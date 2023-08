Die führenden Unternehmen im Bereich der Kohlenstoffabscheidung Deep Sky und Svante kooperieren bei der Prüfung der Machbarkeit der Kohlenstoffspeicherung in Süd-Quebec, Kanada

VANCOUVER, British Columbia & MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Deep Sky, Kanadas führender Projektentwickler im Bereich der Kohlenstoffabscheidung, kooperiert mit Svante Technologies Inc. (Svante), einem Anbieter von Lösungen zur Abscheidung von CO 2 , um die Machbarkeit der CO2-Bindung in Süd-Quebec zu prüfen. Die Unternehmen werden gemeinsam Forschungsprojekte finanzieren, um die Fähigkeit zur Abscheidung, zum Transport und zur Speicherung von CO 2 zu untersuchen.. Zur Durchführung der geologischen Untergrunduntersuchungen wurde das Beratungsunternehmen für Kohlenstoffmanagement Sproule beauftragt.

Deep Sky arbeitet am Aufbau einer breit angelegten Infrastruktur zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid in Kanada. Als Projektentwickler vereint das Unternehmen die vielversprechendsten Technologien zur Abscheidung von Kohlendioxid, um Lösungen in großem Maßstab zu kommerzialisieren. Mit dieser Nachricht geht Deep Sky die erste Partnerschaft zur Bewertung der Machbarkeit einer dauerhaften CO 2 -Speicherung im St. Lawrence River Valley in Quebec ein, um eine schnelle und weitreichende Einführung dieser wichtigen Klimaschutzlösung zu ermöglichen.

Svante hat eine innovative Technologie zur Abscheidung und Entfernung von Kohlenstoff entwickelt, die sogenannte strukturierte Adsorptionsbetten, auch „Filter“ genannt, nutzt. Die Filter sind mit nanotechnologischen festen Adsorptionsmitteln beschichtet und können für die Abscheidung von CO 2 aus schwer abbaubaren Industrieemissionen verwendet werden, die bei der Herstellung von Zellstoff und Papier, Zement, Wasserstoff und anderen Produkten anfallen. Außerdem kann die Technologie für Direct Air Capture (DAC) verwendet werden, bei dem bereits in der Atmosphäre in geringer Konzentration vorhandenes CO 2, gebunden und aus der Umgebungsluft entfernt wird.

„Kanada ist auf dem Weg, Weltmarktführer beim Abbau von Kohlenstoff zu werden. Wir glauben, dass die Akteure im Bereich des Klimaschutzes zusammenarbeiten müssen, um schnell einen bedeutenden Wandel herbeizuführen“, so Fred Lalonde, Mitbegründer von Deep Sky. „Durch die Verbindung von Deep Skys Expertise in der Projektentwicklung mit Svantes sofort einsatzfähiger Technologie und Sproules geologischer Forschung können wir die Treibhausgasemissionen senken und Kohlenstoffgutschriften mit Höchstgeschwindigkeit auf den Markt bringen.“

„Die Abscheidung und Eliminierung von Kohlenstoff ist eine der tragenden Säulen der Energiewende 2.0. Damit DAC erfolgreich sein kann, müssen geografische Standorte gefunden werden, die über ein beträchtliches und sicheres Speicherpotenzial verfügen und die zudem in ausreichendem Maße und zu erschwinglichen Preisen erneuerbare Energie liefern können. Zudem müssen diese Standorte den spezifischen klimatischen Anforderungen der verschiedenen technologischen Lösungen gerecht werden. Wir sind der Meinung, dass Québec diese Kriterien erfüllt und die Voraussetzungen für eine führende Rolle in einer neuen, wachstumsstarken Branche für den Einsatz von Kohlenstoffmanagementlösungen mitbringt. Wir können die enormen Kapazitäten der Region im Bereich der erneuerbaren Energien und der Wasserkraft nutzen, um CO 2 sicher in tiefen unterirdischen salzhaltigen Aquiferen abzuscheiden und es dort zu speichern“', so Claude Letourneau, President und CEO von Svante.

Technologien zur Abscheidung von Kohlendioxid sind entscheidend für die Erreichung des „Netto“ in Netto-Null. Diese CDR-Technologien werden ein Gleichgewicht zu den anthropogenen Emissionen schaffen, die nur schwer reduziert werden können, und die Anhäufung historischer Emissionen, die bereits in der Atmosphäre vorhanden sind, rückgängig machen.

Die Region Quebec ist reich an natürlichen Ressourcen und verfügt über ein großes Potenzial für Wasserkraft und Windenergie. Das riesige Gebiet bietet zudem die idealen geologischen Voraussetzungen für den Abbau von Kohlendioxid.

Über Deep Sky:

Deep Sky mit Sitz in Montreal errichtet das weltweit erste Unternehmen zur Abscheidung von Kohlenstoff im Gigatonnen-Maßstab, das Milliarden von Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre abscheiden und dauerhaft unterirdisch speichern soll. Deep Sky bringt die vielversprechendsten Unternehmen für die direkte Abscheidung von Kohlenstoff in der Luft und im Meer unter einem Dach zusammen, um das größte Angebot an hochwertigen Kohlenstoffzertifikaten auf den Markt zu bringen und Lösungen für die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff wie nie zuvor zu kommerzialisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.deepskyclimate.com.

Über Svante:

Svante mit Sitz in Vancouver stellt in Kanada Filter auf Basis fester Sorptionsmittel und Drehschützmaschinen her, die CO 2 -Emissionen in großem Maßstab aus bestehenden Infrastrukturen abscheiden, um sie anschließend entweder sicher zu lagern oder in einem geschlossenen Kreislauf für die weitere industrielle Nutzung zu verwenden. Svante ist in der Lage, CO 2 auf umweltfreundliche Weise sowohl aus industriellen Quellen als auch direkt aus der Atmosphäre abzuscheiden und macht damit die Kohlenstoffabscheidung im industriellen Maßstab möglich. In den vergangenen Monaten hat Svante durch den Abschluss seiner rekordverdächtigen Serie-E-Finanzierungsrunde, die 318 Millionen US$ einbrachte, unter der Führung von Chevron New Energies und unterstützt von anderen großen Unternehmen wie Temasek, M&G Catalyst, GE Vernova, 3M Ventures (der Venture-Arm von 3M), United Airlines Ventures und anderen, im Bereich Carbon Management für Aufmerksamkeit gesorgt. Zu Svantes Board of Directors gehört auch der Nobelpreisträger und ehemalige Energieminister Steven Chu. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.svanteinc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter @svantesolutions.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.