est prête à devenir le chef de file d'une nouvelle industrie à forte croissance pour déployer des solutions de gestion du carbone. Nous pouvons tirer parti des vastes ressources en énergie renouvelable et hydroélectrique de la région pour séquestrer le CO 2 en toute sécurité dans des aquifères salins souterrains profonds", a déclaré Claude Letourneau, président et chef de la direction de Svante.

Les technologies de capture du dioxyde de carbone sont essentielles pour atteindre le "net" dans le "net zéro". Elles permettront d'équilibrer les émissions anthropogéniques difficiles à éliminer et d'inverser l'accumulation des émissions historiques déjà présentes dans l'atmosphère.

Riche en ressources naturelles, le Québec est une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la configuration géologique idéale pour la capture du dioxyde de carbone.

À propos de Deep Sky:

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de grande qualité. Pour en savoir plus: fr.deepskyclimate.com.

À propos de Svante:

La société Svante, basée à Vancouver, fabrique des filtres à base de sorbants solides et des contacteurs rotatifs qui capturent les émissions de CO2 à grande échelle à partir d'infrastructures existantes, soit pour les stocker en toute sécurité, soit pour les utiliser à des fins industrielles ultérieures en circuit fermé. Grâce à sa capacité à capturer le CO2 provenant de sources industrielles ou directement de l'atmosphère de manière durable pour l'environnement, Svante concrétise le captage et l'élimination du carbone à l'échelle industrielle.

Svante a attiré l'attention dans le domaine de la gestion du carbone au cours des derniers mois en raison de la clôture de sa levée de fonds record de série E, qui a permis de recueillir 318 millions de dollars, sous la direction de Chevron New Energies et avec le soutien d'autres grandes sociétés telles que Temasek, M&G Catalyst, GE Vernova, 3M Ventures (la société de capital-risque de 3M), United Airlines Ventures, et bien d'autres encore. Le conseil d'administration de Svante comprend le lauréat du prix Nobel et ancien secrétaire à l'énergie, Steven Chu. Pour en savoir plus sur Svante, visitez le site www.svanteinc.com. Vous pouvez également nous contacter sur LinkedIn ou Twitter @svantesolutions.