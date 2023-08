I leader della rimozione del carbonio Deep Sky e Svante si alleano per studiare la fattibilità dell'accumulo di carbonio nel Quebec meridionale, in Canada

VANCOUVER, British Columbia e MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Il principale sviluppatore di progetti per la rimozione del carbonio in Canada, Deep Sky, ha unito le forze con il fornitore di soluzioni per la cattura e la rimozione di carbonio Svante Technologies Inc. (Svante) al fine di valutare la fattibilità del sequestro di CO 2 nel Quebec meridionale. Insieme, le società finanzieranno la ricerca per studiare la capacità di catturare, trasportare e immagazzinare CO 2 . Le due società hanno incaricato Sproule, azienda di consulenza per la gestione del carbonio, di completare la ricerca geologica nel sottosuolo.

Deep Sky sta lavorando per costruire in Canada un'infrastruttura di grandi dimensioni per la rimozione e l'accumulo del carbonio. Come sviluppatore del progetto, la società si avvale delle tecnologie più promettenti in ambito di rimozione del biossido di carbonio per commercializzare soluzioni di grandi dimensioni. L'iniziativa costituisce la prima collaborazione di Deep Sky volta a valutare la fattibilità dell'accumulo permanente di CO 2 nella St. Lawrence River Valley in Quebec per consentire la distribuzione rapida e diffusa di questa soluzione climatica essenziale.

Svante ha introdotto una nuova tecnologia di cattura e rimozione del carbonio, che utilizza i cosiddetti letti assorbenti strutturati, noti come ‘’filtri’’. I filtri sono rivestiti di nanomateriali ingegnerizzati solidi assorbenti e possono essere utilizzati per catturare CO 2 da emissioni industriali difficili da abbattere provenienti dalla produzione di polpa e carta, cemento, idrogeno e altro. La tecnologia può anche essere utilizzata per la cattura diretta dell'aria (Direct Air Capture, DAC), in cui la CO 2, già a basse concentrazioni nell'atmosfera, viene intrappolata e rimossa dall'aria ambiente.

“Il Canada è sulla buona strada per diventare il leader mondiale nella rimozione del carbonio. Siamo convinti della necessità di una collaborazione tra i fornitori di soluzioni per il clima per ottenere importanti cambiamenti in poco tempo”, ha dichiarato Fred Lalonde, Co-fondatore di Deep Sky. “Unendo le competenze nello sviluppo dei progetti di Deep Sky, la tecnologia pronta per l'uso di Svante e la ricerca geologica di Sproule, possiamo abbassare le emissioni di gas effetto serra e portare crediti di carbonio sul mercato a velocità ultrarapida”.

‘’La cattura e rimozione del carbonio rimane uno dei pilastri principali della transizione energetica 2.0. Il successo della tecnologia DAC richiede l'identificazione di punti geografici dotati di potenziale di accumulo ampio e sicuro e in grado di fornire energia rinnovabile abbondante ed economica. Questi siti devono inoltre soddisfare i particolari requisiti climatici delle diverse soluzioni tecnologiche. Riteniamo che il Quebec soddisfi questi criteri e sia posizionato per diventare un leader in una nuova industria in forte crescita per la realizzazione di soluzioni di gestione del carbonio. Possiamo sfruttare le vaste fonti rinnovabili della regione e l'energia idroelettrica richieste per catturare e accumulare la CO 2 in modo sicuro in falde acquifere saline in profondità’’, ha dichiarato Claude Letourneau, Presidente e CEO di Svante.

Le tecnologie di rimozione del biossido di carbonio sono essenziali per realizzare il “netto” in "zero netto". Queste tecnologie CDR offriranno un equilibrio alle emissioni antropogeniche che sono difficili da ridurre e invertiranno l'accumulo di emissioni storiche già presenti nell'atmosfera.

Ricchissimo di risorse naturali, il Quebec è una regione dotata di abbondante energia idroelettrica, immenso potenziale di energia eolica e un vasto territorio dalla struttura geologica ideale per consentire la rimozione del biossido di carbonio.

Informazioni su Deep Sky:

Deep Sky, azienda con sede a Montreal, sta realizzando la prima struttura al mondo per la cattura del carbonio su scala gigantesca, finalizzata a rimuovere miliardi di tonnellate di carbonio dall'atmosfera e accumularli permanentemente nel sottosuolo. Deep Sky riunisce le aziende più promettenti nel settore della cattura diretta del carbonio nell'aria e negli oceani in un'unica struttura per portare sul mercato la più grande fornitura di crediti di carbonio di alta qualità e commercializzare soluzioni di rimozione e accumulo del carbonio come mai prima d'ora. Per maggiori informazioni, visitare: www.deepskyclimate.com.

Informazioni su Svante:

Svante è un'azienda con sede a Vancouver che produce in Canada filtri a base di sorbenti solidi e macchine a contatto rotante che catturano emissioni di CO 2 su ampia scala da infrastrutture esistenti per l'accumulo sicuro o per utilizzarle ulteriormente in applicazioni industriali in un circolo chiuso. Con la capacità di catturare la CO 2 da fonti industriali oltre che direttamente dall'atmosfera in maniera sostenibile, Svante rende la cattura e la rimozione di carbonio su scala industriale una realtà. Svante ha attratto l'attenzione nel settore della gestione del carbonio negli ultimi mesi grazie alla chiusura del suo round di finanziamento di Serie E che ha segnato un nuovo record con 318 milioni di dollari, condotto da Chevron New Energies e seguito da altre grandi società, tra cui Temasek, M&G Catalyst, GE Vernova, 3M Ventures (il ramo di rischio di 3M), United Airlines Ventures, e altre. Il CdA di Svante comprende il Premio Nobel ex-Ministro dell'Energia Steven Chu. Per saperne di più, visitare www.svanteinc.com e seguite l'azienda su LinkedIn o Twitter @svantesolutions.

